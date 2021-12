Aunque tenía solo tres años, Gonzalo Bueno ya podía darse el lujo de estar cerca a una cancha de tenis. Veía como su hermano mayor competía en los torneos y ese deseo de estar siempre en la pista lo llevó a involucrarse a tan corta edad. Si bien empezó a jugar siendo muy niño, ‘Gonza’ ya mostraba cualidades con la raqueta.

Gonzalo fue creciendo y con ello su nivel. A los 15 años, tuvo su primera aparición en la ITF Junior (Federación Internacional de Tenis, por sus siglas en ingles). Dos años después, en este 2021, la carrera del deportista trujillano es muy prometedora.

Bueno, quien integra la nueva camada del tenis nacional, es uno de los brilló en los Panamericanos Junior en Cali al ganar dos medallas de oro. Y si este año fue de ensueño para el joven de 17 años, el que viene será mucho mejor. Gonzalo le contó a Depor que en 2022 buscará la profesionalización y entrar, de a pocos, al circuito de la ATP.

¿Cómo fue la experiencia de estar en unos Juegos Panamericanos Junior?

Fue increíble, nos recogían en buses privados, con una escolta, era toda la verdad muy A1. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos traten así en los torneos (risas). La verdad que nos hicieron sentir muy cómodos. Terminé sacando dos medallas de oro, la verdad que, durante toda esa semana, mi nivel de juego fue incrementando partido a partido. Y ya en cuartos y ‘semis’, pude jugar mucho mejor y sacar diferencia contra mis rivales. Muy contento por toda la semana vivida con el equipo.

Antes del evento, ¿te veías ganando dos medallas de oro?

El objetivo era sacar medalla, si era la de oro, mejor todavía. Yo fui con el objetivo de clasificar a Santiago 2023, y sí para eso debía sacar la medalla de oro, en singles. En dobles, jugamos bien con Ignacio (Buse), la verdad que venimos jugando bien hace tiempo y se vio reflejado en los partidos.

En Cali, tuviste la oportunidad de compartir la semana con Lucho Horna, ¿cómo fue ese convivir?

Sí, es muy motivante que él esté sentado ahí en mi banca, apoyándome. La verdad eso me motiva en lo personal. Lucho es el referente más cercano del tenis peruano. Aunque no lo vi jugar en vivo, sí he visto sus videos; y me motiva a que sí se puede.

¿Cómo así llegas al tenis?

Fue por mi hermano, yo lo veía jugar a él y un profesor me dijo que pruebe, que intente. Yo veía a mi hermano y a los 3 años ya entraba a la cancha. El profesor les dijo a mis padres que tenía talento y desde ese momento no dejo la raqueta. Mi hermano me lleva 12 años y yo estaba chiquito, él jugaba los nacionales, otros torneos, yo iba atrás de él con la raqueta, a verlo jugar. Eso me motivó y no paré.

¿Cómo fue tu proceso en el tenis?

Empecé a los 3 años, luego jugué a los 5. A esa edad no podía tomar decisiones importantes y ves el tenis como un hobby. Ya a los 10 años empecé a jugar en los nacionales. A los 12, fui número tres; a los 14 ya el número uno y también a los 16. Ya ahora con 17 juego en el ITF, empecé a jugarlo con 15 o 16 años. La verdad que estoy muy contento por los logros que he obtenido y cada vez quiero mejorar más.

Gonzalo ganó dos torneos ITF Junior este año. Uno de ellos fue en Bonfiglio (Italia), que forma parte de la categoría JA. (Prensa Bonfiglio)

¿En qué momento decides que quieres seguir jugando tenis y ser profesional?

Ese momento fue hace un mes (risas). Ser tenista profesional es difícil, sobre todo en Perú, pero hace un mes me junté con mi familia y decidimos que voy a probar el tenis profesional. Ahora, armé un buen equipo de trabajo, sabemos que es duro, el tenis es caro. Tienes que viajar muchas semanas y a veces por falta de plata tienes que viajar sin coach, pero estamos tratando de hacer las cosas bien para poder insertarme en el profesionalismo lo más rápido posible.

¿Lo decides después de Cali 2021?

Fue antes de Cali, fue cuando jugué los Challenger y los Futures que hubo en Lima. Sí, durante esa semana, ya había decidido. Yo siempre he querido ser tenista profesional desde los 15 años, pero ya tenía que tomar una decisión hablada con mis padres. Antes de Cali, yo jugué unos torneos, en Bogotá y México, el de Bogotá fue profesional y pude sacar mi primer punto ATP, también jugué un torneo junior (JA). Ya venía sintiéndome bien en la cancha y en Cali 2021 sentí esa energía necesaria que te ayuda a decidir qué vas por el camino correcto.

Has tenido un año muy productivo, has competido en diferentes torneos como los Grand Slam Junior y los J1 y JA....

Sí, yo empecé el año como en el puesto 200 y mi meta era meterme en el top 100 y ver qué pasaba. El primer torneo que juego llegó a ‘semis’ y ya me meto a top 100; entonces, fue como que el objetivo se cumplió en el primer torneo. Sabía que tenía el nivel para poder hacerlo, pero no me imaginaba que lo haría tan rápido. Pude hacer ‘semis’ en un torneo Grado 1 por primera vez, luego hice otras ‘semis’ y eso me permitió entrar a los Grand Slam Juniors. Estuve en Roland Garros y Wimbledon, pero no fue bien tan bien en ambas. Me chocó un poco. Después de Wimbledon, jugué un torneo Grado A en Italia que pude ganarlo, que es hasta ahora el torneo más importante que he ganado.

¿Cuál ha sido tu proceso para avanzar en los diferentes torneos y grados que hay en la ITF?

La diferencia es más que todo en los puntos. El torneo de menor nivel es Grado 5, que si lo campeonas te da 30 puntos. Eso lo puedes sacar si logras pasar de ronda de un Grado 1. Si ganas un Grado 5, pasas a Grado 4, luego a 3 y así sucesivamente. La diferencia de nivel entre un Grado 5 y un 2 es bastante, igual todos comienzan por ahí. Son pocos los que van subiendo, son solamente 100 los que pueden jugar un Grado 1 o un Grado A.

Gonzalo Bueno se ubica en la casilla 14 del ranking mundial ITF Junior. (Cali 2021)

Con la idea de la profesionalización, ¿cuál es la meta para el próximo año?

El próximo año todavía puedo jugar ITF Junior, porque recién cumpliría 18 y hasta esa edad puedo estar en esa categoría. La idea es jugar solo los torneos más importantes a nivel juvenil, que son los Grado A, 1 y Grand Slam Juniors, más me voy a enfocar en el tema profesional en jugar Futures, que son la primera escala del tenis profesional (es Futures, Challengers y ATP, en ese orden). Sacar la mayor cantidad de puntos ATP que se pueda, subir en el ranking y ver qué pasa. Jugar Challenger me encantaría, pero tendría que pasar la etapa de los Futures y vamos paso a paso. La idea es insértame en el circuito ATP, en los Futures y poder salir rápido para jugar los Challengers.

¿Cuándo piensas hacer tu pretemporada y si ya tienes programado tu primer torneo del 2022?

Ahora me voy a Argentina a hacer la pretemporada, el 1 de enero estaré por allá. El Inkabowl, que es un J1 que se juega acá en Perú, será el primer torneo que juegue en el año y comienza el 31 de enero.

¿Quiénes son tus referentes en el tenis?

A nivel internacional, siempre digo Rafael Nadal, siento que me identifico con él por su garra, por el corazón que le pone dentro de la cancha, no da una bola por perdida. Y ahora de Perú, Juan Pablo Varillas es un buen referente para todos, y tuve la oportunidad de entrenar con él.

Con el tema de la Copa Davis, ¿sientes que estás cada vez más cerca de forma parte del equipo nacional?

Es un sueño para todos jugar la Copa Davis, la meta no es entrar ahí, pero sí estar preparado lo mejor posible si algún día me llaman.

¿Cómo te definirías en la cancha, cuál es tu virtud?

Soy una persona que dejo todo en la cancha, no da un punto por perdido, tengo mucha garra. Me gusta jugar mucho con mi derecha, me siento muy cómodo atacando por ahí.

Bueno ganó dos medallas de oro en Cali 2021, en singles y dobles. Justamente, en parejas, hizo dupla con Ignacio Buse, otra promesa del tenis peruano. (TAM)