Los fondistas paralímpicos Efraín Sotacuro y Carlos Sangama registraron la marca necesaria para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Lo hicieron durante la Zurich Maratón de Málaga 2019, llevada a cabo en España.

“He cumplido el gran objetivo de clasificar a Tokio y he bajado mi mejor marca. Hoy hice 2 horas, 29 minutos y 35 segundos. Estoy agradecido a Dios por todo. Para mí cada competencia siempre es un reto. Me he esforzado bastante para dejar en alto el nombre del Perú”, fueron las primeras palabras de Efraín al cruzar la meta y superar las 2h47m39s que se necesita para acceder a la maratón paralímpica.

“Estoy muy feliz porque estaré nuevamente en los Juegos Paralímpicos. Toca descansar y comenzar la preparación para el 2020 con el Campeonato Mundial en Londres y luego ir a Tokio 2020. Sé que tengo que entrenar todavía más", agregó ‘Efrita’

Tokio 2020 será la segunda oportunidad de Efraín Sotacuro de estar presente en unos Juegos Paralímpicos, luego de haber quedado a un paso del podio en Río 2016 cuando se ubicó en la cuarta posición de la maratón.

Cabe recordar además que en este 2019, Sotacuro se subió al podio en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 al colgarse la medalla de bronce en la competencia de 1500 metros T45-46.

En tanto, Carlos Sangama logró la marca para clasificar a los próximos Juegos Paralímpicos al cronometrar 2h39min39s.

Ellos dos -de ser ratificados por la International Paralympic Committee (IPC)- se sumarían a los ya clasificados Rodrigo Santillán (paranatación), Rosbil Guillén (paraatletismo) e Israel Hilario (paraciclista).

