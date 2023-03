Santiago Ormeño fue uno de los ausentes de la última gira europea que la selección peruana realizó este mes ante rivales de jerarquía como Alemania y Marruecos. ‘Ormedeus’ padecía una lesión a la rodilla derecha que lo alejó de las canchas por 37 días y que precisamente coincidió con los amistosos de fecha FIFA. Ahora, ya recuperado de aquella molestia y sumando poco a poco minutos con Juárez FC, el atacante necesita ponerse a punto para entrar en la consideración de Juan Reynoso de cara a las Eliminatorias al Mundial del 2026.

Conseguir ese objetivo significa un reto enorme para Santiago Ormeño, cuya suerte pareciera haberle dado la espalda desde que empezó el 2023. Resulta que el atacante de 29 años fue anunciado como nuevo refuerzo del Juárez FC el pasado 2 de febrero y en su debut, apenas dos días después, sufrió esa lesión a la rodilla que trastocó sus planes y su ilusión. Pasó por un proceso de rehabilitación necesario con los médicos de su club y reapareció en las canchas el 12 de marzo, en el duelo ante Necaxa por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga MX. Desde entonces, los ‘Bravos’ solo han jugado un partido más y Ormeño fue convocado por el técnico Hernán Cristante, pero se quedó en la banca de suplentes y no ingresó.

Con mucho trabajo y esfuerzo, estoy en la fase final de mi recuperación. Listo para volver, y buscar mi mejor versión con @fcjuarezoficial!

Gracias a todos los que me han apoyado en siempre. #OrmedeusIsBack 💪🏻🐎 pic.twitter.com/iUwgz9jiGx — Santiago Ormeño (@santorme) March 6, 2023

El problema es que ‘Ormedeus’ no tiene mucho margen para recuperar el tiempo perdido. Y es que a Juárez FC le restan cinco partidos más en la etapa regular del campeonato y necesita asegurar un cupo en la ronda de eliminación para continuar en carrera (actualmente ocupa el puesto 10 con 13 puntos). Si eso ocurre, las chances de jugar de Ormeño podrían crecer, ya que el ‘9′ necesita mostrarse más y ganarse la confianza del técnico argentino para gozar de continuidad en su equipo.

No obstante, también depende de Ormeño reencontrarse con el gol. La última vez que marcó en un partido oficial fue el 24 de agosto del 2022 en la victoria por 1-0 sobre Monterrey, cuando jugaba por las Chivas de Guadalajara. Desde entonces, han pasado más de siete meses sin anotaciones, lo que significa la peor sequía de su carrera y le ha ocasionado un sinnúmero de críticas en redes sociales. Eso sí, en Juárez FC confían en su capacidad dentro del área y por eso solicitaron su préstamo con opción a comprar; pero también es una necesidad darle oportunidades de jugar para compensar esa apuesta.

Los números de Ormeño en clubes

Club Partidos jugados Goles Puebla (2018/2019) 3 0 Real Garcilaso (2019) 2 1 Puebla (2019/2020) 1 0 Puebla (2020/2021) 36 17 León (2021/2022) 28 1 León (2022/2023) 0 0 Guadalajara (2022/2023) 13 1 Juárez FC (2022/2023) 2 0

¿Santiago Ormeño tiene posibilidades de volver a la selección peruana?

Dentro de las conclusiones que dejó la gira europea de la selección está una estadística de temer: no pateamos directamente al arco en 180 minutos de juego. Ese registro habla mal de lo que fue la propuesta ofensiva de la bicolor ante rivales de jerarquía y de la escasez de ideas para llegar con peligro al arco contrario. Raúl Ruidíaz, que fue titular ante Alemania, nunca pudo tener una oportunidad clara para rematar; y lo mismo ocurrió con Gianluca Lapadula, quien inició las acciones ante Marruecos y tampoco supo abrirse paso para meter la pelota en las redes rivales. Bajo ese panorama, surge la interrogante sobre las opciones de centrodelanteros que tenemos en nuestro universo de jugadores.

Santiago Ormeño aparece como una posibilidad, ya que fue considerado como la gran apuesta de Ricardo Gareca en la bicolor. El ‘9′ debutó bajo el mando del ‘Tigre’ en la Copa América de Brasil 2021 y desde entonces ha tenido el siguiente registro: 11 partidos sin marcar goles. Solo una vez fue titular y sucedió en el duelo frente a Ecuador en Lima, donde empatamos 1-1 con gol de Edison Flores camino a Qatar 2022. Sin embargo, desde que Reynoso asumió el cargo, Ormeño no ha sido considerado ni siquiera en los primeros amistosos de la bicolor. ¿A qué se debe eso? Pues, el técnico nacional entiende que antes de él hay jugadores como Raúl Ruidíaz y Alex Valera que pueden ofrecer un mejor rendimiento en la selección.

En ese sentido, resulta difícil para Ormeño convencer a Reynoso de ganarse una futura convocatoria a la bicolor; pero también es cierto que el presente de ‘Ormedeus’ no supera las expectativas del DT para considerarlo dentro de su nómina. Y es que el delantero con doble nacionalidad no ha gozado de continuidad en los últimos equipos donde militó ni ha podido sostener un rendimiento regular, en el que se incluyen los goles y las asistencias. Desde lo futbolístico, es necesario ofrecer un poco más para marcar las diferencias con Ruidíaz y Valera; sin embargo, hasta el momento Reynoso entiende que esto no ha sucedido y opta por convocar a los otros dos.

Es urgente para Ormeño recuperar el tiempo perdido y su mejor expresión dentro del campo. Dado su biotipo y su habilidad en el área, resultaría útil sumarlo como una opción más dentro del universo de Reynoso de cara a un proceso largo como las Eliminatorias al Mundial 2026; pero también es cierto que debe darle argumentos al DT para convocarlo. Eso ya depende de ‘Ormedeus’, quien ha regresado a las canchas decidido a ser goleador que todos queremos ver.

Los partidos de Ormeño con la selección peruana

Fecha Partido Competencia Minutos jugados 20/06/2021 Colombia 1-2 Perú Copa América 2021 7′ 23/06/2021 Ecuador 2-2 Perú Copa América 2021 12′ 27/06/2021 Venezuela 0-1 Perú Copa América 2021 7′ 02/07/2021 Perú 3-3 Paraguay Copa América 2021 30′ 05/07/2021 Brasil 1-0 Perú Copa América 2021 9′ 10/07/2021 Colombia 3-2 Perú Copa América 2021 12′ 10/10/2021 Bolivia 1-0 Perú Eliminatorias Qatar 2022 23′ 28/01/2022 Colombia 0-1 Perú Eliminatorias Qatar 2022 6′ 01/02/2022 Perú 1-1 Ecuador Eliminatorias Qatar 2022 46′ 24/03/2022 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias Qatar 2022 25′ 05/06/2022 Perú 1-0 Nueva Zelanda Amistoso 15′

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR