Con solo 22 años y subido encima de una tabla, Angelo Caro estuvo cerca de darle al Perú su primera medalla olímpica desde 1992 en Tokio 2020. El joven skater sorprendió a todos quedando en quinto lugar en unos Juegos Olímpicos, siendo así motivo de orgullo nacional.

Sin embargo, quizá la gran mayoria no lo tenía mapeado o no lo conocía antes de los Juegos, ni siquiera que teníamos gran potencial en el skateboarding, pero lo cierto es que sí. Hoy por hoy, Angelo es el principal rostro del skate y uno de los nuevos rostros del deporte nacional.

Una realidad que debe ser aprovechada por la comunidad del skate, los gestores deportivos y la propia Federación de Patinaje. Y es que todos los actores involucrados tienen la responsabilidad de seguir promoviendo el deporte, apoyar a Angelo y demás competidores y seguir masificando el skateboarding.

Depor se comunicó con algunas personalidades relacionadas al skateboarding nacional para conversar sobre la realidad del skate, cómo era en el pasado (antes de ser olímpico) y cuáles son sus principales retos para poder ser potencia y seguir sacando nuevos talentos que nos representen.

La realidad del skate nacional

“Lo de Angelo Caro es la punta del iceberg, de todo el trabajo que se ha venido haciendo anteriormente. De hecho, ya habíamos tenido algunos logros, hace algunos años tuvimos un campeón sudamericano: Guillermo Vascones en Chile, Freddy Wong también llegó a ser subcampeón en Iquique, en Brasil hemos tenido buenas participaciones. Con toda la comunidad, hemos estado avanzando desde que Angelo Caro fue campeón en Ecuador, cuando él tenía 14 años. Ha habido una serie de logros anteriores que han ido sumando y motivando a los chicos”, comentó Rodolfo Sánchez, técnico especialista de skateboarding de la Federación Peruana de Patinaje.

“Ahora, el skate está con todos los reflectores, porque la gente no sabía que teníamos esa capacidad y creo que esto se ha logrado en principio, porque tenemos gran infraestructura deportiva de skate, tenemos skateparks, prácticamente en todos los distritos y en las ciudades más importantes también hay skateparks, que, si bien no están alineadas a las prácticas actuales de competencia, invita a que los chicos practiquen”, agregó.

Y aunque el skate nacional surgió en los años 70s’, y de ahí ha tenido idas y venidas, como una moda, tomó otro aire cuando se anexó a la Federación de Patinaje en 2017. Venían los Juegos Panamericanos y el skateboarding se unió a la federación para tener el apoyo del IPD y seguir creciendo como deporte.

Eso sí antes de ello, según detalla Rodolfo Sánchez, la comunidad del skate tuvo que pasar más de una dificultad. Al no ser un deporte federado, los skaters tenían que ir como podían a los campeonatos o eventos internacionales. En 2007, se crearon varias revistas especializadas y muchos viajaban en grupos a diversos países.

“Ya viajábamos como una delegación, como representando al país. Recuerdo un campeonato que fuimos a Chile, fuimos como 13 peruanos y dimos una gran presentación aquella vez y nos vieron fuertes, como un país fuerte, eso fue en 2014, también estuvimos en Brasil en 2012, entonces ya nos comportábamos como si fuéramos una delegación, nos organizábamos entre todos, viajábamos en bus como sea para llegar a los campeonatos realmente hubo un gran esfuerzo de generaciones anteriores de dejar en alto el nombre del Perú y ahora lo estamos logrando con Angelo”, recordó Sánchez.

Esos años difíciles pasaron y ya como parte de la Federación de Patinaje, Rodolfo Sánchez sostiene que se pueden hacer las bases para organizar mucho más al deporte. El técnico especialista comenta que actualmente la federación cuenta con 200 afiliados (skaters), que practican de forma competitiva.

Si bien el número no es bajo, hay dificultades para captar más talentos, ya que aún no hay clubes o asociaciones afiliadas, las que podrían proveer de más skaters. Eso sí, debido a la actualidad del skateboarding, la federación ya busca tapar ese vacío en el esquema.

