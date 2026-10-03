La pelea por el título de peso mosca femenino vacante será el gran foco de la cartelera de UFC 332, evento que se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en Utah. Natalia Silva y Wang Cong protagonizarán un combate de pronóstico reservado por el campeonato que Valentina Shevchenko se vio obligada a relinquir debido a una lesión en el estelar de una nutrida velada con 14 peleas en total en diversas categorías.

El Delta Center de Salt Lake City será el escenario de la nueva función numerada del calendario UFC. Silva llega como la gran favorita al acumular una impresionante racha de 14 victorias consecutivas (8-0 dentro de UFC) y consolidada recientemente en la élite de la empresa estaodunidense de artes marciales mixtas tras derrotar de forma sucesiva a tres excampeonas de la división: Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas.

Pero en el otro lado del octágono tendrá a Wang (10-1), quien representa a la nueva e impredecible camada internacional de la categoría. La peleadora china, apodada “The Joker”, arriba con cuatro victorias consecutivas en su haber y cuenta con un trasfondo de élite en deportes de contacto; en el que destaca su victoria sobre Valentina Shevchenko bajo las reglas de kickboxing en el año 2015.

La cartelera también presenta una nutrida cartelera estelar con notables combates como los de Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott en la categoría de peso gallo; King Green vs. Esteban Ribovics en combate de peso ligero; Roberto Soldić vs. Khaos Williams en un duelo de peso wélter; y Ateba Gautier vs. Roman Kopylov en pelea de peso mediano.

Sepa cómo ver en directo el evento UFC 332 con el combate entre Natalia Silva y Wang Cong desde España. Información sobre la transmisión de Eurosport en televisión y las alternativas de streaming online autorizadas a través de la plataforma HBO Max. | Crédito: @ufc / Instagram / Composición Gestión Mix

TL;DR: Lo que debes saber de UFC 332: Silva vs. Wang

🥊 Natalia Silva vs. Wang Cong encabezará UFC 332 por el título vacante de peso mosca femenino.

encabezará UFC 332 por el título vacante de peso mosca femenino. 📲 En Estados Unidos , UFC 332 se transmitirá en vivo por Paramount+ .

, UFC 332 se transmitirá en vivo por . 🖥️ En México , la cartelera también podrá verse mediante Paramount+ .

, la cartelera también podrá verse mediante . 💳 En Estados Unidos no será necesario comprar un PPV adicional para ver UFC 332.

para ver UFC 332. 🏟️ El evento se realizará en el Delta Center de Salt Lake City .

. ⏰ La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos.

en Estados Unidos. 🇲🇽 En México, la cartelera principal arrancará a las 6:00 p. m.

🇪🇸 En España, UFC 332 podrá seguirse mediante Eurosport en HBO Max.

Ficha técnica de UFC 332: Silva vs. Wang

DATOS Silva vs. Wang Evento UFC 332 Fecha Sábado, 3 de octubre 2026 Lugar Delta Center Ciudad Salta Lake City, Utah Pelea estelar Natalia Silva vs. Wang Cong Título en juego Peso mosca femenino (vacante) Pelea coestelar -- Transmisión en EE. UU. Paramount+ Transmisión en México Paramount+ Streaming complementario UFC Fight Pass, según mercado

UFC 332 se celebrará el sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City. La cartelera principal está programada para las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que Paramount+ confirma la transmisión exclusiva del evento en Estados Unidos y señala que no habrá PPV ni emisión simultánea por CBS.

¿Dónde ver UFC 332 EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Mientras Silva y Wang se preparan para pelear por el título vacante de peso mosca femenino, una de las principales preguntas para los seguidores estadounidenses es cómo seguir la función completa. La respuesta es Paramount+, plataforma que concentra la transmisión de UFC en Estados Unidos durante 2026.

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET, después de las preliminares, que arrancarán a las 6:00 p. m. ET. Los early prelims están previstos para las 5:00 p. m. ET. Paramount+ indica que UFC 332 podrá verse en directo y que no será necesario pagar un PPV adicional.

Esto supone un cambio importante frente al modelo tradicional de UFC en Estados Unidos, en el que los eventos numerados se comercializaban como pago por evento. Para UFC 332, el acceso forma parte de la suscripción de Paramount+.

UFC Fight Pass continúa disponible como servicio complementario para contenidos de UFC, archivo histórico y programación propia de la organización, aunque la plataforma principal para UFC 332 en Estados Unidos es Paramount+.

Planes y precios de Paramount+ en Estados Unidos

Paramount+ ofrece dos planes principales en Estados Unidos. El plan Essential cuesta US$8.99 al mes, mientras que el Premium tiene un precio de US$13.99 mensuales. La plataforma indica que ambos planes permiten ver las peleas de UFC en vivo.

