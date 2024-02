Este fin de semana se vivirá un gran evento: UFC México 2024. Como evento estelar tendemos la esperada revancha entre Brandon Moreno vs. Brandon Royval, donde el primero en mención y mexicano de nacimiento buscará el triunfo que le permita ostentar una vez más por el título de peso mosca. En la pelea coestelar tendremos a Yair Rodríguez vs. Brian Ortega, una pelea más que importante porque de aquí podría salir un posible rival de Ilia Topuria. Mira el UFC Fight Night México 2024 este sábado 24 de febrero desde 6:00 p.m. Centro de México a través de ESPN y Star Plus.

UFC México 2024, Brandon Moreno vs. Brandon Royval: transmisión del evento (Video: @UFC)