“La estructura deportiva te pide que te afilies a un club y de ahí te afilies a la federación, en todas las federaciones sucede así, pero en esta corriente del skate no se han creado clubes deportivos y no hay aún asociaciones consolidadas, lo que está pasando es que los chicos directamente están llegando a la federación, cuando deberían venir a través de un club. A muchos los recibimos como atletas independientes. Como ya en esta comisión conocemos a muchos, ya los invitamos abiertamente a entrenar, eso sí les ponemos ciertas exigencias, venir temprano, correctamente uniformados y acatar las indicaciones del técnico. Los campeonatos nacionales son totalmente abiertos, invitamos a los afiliados y no afiliados, porque queremos ver el nivel que se tiene, ya una vez terminado los campeonatos, a los mejores del ranking los invitamos a entrenar con nosotros”, sostuvo.

Pero la falta de estructura deportiva, la cual están ya intentando ordenar, no es la única dificultad que tiene hoy en día el skateboarding nacional. Y es que si bien hay estructura deportiva, la gran mayoría no cuenta con las condiciones requeridas, o para albergar campeonatos o para que los skaters practiquen.

Según información de Rodolfo Sánchez, actualmente hay 120 skateparks en todo el Perú, 50 en Lima, en cada distrito al menos hay uno. Sin embargo, pocos son los escenarios con las medidas y requisitos mínimos para entrenar al más alto nivel, como el skatepark de la Costa Verde, administrada por el Legado Lima 2019.

“Actualmente, nos llega información de que construyen skateparks nuevos, pero nos llegan una serie de planos que no tienen las medidas, los flujos, el proceso constructivo que a veces es tan detallado. Hemos estado en conversaciones con municipios para llevarles asesoría gratuita, porque nuestro objetivo es que haya esa infraestructura deportiva. Hemos sacado un conteo que tenemos 120 skateparks en todo el Perú, imagínate que tengamos una escuela por cada skateparks, cuántos talentos podríamos tener. Tenemos ahorita diamantes en bruto por todos lados, tenemos la infraestructura, chicos que le apasione el deporte, nos falta la parte organizativa, que es lo que con la Federación ya hemos tenido resultado, pero debemos seguir armando las bases”, dijo

“A veces siento que lo hacen por un tema de masificación y es posible por un desconocimiento y entraron en una página de Internet y se bajaron un plano que vieron o a veces los arquitectos se ponen muy creativo y crean cosas que para ellos está bien, pero para el skate no. A veces el principal problema es el diseño, crean unas cosas muy locas y no solo pasa en Perú, pasa en todos lados. Crean cosa que además de que no van funcionar, son demasiado peligrosas. El proceso constructivo tampoco es bueno, lo hacen con un concreto demasiado débil que al poco tiempo ya se está rompiendo, los fierros se oxidan rápido, no le dan mantenimiento, pero principalmente es el diseño del skateparks que no lo hacen funcional, hacen que los chicos se vayan a otro lado”, añadió.

El Skatepark de la Costa Verde, ubicado en San Miguel. (Foto: IPD)

Los skateparks

Como comentó Rodolfo Sánchez, hay pocos skateparks que cuentan con elementos necesarios para la alta competencia. Esto hace que los que sí son óptimos luzcan llenos, como el skatepark de Loma Amarilla en Surco. Una de los pocas sedes en Lima que ha albergado hasta un Panamericano de Skateboarding en 2018, donde participó Angelo Caro.

“Hemos observado que mensualmente no bajan de 800 skaters que vienen a Loma Amarilla. En un mes, vinieron skaters de 30 distritos diferentes. En este skatepark se pueden hacer varias maniobras. Hay una gran participación, igual la controlamos, sino estaríamos con 100 skaters todos los días. En las mañanas es más suave, y en las tardes si ya se llena”, dijo Alberto Gartner, coordinador del Programa de Deportes de la Municipalidad de Surco.

“Este skatepark es el más completo que tenemos, creo que es uno de los mejores de Lima, este tiene ocho años de construido. Aquí se desarrolló el segundo Panamericano en 2018 y participaron representantes de Costa Rica, México, Argentina, Chile, Panamá, Brasil y Perú, entre ellos estuvo Angelo Caro. Hubo dos periodos cortos para resanar algunas superficies por los golpes del skate y pronto le harán un tercer mantenimiento”, añadió.

Otro caso es el skatepark de San Miguel, que se podría catalogar como semipro, pero que tambíen sirve para practicar. Actualmente, recibe un promedio de 100 personas diarias. “El skatepark está entrando en una etapa de mantenimiento y ciertas mejoras, gracias a una ONG que nos ha ayudado y ya empiezan en un mes. El skatepark ha cumplido 19 años y queremos que dure mucho más”, comentó Beto Aragón, gestor deportivo y promotor de deportes de la Municipalidad de San Miguel.

