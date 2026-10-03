Se viene una pelea de infarto. Natalia Silva y Wang Cong se enfrentarán este sábado 3 de octubre por el campeonato mundial de peso mosca femenino del UFC 332. El escenario del vibrante duelo será el Delta Center de Salt Lake City, Utah. Para que te enteres a qué hora empieza y dónde transmitirán el combate EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Cartelera completa de UFC 332
Cartelera principal:
- Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
- Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Peso gallo
- King Green vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
- Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pso wélter
- Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso mediano
Preliminares:
- Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Peso mosca
- Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso mediano
- Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso pluma
- Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pso completo
Primeras preliminares:
- Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso completo
- Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso wélter
- Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso ligero
- Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso mediano
- Court McGee vs. Eric Nolan - Peso wélter
Horarios por país para ver UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong EN VIVO
La pelea de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.
- Estados Unidos: Primeras preliminares 4:00 pm (ET), 3:00 pm (CT), 2:00 pm (MT) y 1:00 pm (PT) | Preliminares 6:00 pm (ET), 5:00 pm (CT), 4:00 pm (MT) y 3:00 pm (PT) | Cartelera Estelar 8:00 pm (ET), 7:00 pm (CT), 6:00 pm (MT) y 5:00 pm (PT)
- México (CDMX): Primeras preliminares 2:00 pm | Preliminares 4:00 pm | Cartelera Estelar 6:00 pm
- España: Primeras preliminares 10:00 pm | Preliminares 00:00 am (domingo) | Cartelera Estelar 02:00 am (domingo)
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: Primeras preliminares 5:00 pm | Preliminares 7:00 pm | Cartelera Estelar 9:00 pm
- Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 4:00 pm | Preliminares 6:00 pm | Cartelera Estelar 8:00 pm
- Colombia, Perú, Ecuador: Primeras preliminares 3:00 pm | Preliminares 5:00 pm | Cartelera Estelar 7:00 pm
¿Dónde ver Silva vs. Wang EN VIVO ONLINE por UFC 332?
El UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en Salt Lake City. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.