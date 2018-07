Era 2001, un veinteañero Pau Gasol daba el gran salto de su carrera al pasar de la Liga ACB a la NBA . El pívot dejaba el FC Barcelona para sumarse a los Memphis Grizzlies con el cartel de ser el primer español en la competencia desde Fernando Martín (1986). Hoy en día, gracias a su números y desempeño, son ocho ‘chavales’ más los que acompañan a ‘Pow’ en la mejor liga de básquet del mundo.

De una familia dedicada al cuidado de la salud, Pau Gasol nació en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo el 6 de julio de 1980. Aunque el baloncesto tuvo un papel crucial en el destino de sus padres (Agustí Gasol y Marisa Sáez), ya que se conocieron gracias a este deporte, ellos decidieron dedicarse a la medicina.



A pesar de ello, el básquet no fue el primer deporte de Pau Gasol , antes probó suerte en el rugby y el fútbol, pero su desarrollo físico hizo que se termine por enamorar del baloncesto. Un romance que inició en el colegio.



Pau Gasol empezó a jugar básquet en las categorías escolares del Deportivo Llor. Tras ello, pasó a las filas del CB Cornellá, el mismo club en el que había jugado su madre. Justamente, fue ahí que Juanjo Campos, su entrenador, se percató de las grandes posibilidades de aquel joven espigado que jugaba de base.



Luego de dos temporadas en Cornellá, Pau Gasol , con 16 años y con 1.85 cm de estatura, fichó por las categorías inferiores del Barcelona, equipo con el que se proclamó campeón de España en la modalidad Junior. Al año siguiente, en 1998, ‘Pow’ ganó con su selección el título de Europa Juvenil y el trofeo Albert Schweitzer.



Ambas participaciones despertaron el interés de diferentes universidades de Estados Unidos, las cuales le ofrecieron a Pau becas para estudiar y jugar baloncesto. Todo esto a pesar de que no había tenido demasiados minutos en el equipo, pero su altura y juego llamó la atención de los ojeadores. Sin embargo, Gasol rechazó las propuestas para buscar la continuidad en España.



En 1999, Gasol, de la mano de su entrenador Joan Montes, debutó en la Liga ACB el 17 de enero, ante Cáceres C.B. Aunque el resultado no fue el esperado (92-78 en contra), Pau jugó tres partidos más con el primer equipo para luego pasar a la filial el resto de la temporada.



Gasol no empezó a dar muestras de todo su talento hasta la temporada 2000-01, en la que tuvo más continuidad debido a la lesión de Rony Seikaly. Pau no desaprovechó la oportunidad y apareció en dos momentos claves: los playoffs de la Liga ACB y la Copa del Rey.

(Getty Images) Gasol jugó todos los partidos en su primera temporada en los Grizzlies. (Getty Images) Getty Images

Así, el Barcelona conquistó el doblete y Pau Gasol se llevó el premio a jugador revelación. En dicha temporada, ‘Pow’ promedió 11.3 puntos y 5.2 rebotes en 23.8 minutos de la liga regular. Además, también fue elegido integrante del quinteto ideal de la Euroliga.



Todos estos datos volvieron a llamar la atención de los ojeadores de la NBA, quienes buscaron su contratación. Así, con dos títulos en España y una medalla de bronce en la Eurobásket, Pau Gasol dio el gran salto hacia la NBA.



Pau fue elegido en el puesto tres del Draft 2001 por los Atlanta Hawks, pero instantes después recayó a las filas de los Memphis Grizzlies. Su presentación oficial se dio el 1 de octubre de ese año con la dorsal 16.



En su primera temporada en la NBA, Gasol debutó ante Detroit Pistons, con cuatro puntos. Tras ello, una lesión de Stromile Swift le dio la oportunidad a Pau de ser titular ante los Phoenix Suns, puesto que no volvió a soltar desde ese momento. El español cerró su primer año con los Grizzlies con un saldo de 17.6 puntos, 8.9 rebotes, 2.7 asistencias y 2.06 tapones en 82 partidos. Números que le valieron para ganar el premio de Rookie del año.



En la temporada 2002-03, Gasol mejoró sus números individuales (19 puntos, 8.8 rebotes y 2.8 asistencias); sin embargo, los Grizzlies no consiguieron los playoffs. Al año siguiente, todo cambió, ya que el equipo accedió por primera vez en su historia a la siguiente ronda de la etapa regular. Aunque los San Antonio Spurs terminaron por acabar con su sueño, con un global 4-0.



La edición 2004-05, los Grizzlies empezaron con la renovación de Pau Gasol hasta la temporada 2010-11. El español acababa pronto su contrato como rookie, pero firmó una ampliación. Con ‘Pow’ como jugador crucial, el equipo alcanzó los playoffs por segundo año consecutivo, pero fueron eliminados por los Phoenix Suns.



(Getty Images) Gasol jugó 429 partidos en toda sus etapas regulares con Los Angeles Lakers. (Getty Images) Getty Images

A pesar de ello, Gasol fue elegido el jugador de la semana en la Conferencia Oeste del 27 de diciembre al 2 de enero. Esto luego de firmar 23.6 puntos, 7.7 rebotes, 3.3 asistencias y 1.3 tapones. La temporada 2005-06, Gasol disputó el All-Star Game de la NBA, siendo el primer español y jugador de los Grizzlies en conseguirlo. Esa noche, Pau fue el máximo reboteador del partido con 12 rebotes. Con su equipo, consiguió por tercera vez consecutiva los playoffs, pero de nuevo volvieron a caer en la primera ronda, ante Dallas Mavericks, por 4-0.



