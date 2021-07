A horas de iniciar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la marihuana, una vez más, es el centro de la polémica. El uso de sustancia de manera medicinal o recreativo, al igual que los esteroides anabólicos u otro estimulante por deportistas para mejorar su rendimiento, se ha convertido en uno de los temas de mayor conversación de cara al inicio del evento.

Uno de los casos más resonantes es el de la velocista estadounidense Sha’Carri Richardson, quien fue sancionada por dar positivo a marihuana en una prueba de dopaje, costándole su oportunidad de correr en el equipo de relevos en Tokio, además de su lugar en la carrera individual de 100 metros.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) detalla en su página web que todos los canabinoides naturales y sintéticos están prohibidos, incluyendo en cannabis (hachís y marihuana) y productos de cannabis Tetrahidrocanabinoles (THC) naturales y sintéticos y canabinoides sintéticos que imitan los efectos de THC.

Ante ello, varios miembros de la delegación de Puerto Rico que competirá o acudirá a Tokio, así como el exmedallista olímpico Javier Culson, reaccionaron a Efe sobre el caso de Richardson y a si apoyan o rechazan el uso de la marihuana entre los deportistas olímpicos.

“Hay medicamentos que aventajan en el rendimiento, pero hay otros que los tienen prohibido y no tienen ningún tipo de ventaja”, dijo a Efe Melissa Mojica, judoca puertorriqueña que participará en sus terceros Juegos Olímpicos.

Sha’Carri Richardson se perderá los Juegos de Tokio por fumar marihuana.

“Lo que sí me da tristeza es hacer una marca y no poder ir. Eso es un dolor de pecho indescriptible. Esto puede ser un detonante. La WADA debe identificar qué sustancias son las que te ponen en ventaja, pues la marihuana no creo que te ayude a correr más”, abundó.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, sostuvo a Efe que el tema del uso de la marihuana entre los deportistas a nivel mundial “es recurrente en los últimos años, pero son las reglas de juegos que hay que jugar”.

“Los atletas tienen que tener conocimiento, y a veces no saben hasta donde llegar y se ven las consecuencias como esas. Una participación olímpica no la pueden poner en riesgo. Es lamentable no poder llegar a las Olimpiadas después de eso, pero son las reglas”, agregó.

Richardson dio positivo por una sustancia química que se encuentra en la marihuana después de su victoria el 19 de junio. La atleta dijo que el estrés de la reciente muerte de su madre biológica combinado con la presión de prepararse para los juegos la llevó a consumir la droga.

La deportista reiteró que su positivo en dopaje no era de esteroides, que era joven, apenas 21 años, que no era perfecta, y que el sueño olímpico lo tenía más vivo que nunca porque sabía de todo el “talento natural” que posee y de lo que iba a ser capaz de lograr en el futuro cuando regrese de haber cumplido la sanción.

“Es lamentable su situación. Hay unas normas, que por dopaje está prohibido el uso de cannabis. Por ende, parece que nadie la orientó de que no podía usarla”, dijo Culson, medallista de bronce en los 400 metros con vallas en Londres 2012.

Culson, por otra parte, reconoció que el uso del cannabis “no es mortal ni te va a alterar tu rendimiento” al momento de competir.

Con información de EFE





