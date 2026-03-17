Para Venezuela, esta final del Clásico Mundial de Béisbol no empezó hoy, sino hace años, en cada pelotita lanzada en una calle de barro, en cada swing improvisado con un palo de escoba, en cada niño que soñó un día con ponerse la franela vinotinto. Lo que ocurrirá esta noche en el LoanDepot Park, a partir de las 20:00 horas de Caracas, es la culminación de una fe que resistió derrotas, eliminaciones tempranas y noches en vela. Llegar por primera vez a una final y hacerlo frente a Estados Unidos, en Miami, le da a la escena un peso simbólico que se siente aun cuando uno no entiende de estadísticas ni de WAR ni de ERAs, solo de corazón.

¿Quieres ver este juego histórico de La Vinotinto en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo de Televen en señal abierta y streaming online para todo el público venezolano. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

El torneo fue una prueba de carácter. Venezuela no caminó sobre almohadillas cómodas: dominó a Países Bajos e Israel, tropezó ante República Dominicana, pero supo levantarse para tumbar al Japón de Shohei Ohtani en cuartos de final y luego desactivar a la Italia que venía de eliminar a Puerto Rico. En aquella semifinal, cuando el marcador se inclinaba para los europeos, el jonrón de Eugenio Suárez fue más que una carrera: fue un recordatorio de que este equipo no se rinde. El rally de la séptima entrada, con Acuña Jr., Chourio y Giménez encadenando batazos, fue una declaración de identidad: así pelea un país que se acostumbró a remar contra la corriente.

Estados Unidos también carga su propia historia en esta final. Es el gigante que en 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0, el mismo que se quedó corto en 2023 ante Japón, el que ahora vuelve al juego decisivo por tercera edición consecutiva con la presión de demostrar que sigue siendo la referencia del béisbol mundial. Con Mark DeRosa en el timón, con Paul Skenes marcando el camino desde la lomita, con Henderson y Anthony demostrando que el relevo generacional está listo y con estrellas como Judge y Harper elevando el estándar, la novena estadounidense sabe que perder en casa sería un golpe directo a su orgullo.

Y sin embargo, cuando el umpire cante el primer strike, todo lo que se ha dicho sobre favoritismos se desvanecerá. Quedarán solo 27 outs para decidir si la noche se tiñe de barras y estrellas o se cubre con la bandera tricolor y las ocho estrellas. En cada lanzamiento se colará el grito de un fanático en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Miami; en cada swing se escuchará la respuesta de quienes cruzaron fronteras sin dejar de llevar un guante en la maleta. Hoy, en este rincón de Florida, Venezuela y Estados Unidos no disputan solo un trofeo: disputan la posibilidad de quedarse con la historia que mañana el mundo entero contará.

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Estados Unidos: fecha, hora, TV y dónde ver en vivo la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Martes 17 de marzo de 2026

: Martes 17 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. Estados Unidos, por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Estados Unidos, por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)