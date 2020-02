A finales del 2015, en WWE hubo un grupo llamado ‘The League Of Nations’ que estuvo conformado por Sheamus, Rusev, Alberto Del Río y King Barrett. La empresa lo creó para hacerle frente a Roman Regins. No tuvo éxito y se desintegró al año siguiente. Recientemente, el búlgaro, uno de sus integrantes, ha hablado sobre este ‘stable’ que estaba destinado al fracaso.

"Ese grupo nunca recibió una oportunidad. Podría haber sido la mejor facción de la historia, pero nunca tuvo la oportunidad. Estaba allí para ser el saco de boxeo de Roman Reigns, lo cual también estuvo bien. Lo hicimos genial. Lo construimos (al ‘Perro mayor’) y él fue (a WrestleMania 32) a ganar el título. Así que hicimos bien nuestro trabajo”, declaró Rusev a Peter Roumeliotis.

El búlgaro tiene toda la razón. Luego de que Sheamus canjeara su maletín en Survivor Series 2015 y le quitara el título de la WWE a Roman, ambos iniciaron una rivalidad. Tuvieron una revancha una semana después del evento y allí el ‘Guardián Celta’ ganó gracias a que fue apoyado por Rusev, Alberto Del Río y King Barrett.

En TLC 2015, ‘The League of Nations’ volvió a ayudar a Sheamus. Sin embargo, en el Raw siguiente, Roman Regins pudo recuperar su cinturón. Desde entonces, el ‘Perro mayor’ les daba palizas a los cuatro luchadores. Esto acabó cuando inició una pugna con Triple H, luego de que este último se volviera campeón en Royal Rumble 2016.

El ‘stable’, por su parte, empezó a enfrentarse a New Day y saldaron cuentas en WrestleMania 23. Aquella noche, aunque ‘The League of Nations’ ganó, fueron atacados posteriormente por Shawn Michaels, Mick Foley y Stone Cold Steve Austin. Tras lo sucedido, Warret fue expulsado por ser el ‘eslabón más débil’ y en los siguientes días el grupo se desintegró, sin pena ni gloria.

