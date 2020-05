En 2018, Rey Mysterio firmó un contrato por dos años con la WWE y, según el periodista Paul Davis del Wrestling News, este acabará en el otoño estadounidense, más o menos en setiembre de este año. Sin embargo, de acuerdo a Davis, hasta el momento el luchador no ha renovado.

“Es interesante observar que (Rey) no ha aceptado los términos de un nuevo acuerdo, por lo que, a menos que se firme algo en los próximos meses, podría ser un agente libre y podría firmar con otra compañía”, señaló el periodista, quien también informó que el Imperio McMahon está trabajando para retener al enmascarado.

Además, Davis reveló que en su contrato, Mysterio tiene una cláusula de rescisión voluntaria después de 18 meses de trabajo. Es decir, podría irse de la empresa luego del tiempo mencionado y no tendría problemas con la WWE. No obstante, el creador del 619 todavía no ha hecho efectiva esa cláusula.

En estos momento, Rey Mysterio es uno de los clasificados a la lucha masculina de escaleras de Money in the Bank 2020 y se enfrentará a Daniel Bryan, Aleister Black, King Corbin y Otis. El sexto luchador que se unirá a este grupo saldrá del Gauntlet Match que se realizará en el próximo Raw.