“Nosotros estamos pensando hacer también skateparks con medidas para niños. El nivel de nuestro skatepark es bueno tiene obstáculos buenos, casi nivel profesional, y ahora con las mejoras que le harán quedará a A-1 guiados por un capo como Freddy Wong, no solo él, también estamos consultándole a Angelo Caro, la idea es escuchar a la comunidad”, sostuvo.

Si bien los dos casos mencionados, Surco y San Niguel, no tienen errores en su infraestructura, la Federación de Patinaje ya prepara una especie de manual para que en el futuro los municipios que quieran construir un skatepark tengan una guía. Y así tener más lugares para los skaters.

“Estamos trabajando un manual de skateparks para dejar ciertos caminos a los servidores públicos que quieran hacer este tipo de proyectos. Es un proyecto que estamos trabajando con un arquitecto y con un especialista de skateparks que construye en Europa, lo que queremos es dejar este documento público de libre acceso, es un trabajo que nos va a demorar unos meses, porque lo estamos desarrollando de la mejor manera y estamos consiguiendo también ese financiamiento académico. Son cosas que queremos presentarlas cuánto antes para evitar más errores en la construcción de skateparks”, comentó.

Angelo Caro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (AP)

Retos y cómo masificar el skateboarding

“Los municipios y las instituciones también tienen la responsabilidad de que cada vez que hagan un proyecto deportivo lo hagan de una manera seria, a veces hacen un skateparks y se va mucha inversión pública y no lo hacen con el formato de competencia, o no usan el concreto que deben usar, las medidas no lo hacen acorde, lo toman muy a la ligera”, dijo Rodolfo Sánchez.

Y es que el tema de infraestructura es uno de los principales, sino el mayor reto en la actualidad para el skateboarding nacional. Si bien líneas arribas se abordó el tema de los skateparks, representa un gran desafío. Mientras que otra arista a tratar es el tema de la masificación y cómo llegar a captar más talento nacional.

“Uno de los proyectos importantes que queremos desarrollar es el circuito nacional, que se realice por lo menos bimensualmente y los chicos estén motivados y acostumbrados a las competencias deportivas para cuando les toca representarnos”, declaró Sánchez.

“Al hacer un circuito nacional ya nos iríamos por encima de todos los países sudamericanos, excepto Brasil. Hacer un circuito que funcione cada dos meses y que sea transmitido por algún canal, eso nos va a ayudar enormemente, porque los chicos van a estar acostumbrados a la competencia, a la presión, al público y a que vean sus resultados en tiempo real, los vamos acostumbrando a ese sistema de competencia y cuando vayan a representarnos afuera se sentirán confiados. Además, nos generará mayor masificación, la liga es muy entretenida, los trucos que se hacen, el nivel de riesgo que hay, es un conjunto de factores que hacen que una competencia de skate sea muy atractiva y poder ser televisada. Es un proyecto que ya lo estamos conversando con un canal y esperamos hacerlo una vez este año y que vean el resultado para que el próximo año puedan estar presente en todo el circuito. Esto solo lo tiene Brasil y Estados Unidos en la región”, comentó.

Un circuito nacional le daría exposición al deporte y le abriría las puertas también a la inversión privada, que también hace falta en el deporte. Y la Federación de Patinaje no es la única que tiene en mente armar eventos de este tipo, gestores deportivos, como el propio Beto Aragón, ya cuentan hasta con fecha y lugar de sus competencias.

El reto es armar un ranking nacional, estamos proponiendo armar un evento mensual a nivel nacional, hacer un ranking y por todas partes, promoviendo el deporte y dándole la oportunidad a los nuevos valores. Gracias a la inyección de Angelo Caro con este quinto lugar, nos ha motivado para seguir adelante, queremos hacer campeonatos todo el año en todas las categorías”, señaló Aragón.

“Arrancamos este 5 de septiembre en Punta Hermosa, luego a Chorrillos y la final será en San Miguel. Hay una marca que nos quiere patrocinar tres fechas. Y el reto es grande, porque de esto depende que todo fluya, tiene que salir A-1″, recalcó el gestor deportivo.

Angelo Caro abrió las puertas a un mundo de oportunidades para los skaters nacional, a diferencia de generaciones anteriores que no tuvieron tanta exposición y sobre todo eran mal vistas en la sociedad. Ahora, la realidad es otra y con estos puntos a tratar se puede llegar a tener un skateboarding de primer nivel, que pueda incluso robarle podios a Estados Unidos y Brasil, principales potencias de este deporte en la región.