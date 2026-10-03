Revisa esta nota para que descubras qué canal transmite EN VIVO la pelea de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong. (Foto: @ufc / Instagram y Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que descubras qué canal transmite EN VIVO la pelea de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong. (Foto: @ufc / Instagram y Composición Canva - Depor)

Se viene una pelea de infarto. Natalia Silva y Wang Cong se enfrentarán este sábado 3 de octubre por el campeonato mundial de peso mosca femenino del UFC 332. El escenario del vibrante duelo será el Delta Center de Salt Lake City, Utah. Para que te enteres a qué hora empieza y dónde transmitirán el combate EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

La pelea entre Natalia Silva y Wang Cong ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / @nataliasilvaufc / @wangcong1339 / @ufc_brasil / @paramountplus / @deltacenter / Instagram)
La pelea entre Natalia Silva y Wang Cong ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / @nataliasilvaufc / @wangcong1339 / @ufc_brasil / @paramountplus / @deltacenter / Instagram)

Cartelera completa de UFC 332

Cartelera principal:

  • Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
  • Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Peso gallo
  • King Green vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
  • Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pso wélter
  • Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso mediano

Preliminares:

  • Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Peso mosca
  • Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso mediano
  • Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso pluma
  • Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pso completo

Primeras preliminares:

  • Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso completo
  • Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso wélter
  • Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso ligero
  • Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso mediano
  • Court McGee vs. Eric Nolan - Peso wélter

Horarios por país para ver UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong EN VIVO

La pelea de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.

  • Estados Unidos: Primeras preliminares 4:00 pm (ET), 3:00 pm (CT), 2:00 pm (MT) y 1:00 pm (PT) | Preliminares 6:00 pm (ET), 5:00 pm (CT), 4:00 pm (MT) y 3:00 pm (PT) | Cartelera Estelar 8:00 pm (ET), 7:00 pm (CT), 6:00 pm (MT) y 5:00 pm (PT)
  • México (CDMX): Primeras preliminares 2:00 pm | Preliminares 4:00 pm | Cartelera Estelar 6:00 pm
  • España: Primeras preliminares 10:00 pm | Preliminares 00:00 am (domingo) | Cartelera Estelar 02:00 am (domingo)
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: Primeras preliminares 5:00 pm | Preliminares 7:00 pm | Cartelera Estelar 9:00 pm
  • Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 4:00 pm | Preliminares 6:00 pm | Cartelera Estelar 8:00 pm
  • Colombia, Perú, Ecuador: Primeras preliminares 3:00 pm | Preliminares 5:00 pm | Cartelera Estelar 7:00 pm

¿Dónde ver Silva vs. Wang EN VIVO ONLINE por UFC 332?

El UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en Salt Lake City. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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