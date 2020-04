Dennis Rodman, compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls entre los años 1995 y 1998, fue el protagonista del episodio tres de ‘The Last Dance’, serie documental que narra la vida de ‘Air’ y la hazaña de los Bulls cuando el equipo consiguió su sexto y último anillo de la NBA en la temporada 1997-98.

El tercer capítulo se enfocó en Rodman y en la importancia que tuvo en la franquicia. Además, exploró su peculiar vida personal, como cuando, a mitad de temporada, se escapó a Las Vegas junto a la actriz Carmen Electra.

Electra fue esposa de Rodman entre los años 1998 y 1999. Y aprovechando que fue mencionada en la serie documental, brindó una entrevista a Los Angeles Times, en la que contó anécdotas sobre su vida con el exjugador.

“Un día, el equipo le dio la tarde libre y Dennis me dijo que tenía una sorpresa para mí. Así que me vendó los ojos y me subió a su moto. Cuando me quitó la venda, estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls. Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha, etcétera”, relató Electra.

La actriz también reveló que fue parte de la celebración del sexto anillo de los Bulls. “Dennis me regaló su camiseta y me metió en el vestuario. De repente, yo estaba allí, con todos los chicos, con Michael Jordan abriendo botellas de champán. Terminé con la ropa y el pelo empapados. Fue un honor que me permitieran compartir ese momento”.

Además, Electra habló sobre la personalidad de quien fue su marido: “Siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: ‘¿Dónde está Dennis?’. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos buscábamos en los bares. Pero él simplemente huía de todos. No había nada que hacer”. “Sabía que él era el chico malo del baloncesto. Había salido con Madonna”, concluyó.

