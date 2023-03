Hoy, Víctor Chávez cumple el sueño de representar a Perú en distintos campeonatos mundiales, entre ellos el Mundial de Snowboard en Georgia 2023, donde se ubicó en el puesto 33. Tras su participación, dejando en alto la bandera peruana. Depor conversó con el deportista acerca de su experiencia y el gran objetivo que tiene en mente en busca del crecimiento de este deporte olímpico de invierno.

Siendo un deporte poco conocido en Perú, ¿cómo conociste el snowboard?

El deporte me ayudó a superarme, y a soñar en algo que en aquel entonces para mí era imposible. Yo conocí el snowboard por la televisión. Yo me deslizaba con mi tablita de madera descalzo en el intenso calor de verano. Un día vi por la tele a hombres, súper humanos, con grandes botas, casos tipo astronautas, unos lentes grandotes y unas tablas increíbles en la nieve. Entonces, eso me pareció de otro planeta. Pensar en que estos chicos estaban haciendo lo mismo que yo hacía, pero más rápido, más extremo y en la nieve. Desde ahí dije que algún día yo iba a hacerlo.

¿Fue el sandoard el impulso para probar dicho deporte?

El sandboard en Perú es considerado como una modalidad de deporte de aventura. Todavía no está considerado como deporte en el sistema nacional. Sin embargo, nosotros como club, Snowboard Club Perú, bajo el mando de nuestro presidente Alejandro Véliz, tenemos el objetivo de desarrollar el snowboard en nuestro país a través del sandboard.

¿Cómo adaptan los materiales de la arena a la nieve?

Realizamos torneos en la Huacachina, en diferentes lugares del Perú, con material adecuado. Hoy en día, ya se tiene un material más avanzado, más desarrollado. De hecho, se utilizan las mismas tablas que utilizamos en la nieve, solo que las adaptamos con una lámina de formica, sobre la base.

¿Lo cambios de temperatura fueron un impedimento a la hora de competir?

Cuando hice snowboard por primera vez, los cambios de temperatura no es que me afectara, obviamente había una reacción diferente de los músculos, ya que, cuando está en el frío, no reaccionas de la misma manera que cuando estás a 20 o 25 grados, lo que hace que estés más relajado y tu músculo reacciona más rápido. En el frío tarda más en movimiento, es diferente, pero bueno, ya después de tantos años de experiencia, ya es normal. Eso lo venimos trasladando a la nueva generación, construyendo pistas, simulando pistas de la que podemos encontrar en la nieve. En la arena armamos largadores o tirones como se dice acá para que los chicos también puedan practicar este tipo de modalidad.

¿En qué modalidad sueles competir?

En el snowboard hay diferente modalidades o disciplinas. Está el freestyle, bueno en la rama del freestyle que viene el Slopestyle, que es más parquero con barandas. Está el Half-pipe, lo que es una media pipa que saltas, está el snowboard alpino, que ya es de otra rama, es surfear con banderines, la montaña, y el mío sería el Snowboard Cross que es la mezcla de todo.

Coméntame acerca de tu experiencia en el Mundial de Bakuriani (Georgia)…

Estuvimos realizando los entrenamientos oficiales después la clasificación y después las finales, muchos atletas. Estuvimos al lado de los mejores del mundo como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, Alemania, Italia, República Checa y Japón. Todos los países potencias que tienen esta cultura de deporte de invierno en sus naciones y nosotros estamos acá presentes. No es común que la bandera de Perú esté flameando aquí en este torneo. En cuanto a la competencia dentro de todo bien, obviamente el nivel acá es súper alto. Éramos 50 corredores y al final que en el puesto 33, pero dentro de todo nosotros igual nos sentimos contentos porque pudimos estar en este campeonato mundial. Seguimos adelante, pero bueno, es lo que es lo que ha sido nuestra presentación, imagínate si hubiésemos tenido más apoyo y más respaldo, sería otra la realidad.

¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguna empresa privada?

Siempre que tenemos la posibilidad de tocar las puertas, lo hacemos, y es difícil en Perú, no hay esta cultura de deportes de invierno, por lo tanto, proponer algo a las empresas como atletas de snowboard a veces ni conocen que es la palabra. Entonces, nosotros hemos tomando en cuenta que la mejor estrategia es presentar la historia más que el deportista: alguien que viene de la arena y que se va la nieve a buscar un sueño imposible.

A pesar de todo, se está cumpliendo ese sueño…

Sí, uno de mis sueños era clasificar a un mundial desde niño y 10 años después se pudo completar. La primera participación que tuvimos fue en Park City 2019, que clasificamos en Argentina en el año anterior. Después en Idre Fjäll en Suecia, que también lo volvimos a clasificar, y ahora, el año pasado tuvimos los puntos en Argentina nuevamente en el Sudamericano para estar acá. De a poquito vamos manteniéndonos ahí en el nivel alto. Hay un trabajo que se está realizando. El hecho de estar acá en un Mundial significa que hay un trabajo detrás, a pesar de que no tengamos casi nada de presupuesto, hacemos lo imposible para estar acá.

