La WWE celebra hoy domingo 2 de agosto WWE SummerSlam 2026 Night 2 en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. El evento clásico del año estuvo plasmado de emociones y de grandes sorpresas. La pelea encargada de cerrar el histórico PPV fue Roman Reigns vs. Seth Rollins por el título mundial peso pesado de la WWE.
Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 2
La noche 2 de WWE SummerSlam 2026 empezó con una sorpresa. Kevin Owens volvió y se ganó la posibilidad por el título Indiscutible de la WWE. Además, Baron Corbin volvió a llevarse el oro tras derrotar a Williams. Chad Gable hizo rendir a Penta y es el nuevo campeón Intercontinental.
|Combate
|Resultado
|Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins -
|--
|Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green.
|Chelsea Green
|Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable
|Chad Gable es nuevo campeón intercontinental.
|Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
|Baron Corbin
|Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Kevin Owens vs. Gunther vs. Finn Bálor
|Kevin Owens
|Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio
|Danhausen
Previa de WWE SummerSlam 2026 Night 2
La noche 2 de WWE SummerSlam nos presenta seis grandes peleas que prometen cautivar al universo. La estelar: Viviremos el último enfrentamiento entre Roman Reigns vs. Seth Rollins. El título mundial de Peso Pesado estará en juego, pero los exhermanos juraron que su enfrentamiento es personal.
Roman es la figura de la WWE y actual monarca del título mundial. Volvió a juntar a The Bloodline y quiere seguir demostrando que es el mejor luchador del mundo. Por ello, quiere saldar sus deudas y terminar con su pasado, Seth Rollins.
La pelea coestelar será por el Campeonato Intercontinental. Penta pondrá en juego su oro ante Chad Gable, quien se ganó la oportunidad titular tras salir airoso del Gauntlet Match. Ahora quiere levantar el título que le fue esquivo por años.