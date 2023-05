Sin embargo, al entrar en los camerinos, se encontró con toda la indumentaria. Rolando ya estaba ahí, no podía retroceder y así debutó como peleador profesional de manera imprevista y con una victoria para la anécdota. Nueve años después, con mayor recorrido, años de entrenamiento en Brasil y una racha de 10 victorias seguidas, la ‘Máquina’ está a punto de debutar en la UFC.

Bedoya firmó en enero su contrato con la empresa más famosa del mundo y este sábado tendrá su primera presentación ante el estadounidense Kalinn Williams (13-3) en el UFC 288 de Nueva Jersey, en la categoría de peso wélter (77 kilos). ‘La Máquina’, que forma parte de la Chute Boxe de Brasil, aceptó el reto de enfrentar a un rival más experimentando (lleva seis peleas en el octágono) para darse a conocer. Depor conversó con el talento peruano de 26 años para conocer cómo fue su preparación y lo que espera hacer en la jaula.

Cuéntame, cómo te encuentras a horas de tu debut en la UFC?

Me siento muy bien, estoy mentalmente tranquilo, sé que voy a dar un gran espectáculo. No tengo nada que me impida lo que yo quiero hacer, así que estoy seguro que con Dios de la mano voy a llegar a hacer un gran show.

¿Cómo han sido estos meses de preparación para tu pelea?

Estuve entrenando super fuerte. La pelea se anunció en enero, pero yo he estado entrenado fuerte en Brasil desde antes. Ya tengo meses entrenando súper fuerte como si la pelea fuera mañana, tuve más tiempo de lo normal. Y ya a partir de enero, estuve como este campamento y pensando en la estrategia contra mi rival.

¿Tu campamento ha sido netamente en Brasil?

Estuve 10 meses en Brasil entrenando fuerte, mañana, tarde y noche, alimentándome bien, con los sparring, entrenando con peleadores de mi categoría, con algunos de una división más. Estoy muy preparado para esto.

¿Qué consejos te ha dado tu entrenador Diego Lima sobre cómo afrontar los nervios del debut?

Me dijo que esté tranquilo, y salga a hacer lo que hacemos todos los días, porque en verdad es eso, lo que cambia es que hay espectadores, hacemos el peso y estamos dentro de un octágono, después de eso es lo mismo que hacemos todos los días, así que eso me mantiene tranquilo.

¿Cómo has vivido la semana de la pelea, el tema de las entrevistas, firma de autógrafos, todo lo que implica ser parte de la UFC?

Yo sabía que este momento iba a llegar, estaba bien seguro de mí mismo, porque yo he dado mi 100% en esto y sabía que tarde o temprano estaría en las grandes ligas. Estoy súper tranquilo con eso, si bien todo es impresionante, porque no es algo que he vivido siempre, espero que no se me sube a la cabeza. Todo ha sido una gran experiencia.

Tu debut va a hacer contra Kalinn Williams, un peleador que ya tiene experiencia en la UFC...

Técnicamente ya tiene un poco más recorrido en la UFC. En verdad, no es nada del otro mundo, solo que él ya peleó en un evento mucho mejor que donde yo he peleado, solo es eso. Al final somos dos personas que se van a enfrentar, nada cambia.

Williams viene de una derrota. ¿qué sabes sobre él?

Sé que es un buen peleador, tiene la mano pesada, confía en su boxeo, es algo que a mí me gusta también porque yo soy un peleador que me gusta la pelea de pie, pero también yo tengo más armas, tengo mi wrestling, mi jiu-jitsu, así que podría decir que lo tengo todo en cuanto a estrategia para mi pelea.

Al tener la mano pesada, tu rival seguro querrá acabar rápido la pelea, ¿tú estas para pelear los tres rounds?

Sí, no hay problemas, he hecho un buen campamento, trabajo con explosividad, fuerza, resistencia. Estoy para meterme hasta cinco rounds.

¿Cómo crees que se desarrolle la pelea?

Yo pensaba hacer un poco más de cuerpo a cuerpo también, jugar con mi striking, hacer daño, marcar primero mis puntos, y luego desgastarlo porque es una persona que se nota que no tiene mucho aire y eso es lo que yo pensaba hacer, desgastarlo con el cuerpo a cuerpo. Ya cuando lo vea más cansado, usar mi juego de striking.

Vas a usar los rounds a tu favor, no alocarte en intentar acabar rápido la pelea...

Claro, cuando ya estás dentro de un evento grande ya no puedes ir a pelear así nomás y agarrarte al primer tiempo. Acá tienes que ser bien inteligente, es como un juego de ajedrez, un pequeño error te puede costar la pelea.

¿Cómo te gustaría acabar la pelea?

Me gustaría ganarlo por nocaut.

Es un buen momento para los peruanos, porque han vuelto a tener oportunidad en la UFC...

Sí, obviamente y quién sabe, seguro con esta victoria van a venir más chicos de Perú a competir. La gente está viendo que nosotros tenemos nivel y que también estamos al mismo nivel de todos y podemos llegar a un gran nivel como ellos y representar a nuestro país.

Te motiva que previamente Daniel Marcos y Gastón Bolaños hayan ganado en su debut en la UFC este año...

Claro, sí, estoy bien seguro de eso, también vi sus peleas y me parece grandioso que ellos hayan ganado y eso en verdad te motiva. Si ellos ganaron, yo también puedo.

Mensaje final para todos los que verán tu pelea este sábado...

El mensaje es que no se rindan, sigan esforzándose, con disciplina van a llegar a lo más alto y voy a traer la victoria a Perú.