¿Cómo se solventan económicamente?

Durante todos estos años hemos tenido el respaldo del Comité Olímpico Peruano (COP), a través de la beca olímpica, que eso es por parte de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), conseguir eso que ha sido un respaldo económico súper importante. A parte, nosotros tenemos una empresa en Huacachina que se llama Dito’s Sand Sports. Esta una empresa que se dedica a realizar tours deportivos del sanboard y el sun ski. Entonces, con esta empresa nos hemos autofinanciado durante estos últimos años y es la única manera que hemos tenido para seguir viajando y compitiendo.

¿Han conversado con el IPD para que el snowboard sea un deporte federado?

Nosotros no tenemos Federación en Perú y eso es una gran amenaza. Hasta el momento nosotros contamos con club Snowboard Club Perú, el cual, uno de nuestros principales objetivos es motivar a otros grupos deportivos o gremios para que también se formalicen y formen sus clubes, ya lo hemos venido haciendo hace varios años. Nosotros queremos hacer una mesa de trabajo, pero esto ya tiene que ver con una coordinación directa con el Comité Olímpico Peruano (COP) y luego con el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esperemos que ellos también puedan aceptar eso y nos den una mano. El sueño es tener una federación.

¿Ves probable una próxima participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026?

El sueño máximo es ir a los Juegos Olímpicos de invierno del 2026. Para eso estamos realizando el Circuito Nacional del Sandboard, lo hacemos nosotros para identificar talentos y hemos tenido la oportunidad de llevar chicos de la arena a la nieve en el 2016 y 2017 con coordinación del IPD y del Comité Olímpico.

Ornella Oetti nos representó hace poco en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, ¿mantienes contacto con ella?

De hecho, antes de venir al Mundial estuvimos en su casa, siempre nos recibe. Nos hemos reunido muchas veces para tocar el tema de los deportes de invierno en el Perú, de qué podríamos hacer o qué estrategia debemos tomar para poder tener esa de la Federación y que en algunos años cuando nosotros ya no estemos vengan chicos detrás.

¿Cuentan con algún plan de acción?

Ahora nos vamos a juntar con Ornella, probablemente en Múnich y queremos tenemos esa intención de reunirnos con el presidente Renzo Manyari (Comité Olímpico Peruano). De momento, nos hemos reunido solamente con la secretaria, la señora Jenny y el profesor Vladimir. Queremos ir con algo serio, pensando ya lo que viene en el próximo Mundial 2025 y los próximos Juegos que son en el 2026.

¿Qué tanto afecta el rendimiento en el caso de no contar con una federación y poco apoyo económico?

Muchísimo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, no solamente es esos 15 días de competencia, es un trabajo largo, es todo un proceso de cuatro años. Ornella se ha molestado mucho con el Comité Olímpico porque ella estaba en los Juegos Olímpicos compitiendo y ha habido apoyo, pero muy limitado, además de esperar recién hasta los Juegos para estar recién presente. Nosotros estamos agradecidos con el COP, ellos son los que nos dan el respaldo para poder estar aquí en la inscripción en el Mundial, los que nos solicitan la beca, pero claro, yo creo que si nosotros tuviésemos un presupuesto también sumado con el respaldo que tenemos, sería mucho mejor.

En cuanto al área individual, ¿qué se viene para ti en tu carrera?

Todavía tengo un mes más por acá en Europa porque siempre estoy toda la gira, trato de estar todo el tiempo posible aquí en carrera, porque es la única manera de estar activo y progresar. Luego voy a regresar a Austria y voy a hacer algunas carreras por allá que me quedan y también en Italia, de repente en Suiza también hay otra, y ya terminaré concluir a la gira en abril, que es donde la temporada de invierno acaba.

Tras finalizar el invierno europeo, ¿regresa a Perú?

Sí, regreso a Perú para seguir trabajando la escuela de sandboard con nuestros chicos, que vienen a entrenar los fines de semana y que están participando en los torneos nacionales de sandbord, ya que, cuando estoy allá soy entrenador de los chicos. Y, bueno, ahí esperar al invierno argentino, el invierno de Sudamérica, que es en julio, agosto y septiembre para hacer las bases de entrenamiento en Cerro Chapelco, que es en San Martín de los Andes, allá en Argentina, está al sur en la Patagonia. Ahí se hacen los torneos sudamericanos, que son en Corralco normalmente en Chile, en La Parva y también en Ushuaia, que está al fondo del mundo, ya cerca de la Antártida.

