Desde del Campo de Globe Life, Rangers vs. Astros se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la Serie de Campeonato en el marco de los playoffs de la MBL de Béisbol. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Previamente, los juegos 1 y 2 terminaron con una victoria de 2-0 a favor de los Texas Rangers, ahora, el enfrentamiento por el juego 3 arrancará a las 7:03 de la noche hora peruana (una hora más tarde en Venezuela, es decir, 8:03 p.m.) e irá por la transmisión GRATIS de FOX Sport, IVC, ESPN, STAR Plus, DirecTV GO y MLB TV para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todas las estadísticas, puntos, mejores jugadas e incidencias en Depor.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C B E Texas Rangers Houston Astros

Rangers vs. Astros se enfrentan en el juego 3 por los Playoffs de la MLB (Vídeo: @astros)