“Es un deporte de mucha paciencia. Tienes que estar ahí para sacar un truco, porque si te sale una maniobra hoy, al otro día ya no te sale. Entonces, tienes que ser muy perseverante para que las maniobras luego salgan muy fluidas y tú no necesites ni siquiera pensar cómo las haces”, nos dice el ‘Chino’ en el Velódromo de la Videna. Diario Depor se contactó con él para conocer más sobre sus inicios en este deporte y sobre sus próximos objetivos.

¿Cómo comenzaste en el mundo de las bicicletas y BMX Freestyle?

Yo comencé a la edad de 16 años. Ya tengo cerca de 20 años montando ‘bici’. Empecé (en la BMX) porque la vi en un programa de televisión, y lo que más me cautivó de este deporte es la conexión que hay entre el ‘rider’ y la ‘bici’, porque tú vas dirigiendo la bicicleta, los movimientos, la dificultad que hay en hacer una maniobra y otra. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y cada truco se volvió un reto para mí, porque la sensación de hacer una nueva maniobra es increíble. Es una sensación que no te la puedo describir.

¿Y por qué la modalidad de flatland?

Porque cada truco era un reto, poder hacer una maniobra era un reto. Y aparte que es una disciplina donde el deportista tiene que ser muy original en lo que hace. Cada truco es como tu propio sello. Cada maniobra que tú haces tienes que darle tu propio estilo. Y también porque me siento libre cada vez que hago este deporte, porque es ‘freestyle’.

¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra modalidad? Por ejemplo, ¿al park o a las carreras de BMX?

Bueno, cuando inicié, hacía de todo un poco. Monté un poquito de skate, monté un poquito de BMX Freestyle con rampa. Pero cuando fui conociendo más la disciplina del flatland, me dediqué de lleno a este deporte.

¿Y ha sido complicado practicar aquí en Perú el flatland?

Al comienzo, sí ha sido un poco difícil, porque siempre ha sido un deporte urbano y antes no teníamos un espacio donde entrenar. Ahora gracias a la Federación de Ciclismo tenemos Legado. Pero antes yo practicaba en un parque, en una losa, y pues era muy difícil porque el piso no es muy adecuado. El ambiente tampoco es muy adecuado. Y la gente a veces no te sabe respetar, por decirlo así, o algunas entidades como serenazgo, pues no sé, creen que estamos haciendo algo malo; no lo ven como un deporte, sino como que estuviéramos dañando los espacios, como si estuviéramos chancando el piso, y algunas veces nos botaban. Bueno, hasta ahora, hay uno que otro serenazgo que no interviene muy bien, pero ya muchos de ellos ya nos conocen de tantas veces que vamos a entrenar y no nos dicen nada.

¿En qué otros lugares sueles entrenar aparte de la Sede Legado?

Aparte de entrenar aquí, entreno en Jesús María, en la Residencial San Felipe. Y también con otros amigos, ya el fin de semana, entrenamos en Larcomar.

¿Y desde cuándo exactamente practicas de manera profesional el flatland?

Profesionalmente, ya lo practico cerca de 16 años más o menos, porque yo ya he participado en muchos campeonatos internacionales y me he dedicado 100% al deporte, y he trabajado durante todos estos años con el deporte. Mi pasión se volvió en mi trabajo también. El flatland recién este año ha pasado a ser avalado por la Federación. Es por eso que se ha realizado este Panamericano. Cuando yo me enteré de que iba a haber este evento dije: ‘Wow, no me lo puedo perder’. Entonces, inmediatamente nos comunicamos con la Federación. La Federación tuvo las ganas de hacer un circuito nacional para poder tener una selección de deportistas y fue por eso que pudimos participar en este evento.

Justo en este torneo, el Campeonato Panamericano, te colgaste la medalla de oro en la modalidad de Flatland. ¿Cómo sentiste la competencia?

