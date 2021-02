El Super Bowl LV o Super Bowl 2021 no solo centrará la atención de todos por la final entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers o los comerciales y avances que se verán, también por los artistas que dirán presente en el Raymond James Stadium.

Se sabe que el artista The Weeknd será el encargado de realizar el show del medio tiempo. El canadiense tendrá la responsabilidad de superar lo hecho por Shakira y Jennifer Lopez el año pasado.

Aunque no se ha anunciado si The Weeknd tendrá alguna colaboración, muchos medios especializados consideran que Rosalía podría hacer su aparición para cantar ‘Blinding Lights’. De momento, el evento no ha confirmado la información.

Pero The Weeknd no será el único cantante del Super Bowl, Myle Cyrus ofrecerá un espectáculo horas antes del juego en honor a los trabajadores de salud que luchan contra la pandemia de coronavirus. El público podrá disfrutar de su participación a través de la plataforma TikTok.

Del mismo modo, Jazmine Sullivan y Erik Church serán los encargados de entonar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl 2021.

Mientras que Gabriella Sarmiento Wilson, mejor conocida como H.E.R., interpretará “America the Beautiful” en el Super Bowl.