Paramount+ Essential

Precio mensual: US$8.99.

US$8.99. UFC en vivo.

Catálogo de películas y series.

Hasta tres dispositivos simultáneos.

Contenido con publicidad.

Paramount+ Premium

Precio mensual: US$13.99.

US$13.99. UFC en vivo.

Acceso a SHOWTIME.

Descargas para ver determinados contenidos sin conexión.

Contenido compatible con 4K y HDR.

Hasta tres dispositivos simultáneos.

Por lo tanto, para seguir UFC 332 en Estados Unidos, no es necesario contratar el plan Premium únicamente para acceder a la pelea. El plan Essential también incluye UFC en vivo.

¿Cómo mirar UFC 332 EN VIVO desde México?

En México, Paramount+ también será la plataforma para seguir UFC 332. La cartelera principal comenzará a las 6:00 p. m., mientras que las preliminares están programadas para las 4:00 p. m.

Los aficionados que quieran ver la función completa deberán conectarse antes del combate de Silva y Wang, ya que la jornada comienza con los primeros combates de la cartelera y avanza posteriormente hacia las preliminares y la función principal.

Paramount+ dispone de aplicación para distintos dispositivos de streaming, televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y navegadores web, por lo que la transmisión puede seguirse tanto desde una pantalla de televisión como desde dispositivos personales.

¿Cuánto cuesta Paramount+ en México?

El precio de Paramount+ puede variar de acuerdo con el plan vigente y las promociones disponibles en México. Para esta guía, lo importante es que UFC 332 forma parte de la oferta de UFC de Paramount+ en el mercado mexicano, sin que se anuncie un PPV adicional para acceder al evento.

La plataforma también mantiene programación deportiva y contenido bajo demanda, por lo que la suscripción no se limita a la transmisión de UFC.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

UFC 332 también podrá verse en todos los países de Latinoamérica a través de Paramount+. La plataforma mantiene a UFC dentro de su oferta de deportes en vivo en la región, mientras que los horarios cambian de acuerdo con cada país.

En Perú, Colombia y Ecuador, la cartelera principal comenzará a las 7:00 p. m.; en Venezuela, Chile y Bolivia, a las 8:00 p. m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a las 9:00 p. m. México tendrá el inicio de la cartelera principal a las 6:00 p. m.

Paramount+ también mantiene presencia en los diferentes mercados latinoamericanos, aunque los planes, precios, impuestos y promociones pueden cambiar de un país a otro. En sus plataformas regionales, el servicio ofrece contenidos bajo demanda y programación deportiva, además de las transmisiones de UFC.

Precios mensuales de Paramount+ en Latinoamérica

País Precio mensual Argentina ARS 5,578.51 Bolivia BOB 40.90 Chile CLP 5,690 Colombia COP 23,500 Costa Rica CRC 2,999 Ecuador USD 5.99 El Salvador USD 5.99 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 Nicaragua NIO 219 Panamá USD 5.99 Paraguay PYG 45,900 Perú S/21.50 República Dominicana DOP 359 Uruguay UYU 249 Venezuela USD 5.99

Los precios pueden estar sujetos a cambios, impuestos, promociones y condiciones particulares de cada mercado.

UFC Fight Pass continúa disponible como complemento para acceder al archivo de peleas, producciones originales y otros contenidos de la organización.

Canales y plataformas por país para UFC 332

País / región Canales TV Streaming Estados Unidos — Paramount+ México — Paramount+ Argentina — Paramount+ Bolivia — Paramount+ Brasil — Paramount+ Chile — Paramount+ Colombia — Paramount+ Costa Rica — Paramount+ Ecuador — Paramount+ El Salvador — Paramount+ Guatemala — Paramount+ Honduras — Paramount+ Nicaragua — Paramount+ Panamá — Paramount+ Paraguay — Paramount+ Perú — Paramount+ Puerto Rico — Paramount+ República Dominicana — Paramount+ Uruguay — Paramount+ Venezuela — Paramount+ España Eurosport HBO Max Reino Unido TNT Sports TNT Sports Box Office Irlanda TNT Sports TNT Sports Box Office Francia RMC Sport RMC Sport / UFC Fight Pass Alemania — DAZN / UFC Fight Pass Italia — HBO Max / Discovery+ Países Bajos — HBO Max Polonia Polsat Sport UFC Fight Pass Dinamarca Viaplay Viaplay Noruega Viaplay Viaplay Suecia Viaplay Viaplay Canadá — PPV / UFC Fight Pass Australia Main Event Kayo Sports / UFC Fight Pass

En España, Eurosport mantiene la cobertura de UFC y ofrece los eventos a través de HBO Max. La cartelera principal de UFC 332 está prevista para las 2:00 a. m. del domingo 4 de octubre, mientras que las preliminares comenzarán a la 0:00 a. m.

