Si bien inició la temporada dirigiendo a ADT, Carlos Desio aceptó la propuesta de Cienciano y dejó al equipo tarmeño en pleno Torneo Apertura, algo que generó algunas críticas de cierto sector de la opinión pública. En medio de eso, el argentino charló con L1 Radio previo al cruce de este viernes frente a Alianza Lima, donde no solo reveló la chance que tuvo de llegar a La Victoria, sino también a Universitario de Deportes.

Según contó Desio, todo se dio a mediados del 2022, cuando Alianza Lima prescindió de los servicios de Carlos Bustos y apostó por Guillermo Salas como técnico interino. Tras eso, José Bellina, gerente deportivo del cuadro íntimo, lo contactó para ver la posibilidad de una negociación. Sin embargo, esto finalmente no se dio y ‘Chicho’ terminó saliendo campeón nacional ese año.

“En el momento de Alianza Lima, hablé con (José) Bellina cuando se va (Carlos) Bustos y ponen a ‘Chicho’ (Salas). Como lo pusieron de interino, me llamaron para hablar, conocerme y mi propuesta. ‘Chicho’ ganó todo, no perdió un partido, era imposible que entre”, aseguró, reconociendo el trabajo de Salas al mando del conjunto victoriano.

Carlos Desio tuvo la posibilidad de llegar a Alianza Lima o Universitario. (Foto: ADT)

Asimismo, el entrenador de Cienciano contó cómo fue su acercamiento con Universitario durante el 2024. Todo surgió cuando Fabián Bustos fue postulado como uno de los candidatos a dirigir a la Selección de Ecuador, luego de la salida del español Félix Sánchez Bas. Aunque tuvo contacto directo con Manuel Barreto, no se concretó su llegada.

“Con (Manuel) Barreto hablé en dos oportunidades. En un momento, cuando se hablaba que (Fabián) Bustos se iba a la Selección de Ecuador, justo cuando agarra (Sebastián) Beccacece, se contactaron conmigo. Así como se contactaron conmigo, se habrán contactado con otros técnicos, es parte del fútbol. Tuve una charla con Barreto por si se daba esa salida de Fabián a Ecuador”, explicó.

Por otro lado, Carlos Desio habló sobre las críticas que ha recibido a raíz de su inesperada partida Cienciano en pleno campeonato. “Las críticas son parte del fútbol. Se me presentó la oportunidad de dirigir un grande y no la iba a desaprovechar. Me gustan los desafíos”, sostuvo.

Cienciano marcha décimo segundo en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, confirmó que deberá pagarle un monto a ADT por su salida, algo que fue aceptado por los tarmeños en buenos términos. “Sí, es verdad que tengo que pagarle a ADT. Yo le ofrecí al club un dinero para poder salir. Entiendo si la gente se ofende, esto es así. No me fui por dinero, voy a ganar menos que en ADT”, agregó.

Por último, Desio habló sobre su relación con Christian Cueva y cómo busca recuperar su mejor versión en la propuesta que tiene para Cienciano –de momento, ya le respondió con dos goles ante Sport Huancayo–. No es la primera vez que ambos trabajan juntos, pues ‘Aladino’ lo conoció cuando Carlos era asistente técnico de Jorge Sampaoli en Santos de Brasil.

“Todos sabemos la calidad que tiene. En mi sistema, en mi manera de jugar, él iba a calzar muy bien. Le he dado confianza y él también tiene que poner de su parte. Yo lo tuve a Cueva en Santos con Sampaoli. Yo hablaba mucho con Christian en Brasil. Teníamos una buena relación”, aseveró.

Carlos Desio quiere explotar lo mejor del talento de Christian Cueva. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo en casa, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de mayo desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

