Alessandro Burlamaqui (2002)

Al igual que Cabellos, el mediocampista del Intercity ya ha formado parte de los entrenamientos de la Selección Peruana Absoluta. Lo hizo en marzo, durante la última gira del combinado patrio por tierras europeas. Aunque dejó buenas impresiones, se espera que pronto pueda empezar a jugar a un nivel más competitivo. Recordemos que actualmente milita en la Primera Federación de España, lo cual viene a ser la tercera división del balompié ibérico.

Se proyecta que para el siguiente curso pueda pelear un lugar en el Valencia, club dueño de su pase hasta mediados del 2024. Antes ya tuvo la oportunidad de realizar hasta dos pretemporadas, pero no tuvo mayor suerte que alinear minutos en partidos amistosos. Eso sí, salió en lista para dos encuentros de la LaLiga Santander 21-22, más su debut nunca se llegó a dar. Ha demostrado condiciones, pero aún parece costarle la regularidad, la cual se ha visto pospuesta en varias ocasiones por lesiones. Este año empezó en el Badajoz y no era tomado en cuenta desde el once inicial. Razón por la cual decidió cambiar de aires en otro club de la misma división (Inter City), institución donde jugó más del 80% de los cotejos desde el pitazo inicial.

Temporada Club (división) PJ Minutos 2022-2023 InterCity (1ra RFEF) 12 742 2022-2023 Badajoz (1ra RFEF) 13 424 2021-2022 Valencia II (3ra RFEF) 22 859

Fabio Gruber (2002)

Se trata de un jugador que viene siendo seguido hace algún tiempo desde el departamento de reclutamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Incluso se tuvo un primer contacto para traerlo a la pasada Sub-20, pero no se terminó dando. El defensor nacido en Alemania guarda relación nuestro país por el lado materno y está esperando una nueva comunicación para poder demostrar que puede vestir la bicolor.

Por el momento viene rompiéndola con el equipo reserva del Augsburg, institución que juega la Bundesliga. No obstante, ya llegó a tener entrenamientos con el primer plantel. Esto sucedió en la última pretemporada, marcando una anotación durante un duelo amistoso. Después pasó a segundo plano dentro de la lista de zagueros centrales, pero se consolidó en el segundo equipo, siendo titular indiscutible en toda la Regionalliga Bayern (cuarta división). A sus 20 años, todo apunta que para la siguiente temporada le llegará el estreno profesional.

Temporada Club (división) PJ Minutos 2022-2023 Augsburg II (Regionalliga Bayern) 27 2336 2021-2022 Augsburg II (Regionalliga Bayern) 33 2762 2020-2021 Augsburg U19 (U 19 League) 3 269

Sebastián Hernández (2003)

Nació en Israel, aunque lleva sangre peruana gracias a su progenitora. Arribó a los 10 años al Hapoel Tel Aviv, la segunda institución más ganadora del fútbol de dicho país. A partir de ahí empezó a destacar en cada una de las categorías juveniles. Llegó hasta la Sub-19, cuando recibió el llamado para unirse al primer equipo, dándose su debut -no oficial- en agosto del 2021. Por ahora alterna entre ambos conjuntos, pero aún no ha sumado minutos oficiales.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado para integrar las selecciones juveniles de Israel Sub-14 y Sub-16. No pudo seguir haciendo carrera con esa camiseta nacional, porque no contaba con el pasaporte requerido. Por ahora solo tiene documentos peruanos, lo cual lo convierte en un futbolista elegible para Perú. Cumple las funciones de lateral derecho y mediocampista defensivo. Podría ser tomado en cuenta para la selección Sub-23 que se prepara para el Preolímpico de Venezuela 2024.

Sebastian Hernández tiene 20 años y milita en el Hapoel Tel-Aviv de Israel. (Foto: Agencias)

Andrés Aguilar (2005)

El jugador del Watford de Inglaterra tiene raíces peruanas por el lazo que tiene con su abuelo paterno (sus padres son ingleses). A finales de marzo terminó con el papeleo para obtener el pasaporte peruano, lo cual lo permitirá ingresar a cualquier convocatoria nacional, ya sea para la Sub-23 o el elenco absoluto.

Es uno de los jugadores más regulares en el conjunto Sub-18 del equipo donde jugó André Carrillo. Ha participado en la London Cup y el torneo U18 Professional Development. Se trata de un mediocampista ofensivo con mucha llegada al arco rival y que goza de gran técnica. Desde tierras inglesas esperan que para el próximo campeonato pueda ganarse un lugar en el elenco Sub-21, lo cual lo dejaría más cerca del plantel que juega la Championship.

Andrés Aguilar busca hacerse un camino en el Watford de Inglaterra. (Foto: Agencias)

Sebastián Ortiz (2005)

Acaba de coronarse campeón de la AF Porto 1ª Divisão con la Sub-18 del Paços de Ferreira. Su primer título que lo tuvo como una de las figuras, sobre todo por sus excelentes asistencias. Va por su cuarto año en el conjunto luso y cada vez se afianza más. Desde la FPF ya lo contactaron y se encuentran realizándole el seguimiento respectivo.

A diferencia de los otros jugadores nombrados en esta nota, Sebastián si nació en Perú, exactamente en la ciudad piurana de Catacaos. En 2019 viajó con su familia hacia Portugal, después de haberse iniciado en la Academia de Fútbol San Antonio de Piura, escuela que también forjó las carreras de Martín Távara y Jesús Pretell.

Sebastián Ortíz llegó el 2019 al Pacos Ferreira procedente de su natal Piura. (Foto: Agencias)





