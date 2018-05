Hay deportes que necesitan mucha precisión y destreza, como la gimnasia. Y es que el atleta tiene que estar enfocado para realizar las maniobras, pues el movimiento puede no resultar al mínimo error de cálculo. Esto último ocurrió en un torneo de Colombia, un hecho generó que sea viral en YouTube.

Y es que la gimnasta Morgan Hurd protagonizó una terrible caída que preocupó a todos los asistentes de los Juegos Pacific Rim en Colombia. Cuando estaba apunto de terminar su perfomance, la estadounidense no midió sus saltos y cayó fuera de la viga.

La caída de Morgan Hurd asustó a todos, pues cayo sobre su cuello. Un hecho fue grabado y subido a YouTube, en donde se convirtió en viral. Para suerte de la gimnasta, el impacto no tuvo graves consecuencias.

Aunque se pudo incorporar por sus propios medios, la atleta de 16 años fue desafectada por su federación para prevenir alguna lesión. Un hecho que afortunadamente no terminó en desgracia, pero que sí captó la atención de todos en YouTube.

"La decisión se tomó para que no compita en las finales como medida de precaución. Aunque estoy muy triste por esta decisión, sé que es lo mejor para mi seguridad. Pero tengo que recordar que este no es el objetivo final y me iré a casa y trabajaré aún más para volver a enorgullecer a mi país", escribió Hurd en su cuenta de Instagram.