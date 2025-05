Con la hazaña de no solo haber conseguido mejorar su ránking a comparación de la temporada anterior, si no también meterse por primera vez en unas semifinales, Universitario de Deportes enfrenta un momento cúspide en sus historia deportiva. Sin embargo, no todo ha sido celebración en tienda ‘crema’, ya que la lesión de una de sus máximas referentes, Elis Bento, golpeó fuerte al equipo en plena recta final. Pues, por una lesión, la atacante brasileña ha tenido que quedar fuera de competencia en este tramo crucial de la temporada.

La número ‘1’ de las ‘pumas’ no solo se perdió el duelo ante Regatas Lima, sino que su futuro inmediato con el club también quedó en suspenso. Aunque todavía no se ha definido un tiempo de recuperación, en Universitario ya se comienza a debatir internamente si la jugadora continuará una temporada más

Tras dos años de coronarse como la mejor jugadora del equipo de César Arrese, creó una gran conexión con la hinchada. Por ello en medio de esta incertidumbre, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club, se pronunció en el podcast Se Formaron Las Parejas, donde dejó claro que cualquier decisión sobre renovaciones se tomará recién cuando finalice la campaña.

Universitario cayó en su primer duelo por semifinales ante Regatas Lima. (Foto: Universitario)

“Nosotros somos muy respetuosos. Para mí, el club tiene las mejores jugadoras, al mejor comando técnico, la mejor dirigencia, mejor todo. Yo tengo que creer en este equipo que me ha puesto donde estoy ahora. Entonces yo ahorita no puedo hablar de traer una punta, una opuesta o una central. Sería una falta de respeto a las jugadoras que están ahora”, comentó.

El dirigente también reveló que apenas termine la participación de Universitario en la Liga, se tomarán decisiones clave. “Apenas acabe la Liga, al punto 25 que ganemos o perdamos del último partido que juguemos, a la siguiente hora me sentaré con Jean y con los encargados con los que tengamos que hablar para poder definir lo que se viene en la próxima temporada”, añadió.

Elis Bento llegó a Universitario en 2023 y en entrevistas pasadas, confesó tener ofertas de Europa, aunque también expresó su deseo de seguir en el equipo. “A priori, te digo que nos interesaría que esté un tiempo más en el club, pero es muy prematuro aún hablar de eso. Depende también de ella. Está muy golpeada, pero nadie va a negar que ha sido una extranjera que se ha ganado el cariño del hincha y que seguramente tiene aún más para darle al club”, afirmó Acerbi.

Mientras tanto, para suplir su ausencia, Universitario sumó a la colombiana Laura Grajales como refuerzo temporal. La voleibolista debutó en la primera semifinal ante Regatas, aunque sin poder brillar debido al poco tiempo de adaptación. Este domingo 4 de mayo tendrá una nueva oportunidad para mostrarse y ayudar a las ‘pumas’ a emparejar la serie.

Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se definen con el equipo que gane dos de tres partidos. (Foto: Difusión)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 3 sets a 0 frente a Regatas Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando cuando se mida en la semifinal de vuelta frente al mismo rival por la Liga Peruana de Vóley. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de mayo, desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Latina TV y Movistar Deportes, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV y otras, además de su versión de streaming en las plataformas de Movistar Play y sus canales de Youtube. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el duelo en Depor.