Yo he estado feliz con que se haya llevado a cabo este evento, porque es histórico, en realidad, para todos. A la mayoría de chicos ya los conocía, porque había participado en otros eventos que antes no eran avalados por la Copaci (Confederación Panamericana de Ciclismo), por lo que ya sabía más o menos el nivel que había. Yo sabía con quiénes más o menos me iba a enfrentar, y estuvo muy reñido. De hecho, nos llevamos algunas sorpresas, había ‘riders’ que nunca había visto y que eran muy buenos. Felizmente, pude concretar las rondas que ya había practicado y, bueno, la experiencia que tengo me hizo ser un poco más frío para tener una estrategia y no fallar durante la competición en la final.

Para la mayoría de los deportistas el gran objetivo está relacionado con Santiago 2023, pero en estos Juegos Panamericanos no habrá esta modalidad. Entonces, ¿qué es lo máximo que te has planteado este año?

Este año mi meta es ir al Mundial, a la Copa de Campeones, que es en Glasgow, Reino Unido. Es el evento más grande de ciclismo. Y allí se va a llevar a cabo el Mundial de todas las disciplinas del ciclismo: BMX, BMX Racing, BMX Freestyle, Downhill y muchos otros deportes que llegan a la bicicleta. Se realizará en agosto.

¿Y tienes otras competencias más este año?

El Mundial en Glasgow es la competencia internacional más grande y fuerte que tengo. Pero también tengo dos competencias más: el ranking nacional en junio y un campeonato en Estados Unidos, en noviembre .

Me comentaste, hace un rato, que este deporte también se había vuelto tu trabajo. ¿A qué te referías exactamente? ¿Enseñas o tienes algún negocio relacionado con la BMX?

Sí, doy clases privadas como parte del proyecto Pro BMX School. Y también tengo una agencia donde brindo servicios de publicidad. Entonces, hacemos shows de BMX Freestyle. Yo tengo una rampa adonde llevo a un par de chicos que hacen freestyle, Hacen acrobacias, hacemos todo un show de BMX. Y esto lo hacemos en diferentes eventos deportivos, campañas publicitarias, en quermeses, en colegios y en otro tipo de actividades. También tengo mi propia marca que se llama Socks WP, que es una marca de calcetines que son medias para salir, pero también para uso deportivo.

También, entiendo, has hecho proyectos sociales, ¿no?

Anteriormente, antes de pandemia, yo tenía un proyecto social donde trabajaba con algunas municipalidades y patrocinadores, y las clases las daba gratis. Yo manejaba un presupuesto por parte de las municipalidades y de las empresas. Yo tenía bicicletas donde los chicos simplemente iban y se inscribían, y podían participar gratuitamente. Pero ahora ya las clases las estamos dando de forma particular, porque ya no estoy trabajando en este proyecto. Lo he vuelto a presentar en algunas municipalidades, pero todavía no tengo una respuesta.

¿Y es accesible acceder a una BMX en el país?

Ya que justo tocas ese tema, yo también tengo una colaboración con una marca, se llama Sprinter, y con ellos hemos diseñado una bicicleta que es funcional para diferentes disciplinas de la modalidad freestyle. Yo he diseñado mi propio modelo de ‘bici’, que se llama Sprinter, modelo Williams Pérez. Y con esa bicicleta le damos la oportunidad a los chicos a que puedan comprar una bicicleta armada, porque en el mercado no encuentras una bicicleta para freestyle. Te vas a un centro comercial y no hay una bicicleta para freestyle, sino bicicletas de paseo. Entonces, están alrededor de 1.000 a 1.600 soles las bicicletas especiales para freestyle. Pero si es que desean participar o aprender de este deporte, la verdad es que solamente necesitas ganas. Puedes practicar el deporte con cualquier bicicleta y acondicionarla, pero ya con el tiempo sí vas a necesitar una bicicleta más profesional.

Una última consulta para terminar, ¿cuentas con el apoyo del Estado o la empresa privada?

Me patrocina una empresa que se llama Clorina. Es una empresa de limpieza, en realidad, que no tiene nada que ver con lo que yo utilizo. Pero ellos me están apoyando con algunos productos para mi ‘bici’ y también me apoyaron para ir a Paraguay. La Federación de Ciclismo también me esta apoyando para el tema de viajes y, a través de ellos, están solicitando que yo ingrese al PAD. Al haber ganado esa medalla, la Federación esta haciendo la gestión y poder ingresar a este Programa y el Estado me pueda dar algunos beneficios como deportista.

