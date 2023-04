“Creo que en general los chicos están pasando por un bajón. A veces caes en un vacío y cuesta salir de eso. Por ejemplo, te cuento que con Paulo Autuori en 2002 no podíamos ganar para cerrar el campeonato nacional. Nos superó la ansiedad. Tuvimos que esperar hasta el último partido para hacerlo. A veces los equipos caen en vacíos. Cristal empezó muy bien con el tema de la Libertadores, todo perfecto, pero a veces cuesta levantarse. Ahí hay que ser muy inteligentes para revertir la situación y tomar buenas decisiones”, nos dice el ‘Charapa’, quien actualmente dirige al Defensor Tacna en la Copa Perú.

Bravo hizo hincapié sobre todo en una zona del campo que en los últimos partidos fue un dolor de cabeza para Nunes: el lateral izquierdo. La reciente lesión muscular que sufrió Nilson Loyola aún no le devolvió su mejor performance, siendo evidente sobre todo en el partido ante la ‘U’, y el juvenil Leonardo Díaz (19) no termina por adueñarse del puesto, más allá de que fue el ‘salvavidas’ para esa posición y tuvo aciertos en Liga 1 y la Copa. “ Existe la posibilidad de traer a un lateral izquierdo, lo tenemos muy dentro de la consideración ” , dijo el directivo.

Rafael Lutiger es otro que también probó en esa posición, pero el comando técnico más lo ve como un central por izquierda. Johan Madrid también juega allí, pero sigue sin convencer a Nunes. La prueba es que apenas suma cinco partidos en este año, y solo dos de titular. Podría decirse que es la zona más desprotegida del plantel y así también lo cree la dirigencia.

“Nos venimos preparando no hace semanas, sino meses, pensando en qué podemos mejorar en el actual plantel. Lo conversamos también mucho con Tiago (Nunes). Estamos terminando todavía de definir algunas posiciones claves en los que nos gustaría incorporar a jugadores”, agregó Bravo en charla con Depor, y es aquí donde arrancaría el juego de ajedrez para Nunes, quien para muchos empieza a perder un poco de crédito por los cinco partidos que lleva sin ganar, la peor racha del club desde septiembre y agosto del 2017, con Pablo Zegarra como DT (interino). Es decir, pasaron seis años para que ‘SC’ vuelva a repetir un mal momento como el actual.

¿Se busca ‘9′?

Es cierto que Brenner Marlos carga una mochila muy pesada que tal vez no merece llevarla encima. Desde la partida de Emanuel Herrera (2020), goleador histórico de una misma temporada en el fútbol peruano (40 en 2018), la directiva no acierta con la contratación de un ‘9′ extranjero de jerarquía. Desde allí, pasaron nombres que dejaron un mal recuerdo como Marcos Riquelme, quien se la pasó más tiempo lesionado que en la cancha. Un John Jairo Mosquera, quien apenas jugó seis partidos y se fue por la puerta trasera de La Florida y sin anotar un solo tanto. Y un poco recordado Joffre Escobar, en el año pasado. Ahora el señalado es el atacante brasileño, quien llegó del Ituano de la Segunda división de su país y por un pedido expreso de Nunes, quizá el principal motivo para que hayan opiniones divididas sobre él. Por ahora, su balance en cuanto a goles deja mucho que desear y genera el reclamo masivo del hincha: solo tres tantos en 14 partidos, siendo titular en nueve de ellos.

Es cierto que su sacrificio y entrega no está en discusión, algo que se le puede destacar, pero lo cierto es que no ha venido siendo solución en los últimos partidos sobre todo en la Libertadores, donde no anotó en seis partidos. “Sé que existen críticas por el ‘9′, pero Brenner fue una decisión consensuada en el club, creemos que nos puede mostrar un mejor nivel como lo ha hecho ya durante el proceso de pretemporada y en los partidos de Liga 1. Sé que tiene una mejor versión para mostrarnos y la directiva confía en él”, señaló Bravo.

Además de Brenner, Cristal tiene a Irven Ávila, Diego Otoya y Adrián Ugarriza para cubrir esa zona. Actualmente, el ‘Cholito’ no está en su mejor performance desde una lesión en el codo izquierdo que sufrió el pasado 31 de marzo. El juvenil Otoya, de 18 años, ya hizo su primer gol con ‘SC’ y el comando técnico tiene buenas referencias sobre él: lleva cinco partidos en la temporada. Y por último, Ugarriza sigue recuperándose de una lesión en la rodilla derecha que apenas le hizo sumar 113 minutos en dos partidos de Liga 1 en lo va del año, sumado además que tuvo que superar una pubalgia durante la pretemporada.

¿Extremo y contención?

Los registros actuales de ‘SC’ arrojan que Jesús Pretell es uno de los que suma más minutos en la temporada. Lleva 13 partidos, y todos como titular. Por ejemplo, jugó los seis de la actual Libertadores. Esto no es un dato menor. Cristal podría no tener actualmente a un jugador de sus características, es decir, combativo y destructor de juego. Martín Távara y Jesús Castillo, dos que alternaron más en esa posición, no tienen la agresividad del exjugador de Melgar y San Martín. De hecho, Pretell es uno de los pocos que se salvan del actual mal momento de ‘SC’, en gran parte, por el sacrificio mostrado.

“Toda competencia es excelente para un equipo. Cuando hay competencia interna es bueno, sin duda, mejora el equipo. Si Tiago Nunes decide que necesita a un jugador en determinado puesto tiene que traerlo para potenciar al ‘once’. Eso es normal y los jugadores tienen que entenderlo. Él puede pedir a un lateral izquierdo, un volante de contención o un nueve y el jugador tiene que asumirlo como tal y trabajar para adelante”, agrega Torres.

En cuanto al tema de los extremos no hay problemas, el abanico es grande. Debe ser la posición que más nombres hay ahora mismo en Cristal. Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Washington Corozo y Joao Grimaldo son los que más rotan. Pero la deuda de todos ellos es que aún no llegan a su ‘prime’ en este arranque de temporada. Grimaldo es, por ahora, el que suma más minutos: 13 partidos, seis como titular y apenas un tanto. El más goleador, y con menos minutos disputados, es Hohberg (3).

Cristal necesita vencer este viernes a Vallejo, al que no le ganó en los últimos cuatro años (en cinco encuentros). “El momento de Cristal se va a revertir porque son jugadores jóvenes y con experiencia. Han peleado torneos, campeonatos, jugaron en selección. Pero la directiva siempre tiene un tope. Espera una o dos fechas más y ya se toman decisiones. Eso siempre se da en el fútbol”, finalizó el subcampeón de la Libertadores de 1997 con ‘SC’.