Al año siguiente, Gasol se perdió 23 partidos por una lesión que sufrió en las semifinales del Mundial de Básquet frente a Argentina. Tras su regreso, registró 20.8 puntos, 9.8 rebotes, 3.4 asistencias y 2.1 tapones. Pese a los grandes números, el equipo tuvo una mala actuación a lo largo de la temporada, 22 victorias y 60 derrotas.



En busca de un equipo con mayores aspiraciones, Pau Gasol fue traspaso a Los Angeles Lakers el 1 de febrero de 2008. Cuatro días después, el español debutó con su nueva camiseta contra los New Jersey Nets, en donde consiguió 24 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. Su gran debut hizo que un histórico como Kobe Bryant elogiara su trabajo. “Es increíble”, dijo.



Desde su llegada a los Lakers, el equipo de Los Angeles acumuló una racha de 29 victorias en 37 partidos. Al término de la etapa regular, Gasol hizo historia al convertirse en el primer español que finaliza la temporada al frente de una conferencia. Al cierre de ese año, ‘Pow’ cerró sus números con 18.9 puntos, 8.4 rebotes y 3.2 asistencias y 1.5 tapones.



Ya en los playoffs y a diferencia de su etapa en los Grizzlies, Pau Gasol logró avanzar hasta la definición de la NBA, convirtiéndose en el primer español en llegas a unas Finales. ‘Pow’ acabó como segundo máximo anotador (16.9), reboteador (9.3) y asistente (4) de los Lakers. Además fue el mejor taponador del equipo (1.90 por partido).



La temporada 2008-09 fue especial para Pau , ya que significó la llegada de su hermano menor, Marc, a la NBA. Por primera vez, dos hermanos no estadounidenses jugaban en la competencia. El 2 de enero de 2009, ‘Pow’ superó la marca de los 10 mil puntos ante los Utah Jazz, convirtiéndose así en el segundo europeo que menos tiempo ha necesitado para alcanzar dicha cifra, detrás del alemán Dirk Nowitzki.



(Getty Images) Gasol jugó 78 partidos en su primera temporada con los Bulls. (Getty Images) Getty Images

Sus actuaciones con los Lakers volvieron a meterlo a un juego de All-Star Game por segunda vez, en donde registró 14 puntos y 8 rebotes en la victoria del Oeste sobre el Este, 146-119. Tras ello, el 15 de junio de 2009, Pau Gasol se convierte en el primer español que logra el título de la NBA con los Lakers, luego de vencer en el quinto partido a Orlando Magic.



En el quinto y definitivo partido, Gasol anotó 14 puntos, capturó 15 rebotes y 4 tapones. Al final del año, el español firmó una extensión de contrato de 3 años por 64.7 millones de dólares. La siguiente temporada, 2009-10, Gasol disputó su tercer All-Star Game, pero lo mejor vino al final, ya que consiguió por segunda vez el título de la NBA con los Lakers.

Luego de siete temporadas, Gasol pasó a los Chicago Bulls como agente libre en 2014. Ese año, el español se convirtió en el sexto jugador de la NBA en alcanzar los 16 mil 500 puntos, 8 mil 500 rebotes, 3 mil asistencias y 1mil 500 tapones.



Al año siguiente, Gasol disputó su quinto All-Star Game (el primero en la Conferencia Este), pero fue la primera ocasión en la que partió como titular, al igual que su hermano Marc. El 5 de marzo de 2015, ‘Pow’ logra ser el máximo anotador hispano de la historia de la NBA, superando los 17 mil 623 puntos del panameño Rolando Blackman.



(Getty Images) Gasol jugó 77 partidos la última temporada con los Spurs. (Getty Images) Getty Images

Aunque logró rompe récords individuales, Gasol no logró el título con los Bulls en las dos temporadas que estuvo. La temporada 2016-17, el español fichó por San Antonio Spurs como agente libre por dos temporadas a cambio de unos 30 millones de dólares.



Las lesiones lo relegaron del equipo titular y lo alejaron de la regularidad. En el último partido de la temporada, consiguió superar los 20 mil puntos en su carrera. Asimismo, se convirtió en el líder histórico de la liga en acierto desde la línea de los tres puntos en una temporada, tras encestar 56 de 104 lanzamientos.



A pesar de que los Spurs tuvieron una buena campaña en 2016-17, llegando hasta las semifinales de la NBA, Gasol no tuvo un gran rendimiento en esos playoffs. El año pasado, los Spurs con un plantel veterano no pudieron pasar de la primera ronda de las definiciones.



En ese sentido, Gasol , con 38 años, aún sueña con seguir en el más alto nivel. “Quiero jugar hasta los 40 años y aún tengo planes”, confesó. Aunque su rendimiento no sea el de sus inicios por su edad y físico, nadie puede discutir que ‘Pow’ le abrió las puertas a más españoles a la NBA.

Los españoles que llegaron a la NBA tras lo hecho por Gasol:



*José Manuel Calderón en 2005

*Marc Gasol en 2008

*Serge Ibaka en 2009

*Ricky Rubio en 2011

*Nikola Mirotić en 2014

*Willy Hernangómez en 2015

*Juancho Hernangómez en 2016

*Álex Abrines en 2016