“Todo niño nace con un pan bajo el brazo”, reza un conocido refrán. Pero en el caso de Stephen Curry quizá sea necesario replantear la frase, pues él cambió el pan por el balón de básquet. Esto gracias a su padre, Dell Curry, exjugador de la NBA.

Aunque creció en Carolina del Norte, Stephen nació en el Akron General Medical Center de Ohio el 14 de marzo de 1988 debido a que su padre jugaba en los Cleveland Cavaliers. Por casualidades del destino, en ese mismo hospital nació LeBron James tres años antes.



Cuando su padre dejó Cleveland para fichar por los Charlotte Hornets, Stephen también se mudó a Carolina Norte junto a su madre, Sonya, una exjugador de vóley. La familia se quedó diez años hasta que su padre arregló con los Toronto Raptors de Canadá.



Curry estudió educación primaria en el Montessori School, después pasó al Queensway Christian College en Ontario (Canadá) de 2001 a 2002. Justamente, en ese colegio, formó parte del equipo de baloncesto de séptimo y octavo de grado. La educación secundaria la realizó en el Instituto Charlotte Christian, donde logró ser campeón de la conferencia por tres años seguidos.



(Getty Images) Stephen Curry usa la dorsal 30 al igual que su padre. (Getty Images) Getty Images

En su etapa universitaria, Stephen Curry jugó en los Wildcats del Davidson College en Carolina del Norte, gracias a una beca de ese centro de estudios. Allí, disputó tres temporadas con 25 puntos de promedio por partido. En su primer año, llegó a ser el máximo anotador a nivel de la Conferencia Sur, pero segundo a nivel nacional, solo por detrás de Kevin Durant.



En su segunda temporada, Stephen volvió a liderar la tabla de anotación en su conferencia con 25.9 puntos por partido. Además, destacó con 4.6 en rebotes; 2.9, asistencias y 2.0 robos de balón. Sus números hicieron que sea parte del segundo quintento del All-American. Curry también batió el récord de más triples anotados por un jugador de la NCAA (La Asociación Nacional de Atletas Colegiales) en una temporada, con 162.



Ya en su último año como universitario, Stephen Curry fue líder de anotación de la división 1 de la NCAA, con 28.6 puntos por partido. Inclusive, llegó a su tope máximo ante Oklahoma al anotar 44 puntos. Resultados que le valieron la inclusión en el primer equipo de All-American.



La época como profesional llegó. En 2009, Stephen Curry fue seleccionado en la séptima posición del Draft de la NBA por los Golden State Warriors. Un contrato por 12.7 millones de dólares por cuatro temporadas. En su debut, anotó 14 puntos y dio 7 asistencias; sin embargo, su equipo perdió esa vez ante los Houston Rockets por 108-107.



Al término de su primera temporada en la NBA, Stephen Curry registró 17.5 puntos, 5.9 asistencias y 1.9 robos por partido. Aunque terminó segundo en la disputa por el premio de novato del año, entró en el mejor quintento de rookie. En febrero de 2010, logró su primer triple-doble en la competencia.



(Getty Images) Curry jugó 80 partidos en su primera temporada. (Getty Images) Getty Images

En su segunda temporada, Curry jugó 74 partidos, todos como titular, y ganó el premio de la NBA Sportsmanship Award. Todo estaba encaminando para que Stephen sea una de las máximas figuras de la competencia; sin embargo, durante el 2011 y 2012, las lesiones llegaron y su máximo nivel tuvo que esperar.



En mayo de 2011, Curry se sometió a una cirugía en el tobillo derecho para reparar los ligamentos rotos, esto como consecuencia de los múltiples esguinces que había sufrido la temporada anterior. Aunque su regreso estaba previsto para el inicio del calendario, se torció el tobillo nuevamente el 4 de enero durante la pretemporada ante San Antonio Spurs.



No solo eso, sino que el 22 de febrero de ese año sufrió un tirón en un tendón en su pie derecho. Dos meses después, tuvo que someterse a otra intervención en el tobillo. Una temporada para el olvido, pues solo jugó 26 partidos y su promedió descendió a 14.7.

Todo cambió la siguiente temporada (2012-13), ya que Curry volvió a las canchas y con ello su nivel.



En 2012, anotó 54 puntos en un partido contra los New York Knicks. En el último partido de la temporada con los Warriors, impuso un nuevo récord de triples anotados. Sus promedios finales fueron 22.9 puntos y 6.9 asistencias por partido. Con 47 victorias, los Warriors pasaron a los playoffs de su Conferencia, superaron a los Denver Nuggets, pero cayeron ante los San Antonio Spurs.



(Getty Images) Curry es campeón tres veces de la NBA, 2015, 2017 y 2018. (Getty Images) Getty Images

La temporada siguiente (2013-14), Curry quebró el récord de Jason Richardson como líder de los Golden State Warriors en triples en una carrera. En febrero de 2014, Stephen hizo su primera aparición en un All-Star Game como titular en la Conferencia Oeste.



En los playoffs de esta temporada, los Warriors no pudieron pasar de la primera ronda ante Los Angeles Clippers. Aunque la definición se prolongó a siete partidos, Curry brilló en el cuarto, anotando 33 puntos.



Para al año siguiente (2014-15), los Warriors contrataron a Steve Kerr como nuevo entrenador. El exjugador de la NBA implementó cambios importantes en el esquema del equipo. Así, Curry tuvo más libertad para tirar triples. El 4 de febrero, Stephen anotó 51 puntos ante Dallas Mavericks, su máximo anotación en la temporada. El 9 de abril, batió su propio récord de triples en una temporada ante los Portland Trail Blazers.



Esa temporada, Curry fue elegido como MVP de la temporada de la NBA, gracias a sus 23.8 puntos, 7.7 asistencias y 2 robos por partido. En los playoffs, los Warriors superaron a los Memphis Grizzlies, Houston Rockets. Ya en la final, ante los Cleveland Cavaliers, Curry comenzó de menos a más.



En el quinto partido, Curry anotó 47 puntos y en el sexto, los Warriors cerraron la serie para ganar su primer título de la NBA en 40 años. Stephen acabó las finales con un promedio de 26 puntos y 6.3 asistencias por partido.



La temporada siguiente, Curry volvió a brillar, pero los Golden State Warriors no pudieron ante los Cleveland Cavaliers en las finales. La serie acabó de forma histórica con 4-3 luego de una remontada del equipo de LeBron James. El periodo 2016-17, Curry encestó cuatro triples para llegar a los 1600 puntos en su carrera, convirtiéndose así en el décimo noveno jugador, pero en el más joven en hacerlo.



Esa temporada, los Warriors volvieron a alzarse con el trono ante los Cleveland Cavaliers. A diferencia de la anterior serie, Curry fue determinante para el título con sus números, 26.8 puntos, 8 rebotes y 9.4 asistencias. Eso sí, no logró llevarse el premio de MVP, distinción que ganó su compañero Kevin Durant.