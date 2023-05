Dulanto, de 27 años, se formó en las divisiones menores de la Universidad de San Martín de Porres y también en la cantera de Rosario Central de Argentina, donde estuvo tres años. Regresó a Perú y debutó en el fútbol profesional en 2015 con la camiseta de Universitario de Deportes, club con el que su padre ‘Pocho’ Dulanto fue tres veces campeón. Luego, en 2017, aterrizó en UTC y a fines de ese año firmó con Real Garcilaso (hoy Cusco FC) para competir en la Copa Libertadores 2018.

Permaneció en el cuadro cusqueño hasta mediados de 2019, ya que con la llegada de Juan Reynoso como técnico perdió protagonismo y continuidad. Sin embargo, en julio de ese año fue anunciado como jugador del Boavista del Portugal. Era su primera experiencia en un equipo extranjero. Allí pudo anotar dos goles. No obstante, su mejor etapa futbolística fue cuando arribó al Sheriff Tiraspol de Moldavia en febrero de 2021.

Su paso en el club moldavo

Con el Sheriff, Dulanto ganó el torneo de Primera División de Moldavia en la temporada 2020-21, siendo capitán en un par de ocasiones y anotando dos goles durante la campaña. Además, al ser campeón, el equipo pudo acceder a la etapa clasificatoria de la Champions League 2021-22, donde tuvo que enfrentar a cuatro clubes europeos antes de clasificar a la fase de grupos del certamen.

El Sheriff primero venció al Teuta de Albania por un global de 5-0. Posteriormente, derrotó al Alashkert de Armenia (4-1), al Estrella Roja de Serbia (2-1) y al Dinamo Zagreb de Croacia (3-0). De esta manera, avanzó a la ronda grupal y se ubicó en el Grupo D junto al Real Madrid, el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. La sorpresa de este cuartero fue que el equipo de Dulanto venció de visita al conjunto madrileño, aunque al final terminó tercero en la tabla de posiciones.

El club moldavo no pudo continuar en la Champions, pero fue mandado a la ronda preliminar de la Europa League, en donde chocó contra el Sporting Braga de Portugal. Dulanto no disputó el primer duelo por acumulación de tarjetas amarillas, aunque sí estuvo en el cotejo vuelta. Ambas escuadras empataron por un global de 2-2 y todo se definió en los penales, con triunfo a favor del equipo luso. El peruano fue capitán en dicho encuentro. Lamentablemente, fue uno de los que falló un penal.

A nivel internacional no le fue bien al Sheriff, pero en el torneo local el equipo sobresalía con el zaguero nacional como capitán. Al final de la temporada, el club obtuvo el bicampeonato. No obstante, para la siguiente campaña, Dulanto no continuó, pues quería nuevos retos, así que dejó el club y luego fue fichado por el Riga FC de Letonia.

Club Temporadas Partidos Goles Asistencias Universitario de Deportes 2015-2016 20 2 0 UTC 2017 41 7 1 Cusco FC 2018-2019 44 3 2 Boavista 2019-2020 10 2 0 Sheriff Tiraspol 2021-2022 55 4 5 Riga FC 2022-A la fecha 8 0 0

Su actualidad

Con el Riga FC, el defensa peruano solo jugó 8 partidos a mediados de 2022, pues a finales de agosto se lesionó la rodilla derecha durante una sesión de entrenamientos. Sufrió una rotura de ligamento cruzado que hasta el día de hoy lo mantiene alejado de los encuentros oficiales. Actualmente, lleva casi 9 meses sin disputar un partido oficial con su club.

Dulanto se sigue recuperando. Lo bueno es que ya ha podido salir a la cancha a realizar ejercicios de rehabilitación. “Y un día se salió del gimnasio y volvimos al campo”, comunicó el central en su cuenta personal de Instagram. Espera pronto volver al ruedo.

