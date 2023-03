El hincha peruano vive dos realidades opuestas. Para ver la Liga 1 -por televisión o servicio de streaming- paga el precio más alto de todo Sudamérica. No obstante, si hablamos del costo que debe abonar por asistir a los recintos deportivos, se encuentra dentro del top 3 de los países donde se cobra menos. Tomando como referencia los precios de las entradas que cobran los 19 equipos que participan en el presente campeonato, sin considerar partidos importantes, Depor Data calculó que se paga entre $4.5 (S/ 17) y $15 (S/ 56). Solo se paga menos en Paraguay ($4 -$14) y Venezuela ($3-$5). En el otro lado de la lista se encuentra Argentina, cuya situación económica también afectó el fútbol. Tanto así que en nuestro país puedes ir cuatro veces al estadio con lo que vale un ticket en tierras gauchas.

Nos encontramos $3 por encima del promedio en esta parte del continente, para las entradas populares, y $8.6 en lo que respecta a las zonas VIP o preferencial dentro de los estadios. Sin lugar a dudas, el precio se reduce más si hablamos de los abonos que ofrecen cada vez más equipos, de gran acogida y popularidad en estos días.

País Precio min Precio máximo Venezuela $3 $5 Paraguay $4 $14 Perú $4.5 $15 Bolivia $5 $17 Colombia $6 $20 Uruguay $6 $18 Ecuador $7 $22 Chile $9 $45 Brasil $10 $35 Argentina $21 $45

El más taquillero

De lejos, Alianza Lima es el equipo peruano que cobra los precios más alto. Sin embargo, esto es algo que no ahuyenta a sus fanáticos. Todo lo contrario, cada vez se está haciendo más complicado conseguir una entrada para cualquier encuentro que dispute el equipo dirigido por Guillermo ‘Chicho’ Salas. En más de una ocasión se agotaron las entradas en tiempo 48 horas, sin importar la trascendencia del rival.

El éxito victoriano no es algo que sea ha dado de la noche a la mañana. Desde 2017, el conjunto victoriano viene siendo el club peruano que más dinero recaudó en taquilla. Pese a no tener uno de los estadios más grandes del Perú, lo compensan con una afición que responde fecha tras fecha. Los registros indican que son más de 45 millones de soles los que Alianza Lima ha ganado solo con venta de tickets durante los últimos siete años, aunque dos no se cuentan porque la pandemia obligó a jugar sin público.

La nueva tendencia

Hasta el momento son cuatro equipos de la Liga 1 los que ofrecen un abono para los 18 encuentros como local: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano. Con distintas formas de adquisición, estas instituciones le ofrecen un precio total a sus fanáticos, el cual conlleva un buen descuento y te permite obtener una serie de beneficios como sorteos y experiencias con el plantel profesional.

Club Costo básico Alianza Lima S/ 531.20 Sporting Cristal S/ 319.70 Melgar S/ 190 Cienciano S/ 337.5

Universitario también cuenta con un abono, pero solo para el Torneo Apertura. Lo más seguro es que en las próximas semanas anuncien el paquete para la segunda mitad de año. Cabe precisar que los encuentros internacionales tanto de Copa Libertadores como Copa Sudamericana también se venden bajo esta mecánica, muy común hace muchos años en el fútbol europeo.

El nuevo mercado

La industria deportiva en nuestro país viene en auge. Son cada vez más los equipos que apuestan por gente preparada y capacitada para tomar las decisiones detrás de los escritorios. El marketing es un área revalorizada en el mundo del fútbol. Ya se conoce que parte del éxito financiero proviene desde esas oficinas. Razón por la cual los profesionales preparados para la mercadotecnia deportiva dirigen las principales instituciones del país.

Los resultados no se han hecho esperar. Ya no se vende un partido, se vende un espectáculo. Desde que los fanáticos ingresan al estadio viven una gran experiencia. Asimismo, se ha recobrado el llevar a las familias al estadio, algo que la violencia y dejadez dirigencial habías dejado de lado. Universitario y Sporting Cristal venden entradas exclusivamente para las familias.

