La surfista peruana de SUP (Stand Up Paddle) Vania Torres terminará su año de gran manera. Y es que no solo quedó tercera en el torneo Las Palmas de Gran Canaria, última fecha del APP World Tour. También escaló hasta la casilla tres del ranking mundial.

Vania, medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se ubicó en la tercera posición del torneo luego de derrotar a la brasileña Gabi Sztamfater. El título fue para Iballa Moreno y el segundo lugar, para la colombiana Izzi Gomez.

Con estos resultados, la tablista peruana suma en total 20 250 puntos en el ranking de la APP. Es superada por Gomez, quien posee un puntaje de 28 000; mientras que Moreno tiene 20 500.

“Estoy súper feliz con mis logros y por todo lo que he aprendido este año. He surfeado en lugares increíbles y me encanta poder compartir esto con ustedes”, publicó Vania en su cuenta de Instagram. ¡A celebrar!

►¡Celébralo, Perú! Efraín Sotacuro y Carlos Sangama lograron la marca para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de maratón

►Intensa-mente: ‘Media Des Sables’, la prueba emocional de 120 kilómetros en el desierto

►Los Angeles Lakers vs. Atlanta Hawks: se enfrentan en una nueva fecha de la temporada regular de la NBA desde el Philips Arena

►TLC 2019: sigue el último evento del año de WWE con sillas, mesas y escaleras desde Minneapolis