Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio, a partir de las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT (17:00 horas del Tiempo de Centro de México), desde la Casa Blanca, en una pelea por la unificación del cinturón de peso ligero que encabeza una de las carteleras más importantes del año. Si quieres seguir el evento EN VIVO y ONLINE desde Estados Unidos o México, Paramount Plus será la plataforma principal para acceder a toda la función, incluyendo preliminares, cartelera principal y combate estelar.

La histórica velada también contará con la presencia de Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Michael Chandler, Bo Nickal y Diego Lopes, consolidando una programación que ha despertado gran interés entre los aficionados de las artes marciales mixtas.

A diferencia de años anteriores, cuando los eventos numerados de UFC se distribuían mediante distintos operadores y paquetes premium, Paramount Plus se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para seguir las grandes noches de la compañía en Estados Unidos, México y buena parte de Latinoamérica.

TL;DR: Lo que debes saber del UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

🥊 UFC Freedom 250 tendrá como pelea estelar a Ilia Topuria vs. Justin Gaethje.

📺 Paramount Plus transmitirá el evento en Estados Unidos y México.

📱 La plataforma funciona en Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

💳 Existen planes mensuales y anuales según el país.

🏛️ El evento se realizará en la Casa Blanca, en Washington D.C.

⏰ La pelea principal está prevista para iniciar alrededor de las 22:30 horas de México y las 00:30 ET.

UFC Freedom 250: horario, TV y dónde ver en vivo pelea Topuria vs. Gaethje

Dato Información Evento UFC Freedom 250 Pelea estelar Ilia Topuria vs. Justin Gaethje Título Unificación del peso ligero Fecha 14 de junio de 2026 Lugar Casa Blanca Ciudad Washington D.C. Plataforma principal Paramount Plus Streaming complementario UFC Fight Pass

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC Freedom 250?

La transmisión de UFC Freedom 250 estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.

Paramount Plus es un servicio que:

Transmite eventos UFC en vivo.

Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.

Permite acceder desde múltiples dispositivos.

Ofrece planes mensuales y anuales.

Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.

Para los aficionados que buscan seguir Topuria vs. Gaethje sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC Freedom 250?

El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago correspondiente. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo de UFC Freedom 250.

Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Topuria y Gaethje como al resto de la cartelera.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC Freedom 250?

Los usuarios podrán seguir UFC Freedom 250 desde:

Computadoras y laptops mediante navegador web.

Teléfonos móviles Android.

iPhone y iPad.

Tablets Android.

Smart TV compatibles.

Android TV.

Google TV.

Roku.

Fire TV Stick.

Apple TV.

Chromecast.

Esto permite seguir el evento tanto desde casa como mientras te encuentras fuera.

¿Cómo ver UFC Freedom 250 en Smart TV?

Para disfrutar de la cartelera en pantalla grande:

Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus.

Inicia sesión con tu cuenta.

Accede a la sección de deportes o eventos en vivo.

Selecciona UFC Freedom 250.

Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

La experiencia suele ser más cómoda para quienes desean seguir toda la función junto a familiares o amigos.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual USD 8.99 Precio anual USD 89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual USD 13.99 Precio anual USD 139.99 Publicidad Reducida Descargas offline Sí Acceso Showtime Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC Freedom 250?

Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.

Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual 149 MXN Calidad Full HD Transmisiones simultáneas 2 UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual 199 MXN Calidad Hasta 4K compatible Transmisiones simultáneas 4 UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.

Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

País Precio mensual aproximado Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá USD 5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador USD 5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359

Horario de Topuria vs. Gaethje en Estados Unidos, México y Latinoamérica

País / Región Hora aproximada pelea estelar Estados Unidos (ET) 00:30 Estados Unidos (CT) 23:30 Estados Unidos (MT) 22:30 Estados Unidos (PT) 21:30 México 22:30 Colombia 23:30 Perú 23:30 Ecuador 23:30 Chile 00:30 Venezuela 00:30 Argentina 01:30 Uruguay 01:30 Paraguay 01:30 Brasil 01:30

Los horarios pueden modificarse ligeramente dependiendo de la duración de los combates previos.

Cartelera principal de UFC Freedom 250

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Paramount Plus y UFC Freedom 250

¿Necesito pagar PPV para ver UFC Freedom 250?

No. El evento está incluido dentro de los planes de Paramount Plus disponibles en los mercados autorizados.

¿Puedo ver UFC Freedom 250 desde mi celular?

Sí. Paramount Plus cuenta con aplicaciones para dispositivos Android y iPhone.

¿Paramount Plus funciona en Smart TV?

Sí. La plataforma es compatible con la mayoría de televisores inteligentes y dispositivos de streaming modernos.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en Estados Unidos?

Los planes comienzan desde USD 8.99 al mes.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en México?

El Plan Estándar cuesta 149 pesos mexicanos al mes y el Premium 199 pesos mexicanos mensuales.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria?

La pelea principal está programada para comenzar alrededor de las 22:30 horas de México y las 00:30 ET del lunes 15 de junio.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)