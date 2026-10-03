La UFC regresa este sábado 3 de octubre de 2026 con UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong, un evento que pondrá en juego el cinturón vacante de peso mosca femenino y que se celebrará en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. La cartelera representa un momento clave para la división de las 125 libras tras la vacante dejada por la campeona Valentina Shevchenko, lo que garantiza la coronación de una nueva monarca al final de la noche. Para los aficionados a los deportes de contacto, esta nueva función numerada de UFC aparece como una de las más importantes del calendario de otoño de la empresa de artes marciales mixtas, con una mezcla de combates titulares, contendientes consolidados y talento emergente. Si quieres ver la pelea Silva vs. Wang en vivo, Paramount Plus ofrece la transmisión oficial por streaming para el público en Estados Unidos, México y Latinoamérica a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET (Hora del Este) para ver los combates estelares de este UFC 332 .

La pelea estelar enfrentará a Natalia Silva, actual contendiente número uno de la categoría, contra Wang Cong, quien disputará la primera pelea por un campeonato de UFC en su carrera. Silva llega respaldada por una sólida trayectoria reciente dentro de la organización y buscará confirmar su ascenso a la cima de la división. Del otro lado, Wang intentará aprovechar la mayor oportunidad de su carrera para convertirse en campeona mundial. Además del combate principal, la cartelera incluye enfrentamientos destacados como Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott, King Green vs. Esteban Ribovics y Roberto Soldić vs. Khaos Williams, elevando el interés por una función que reúne experiencia, poder de nocaut y aspirantes al título.

La actividad comenzará desde las peleas preliminares y contará con representación mexicana gracias a la presencia de Imanol Rodríguez, quien enfrentará al estadounidense Alden Coria en peso mosca. Su combate figura dentro del bloque preliminar y será uno de los principales focos de atención para la audiencia hispana. La cartelera principal está programada para iniciar a las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos (6:00 p.m. hora del centro de México), mientras que el esperado choque entre Silva y Wang será el último enfrentamiento de la noche y dependerá de la duración de las peleas previas.

SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Revisa el resultado de la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong por la estelar de UFC 332 que se realizó en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

Una vez suscrito a cualquier plan de Paramount+, podrás ver el evento completo del UFC 332 en vivo, de principio a fin, y on-demand el sábado 3 de octubre sin tener que cambiar de plataforma, ni contratar un pay-per-view (PPV) o una suscripción a cualquier operador de cable.

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 332: Silva vs. Wang?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong .

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Asimismo, el UFC 332 está incluido con tu suscripción de Paramount+ ya sea al plan Paramount+ Essential o Paramount+ Premium. No hay un costo adicional para ver el evento en vivo y en formato on demand tanto en narración en español como portugués.

Sintonice en directo el combate Natalia Silva vs. Wang Cong en el octágono del UFC 332. Consulte la guía de canales de televisión disponibles, la programación de la tarjeta completa y las opciones oficiales de streaming por internet para no perderse la velada de MMA. | Crédito: @ufc / Instagram / Depor

UFC 332 - Silva vs. Wang EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Sábado, 03 de octubre de 2026

Sábado, 03 de octubre de 2026 Lugar: Delta Center, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos)

Delta Center, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos) Horario de los early prelims: 2:00 p.m. México / 4:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

2:00 p.m. México / 4:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario de los prelims: 4:00 p.m. México / 6:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

4:00 p.m. México / 6:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario del main card: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus