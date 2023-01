Fácil no fue. El soroche, nos cuenta, le afectó en la altura de Bogotá. “Me comencé a sentir mal, me faltaba la respiración. Pero yo dije: ‘No, nada me va a tumbar porque me he preparado tanto para esta competencia, voy a salir con todo’. Yo estaba vomitando mientras calentaba, mi entrenador me tenía con bolsa”, relata riéndose de esa anécdota, pues sabe que luego salió al escenario y cargó 109 kilos, lo que le valió el tercer lugar en la modalidad de envión en la categoría de 55 kg.

Ese 2022, también ganó la plata en los Juegos Suramericanos de Asunción y dos bronces más en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Hoy es la cara de la halterofilia en el Perú. Nos contactamos con ella para conversar sobre estos logros en su carrera y sobre los dos próximos grandes eventos: los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Shoely espera que su Federación la seleccione para poder acudir al evento de Chile.

¿Qué sientes de ser la única deportista peruana, en la historia del país, en haber ganado una medalla en un Mundial de Halterofilia?

Yo me siento muy orgullosa y feliz por el trabajo que hemos venido haciendo con mi entrenador desde hace mucho tiempo. Realmente, me siento agradecida con Dios por este logro.

Cuando quedaste en tercer lugar en la modalidad de envión, categoría 55 kg, ¿eras consciente de que te convertías en la primera medallista peruana en un Mundial de Halterofilia?

En ese momento, no me lo creía, porque no me lo esperaba. Me estaba yendo un poquito mal en la competencia. Me sentía mal. Yo estaba mal adentro en el calentamiento. Entonces, es algo que, en el momento, no me lo esperé. Y cuando vi que lo logré, mis entrenadores se emocionaron, todos saltaron de alegría. Pero hasta ese momento yo no me lo podía creer, hasta ahora no me lo puedo creer.

Ha sido un buen 2022. Además, de la medalla del Mundial, te paraste en el podio de los Juegos Bolivarianos de Valledupar y en los Suramericanos de Asunción, ¿qué tan complicado ha sido lograr estas preseas?

Ha sido complicado porque mis rivales son muy fuertes y como que ellas me sacan ventaja. En los Juegos Bolivarianos y Suramericanos se premia el total (la suma del arranque más el envión). Entonces, mis compañeras me sacan ventaja en el arranque, pero en el envión casi levantamos lo mismo. La suma (del puntaje de ambas categorías) por ahí que me complica. He tenido que trabajar bastante para poder lograr las medallas. Pero sí ha sido un buen año y más con la medalla mundial.

¿Cuánto tiempo le dedicas al levantamiento de pesas?

Ahora, nosotros estamos entrenando una vez al día, de lunes a sábados. Ya la otra semana comienza nuestra preparación para el Panamericano de Mayores, que se realizará en Argentina (del 25 de marzo al 2 de abril), y entrenaremos dos veces al día, también de lunes a sábados; dos horas en la mañana y dos horas en la tarde.

¿Y por qué decidiste practicar halterofilia?

Me gusta. O sea, me siento bien conmigo misma levantando pesas. Tienes que tener bastante disciplina, como en cualquier deporte.

¿Siempre fue la primera opción o hubo otras?

El primer deporte que conocí, que me invitaron fue el levantamiento de pesas en Chiclayo. Mi amiga me llevó a un coliseo, que estaban invitando los búlgaros. Y ahí me gustó. Pero era niña (tenía 13 años) y me gustaba trabajar (ayudando a su tía en el menú y vendía correas), no le daba mucha importancia al levantamiento de pesas. Sin embargo, mis entrenadores me buscaban para ir a entrenar. Entonces, me fui metiendo y llegué a la selección.

¿Y qué es lo que te motiva a practicar?

Bueno, ahorita la verdad que quiero llegar a unos Juegos Olímpicos. Eso me motiva. También mi mamá, mi familia, salir adelante por mí.

¿Apuntas a París 2024?