¿A qué hora es la pelea de Silva vs. Wang? Horarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica

La cartelera principal de UFC 332 comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos. En la costa oeste, el inicio está previsto para las 5:00 p. m. PT. En México, la función principal comenzará a las 6:00 p. m.

El combate entre Silva y Wang Garry será el último de la noche, por lo que no tiene una hora exacta de inicio. El momento de la pelea dependerá de cuánto duren los cuatro enfrentamientos anteriores.

País / región Early prelims Preliminares Cartelera principal Silva vs. Wang* Estados Unidos (ET) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. aprox. Estados Unidos (CT) 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. aprox. Estados Unidos (MT) 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. aprox. Estados Unidos (PT) 1:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. aprox. México 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. aprox. Colombia 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. aprox. Perú 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. aprox. Ecuador 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. aprox. Venezuela 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. aprox. Bolivia 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. aprox. Chile 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. aprox. Argentina 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. aprox. Uruguay 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. aprox. Paraguay 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. aprox. Brasil 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. aprox.

*La hora de Silva vs. Wang es aproximada y puede cambiar dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde ver UFC 332 desde España?

Para el público español, la transmisión seguirá una ruta diferente a la de Estados Unidos y Latinoamérica. Eurosport mantiene los derechos de UFC en España y ofrece la cobertura en streaming a través de HBO Max.

Las preliminares de UFC 332 comenzarán a la 0:00 a. m. del domingo 4 de octubre, mientras que la cartelera principal está programada para las 2:00 a. m.

¿Dónde se realizará UFC 332?

UFC 332 tendrá como escenario el Delta Center, en Salt Lake City, Utah. El recinto recibirá una cartelera encabezada por el combate por el campeonato mundial vacante de peso mosca femenino entre la brasileña Natalia Silva y la china Wang Cong este sábado 3 de octubre de 2026.

Cartelera completa de UFC 332

Cartelera principal

Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Pelea de peso gallo

King Green vs. Esteban Ribovics - Pelea de peso ligero

Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pelea de peso wélter

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Pelea de peso mediano

Preliminares

Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Pelea de peso mosca

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Pelea de peso mediano

Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Pela de peso pluma

Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pelea de peso completo

Early prelims

Johnny Walker vs. Mick Parkin - Pelea de peso completo

Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Pelea de peso wélter

Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Pelea de peso ligero

Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Pelea de peso mediano

Court McGee vs. Eric Nolan - Pelea de peso wélter

Descubra a la ganadora del combate estelar entre Natalia Silva y Wang Cong en el evento UFC 332. Revise el resultado oficial en directo, las tarjetas de los jueces y el resumen con todos los ganadores de las peleas estelares y preliminares de la velada de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 332

¿Dónde ver UFC 332 EN VIVO en Estados Unidos?

UFC 332 se transmitirá en vivo por Paramount+. El evento está incluido en la suscripción y no requiere la compra de un PPV adicional.

¿Dónde ver UFC 332 en México?

La cartelera podrá seguirse mediante Paramount+ México, con la función principal programada para las 6:00 p. m. Tiempo del Centro

¿Cuánto cuesta Paramount+ en Estados Unidos?

El plan Essential cuesta US$8.99 al mes, mientras que el Premium tiene un precio de US$13.99 mensuales. Ambos incluyen UFC en vivo.

¿A qué hora comienza UFC 332?

En Estados Unidos, los early prelims comenzarán a las 4:00 p. m. ET, las preliminares a las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal a las 8:00 p. m. ET.

¿A qué hora pelea Silva vs. Wang?

El combate estelar será el último de la cartelera principal. Su hora de inicio es aproximada y dependerá de la duración de los cuatro combates anteriores.

¿Dónde ver UFC 332 en España?

En España, UFC 332 podrá seguirse mediante Eurosport, disponible en streaming a través de HBO Max. La cartelera principal comenzará a las 2:00 a. m. del domingo 4 de octubre.

¿Quién pelea en UFC 332?

Natalia Silva y Wang Cong se enfrentarán por el título de peso mosca femenino que dejó vacante Valentina Shevchenko debido a una lesión. Entre los otros combates destacados de la cartelera figuran los de Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott, King Green vs. Esteban Ribovics, Roberto Soldić vs. Khaos Williams y Ateba Gautier vs. Roman Kopylov.