Dejando nuevamente la valla alta, pues para Kimberly García no hay nada que la detenga. La doble campeona mundial en marcha atlética fue reconocida como la Deportista del Año durante la Noche de Gala Olímpica 2022, demostrando una vez más ser una leyenda para el deporte peruano. Tras un extraordinario año, ‘Kimi’ ya tiene propuesto los objetivos para este 2023, donde destacan los Panamericanos Santiago 2023 y el Mundial de Atletismo Budapest 2023, razón por la que charló con Depor acerca de su preparación.

¿Qué es lo que pasa por tu mente al recibir el premio de la Deportista del Año?

Muy contenta porque resume todo el trabajo que vengo realizando desde muy pequeña. Haber conseguido esas medallas es lo que siempre he soñado y para mí este reconocimiento significa mucho para mí.

Además, que has estado al lado de grandes iconos olímpicos peruanos...

Es muy emocionante para mí estar rodeada de todos los deportistas que han participado en unos Juegos Olímpicos y conocer un poquito de ellos te motiva.

¿Cuándo nació este gran amor por la marcha atlética?

Desde los cinco años practico la marcha atlética desde muy joven y luego profesionalmente. Ya a los 9 años me planteé llegar a ser campeona mundial y olímpica también. El mundial ya lo conseguí, tan solo me faltaría ser campeona olímpica.

¿París 2024 es tu gran enfoque?

Ya he comenzado con mi preparación para París, pero voy por partes. Ahora viene el Mundial de Atletismo y los Juegos Panamericanos de Santiago.

¿Te imaginaste colgarte dos medallas de oro en un mundial?

Jamás pensé ser bicampeona mundial, tal vez una, pero dos veces no. Este año quiero buscar el mismo objetivo en el Mundial de Budapest y los Panamericanos.

¿Piensas prepararte en el extranjero?

El día miércoles estoy viajando para Ecuador, que va a ser un entrenamiento por un mes, luego regreso aquí a Perú, me quedo otro mes y de ahí vuelvo otra vez a Europa.

Me comentaste que estabas angustiada por la falta de pago hacia tu entrenador, ¿ya has tenido alguna respuesta?

Todavía no se está viendo nada de eso. Todavía no me dicen si es que va a haber el apoyo o no. Ahora yo estoy yendo de viaje por mi propia cuenta. Aún no se pronuncia la federación o el IPD.

¿A quién le agradeces este triunfo?

A mi familia y a las empresas privadas. A todas las que se han sumado en mi carrera deportiva y gracias a ellos estoy saliendo para continuar con mi entrenamiento.