Sí quisiera, pero está bien difícil. Tengo que pelearla bastante. Tengo que subir más mis marcas. Las categorías las han cambiado. Ahora tengo que subir mi peso corporal y va a estar más peleada la división. O sea, yo ya no voy a ser 55 kilogramos, sino 59. En los 59, hay mucha gente, las de 55 van pasar a 59 y algunas que están en los 64 van a bajar a los 59. Está difícil, pero espero pelearla.

Antes hay una parada: los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ¿Tu objetivo de este año está ligado a este evento deportivo?

Sí. O sea, la primera competencia es el Panamericano de Mayores. Tengo que llegar bien. Si es posible, lograr medallas y sumar puntos. Luego, están los Juegos Panamericanos de Santiago; también, si es posible, meterme al podio y competir bien.

¿La selección de levantamiento de pesas solo va a participar este año en dos torneos internacionales?

También está el Mundial de Mayores (en Arabia Saudita). Espero que el IPD y la Federación nos apoyen y nos lleven, porque es muy importante viajar a ese Mundial. Sí o sí se tiene que viajar si queremos lograr la clasificación a París 2024.

¿Y cuál es el plan que han armado con la Federación de cara a los torneos de este año, incluyendo Santiago 2023?

Desde ahora ya empezamos con los entrenamientos a full. Vamos a hacer preparación física. Para el panamericano de Mayores no queda mucho tiempo, quedan dos meses. Y para los Juegos Panamericanos no sé si habrá alguna concentración, me imagino que sí.

Shoely Mego culminó en sexto lugar en Lima 2019. En Santiago 2023, busca superar ese puesto. (Foto: Elias Alfageme/GEC)

Para ti, ¿qué es lo más complicado de practicar tu deporte?

Bueno, lo más difícil es levantar pesas (ríe). Obviamente, las pesas pesan. Pero, para nosotros, hay días que no pesan y es bonito levantar. Y hay días en que pesan mucho, bastante, una casa. Entonces, ahí es donde tienes que animarte a ti mismo. Además, están los dolores, también las lesiones, eso como que te desanima un poco.

¿Y de qué depende, para ustedes los halterófilos, que un día la pesa pese bastante y que otro día no pese mucho?

Los lunes normalmente no nos pesa mucho, porque venimos descansado del fin de semana, el domingo descansamos todo el día. Entonces, yo creo que por eso no te pesa. El martes como que ya va pesando, pero el miércoles ya es donde te pesa mucho, mucho, mucho más.

También quisiera preguntarte si recibes el apoyo de tu Federación o del IPD para poder entrenar con todas las condiciones necesarias

Sí. El IPD nos da una subvención económica mensual a través del PAD. Y mi Federación, por parte de mi entrenador y el presidente Renzo Manyari, siempre nos está preguntando qué necesitamos, qué nos hace falta. Mi Federación siempre está ahí apoyándome.

¿Y por parte de la empresa privada? ¿Tienes algún auspiciador, patrocinio?

No tenemos. Lo que nosotros necesitamos aquí son vitaminas, indumentaria, pero ninguna empresa privada nos apoya a nosotros ni a la Federación ni a ningún pesista.

Pero deberían apoyarlos. Al menos en tu caso, ya has hecho historia ganando la primera medalla de Perú en un Mundial.

No se tenía medallas, ¿no? Solo sabía que en la Sub 17 se habían ganado medallas, pero es juvenil.

Para ir terminando, ¿qué es lo que esperas lograr en tu carrera deportiva?

Bueno, espero lograr otra medalla mundial. Para eso, tengo que trabajar muy duro, También quiero lograr mi clasificación para los Juegos Olímpicos. Si no se logra en estos juegos (París 2024), los próximos. Lo seguiré intentando.

¿Algo último que quieras compartir?

Quería agradecer a mi presidente Renzo Manyari y al IPD que nos está apoyando. Espero que ahora nos sigan apoyando más, ya que nos esperan otras competencias, y que siempre estén con nosotros en las buenas y en las malas.

