Desde el Court Philippe Chatrier, Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se ven las caras en el Abierto de Francia. La contienda será este viernes 7 de junio del 2024, en un encuentro válido por la ronda de semifinales. Ambos tenistas buscan pasar a la etapa decisiva. El ganador de este partido se enfrentará al noruego Casper Ruud, Alexander Zverev o Alex de Minaur.

En un partido que ya ha tenido ediciones anteriores y siempre ha mostrado emociones divididas, tanto el español como el italiano han conseguido grandes resultados a corta edad y surgen las inevitables comparaciones con el Big 4 integrado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. Además, ambos ya habiendo tocado el número 1 del mundo.

El historial Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner tiene, por el momento, ocho capítulos: igualados 4-4, sin contar el partido que jugaron en el circuito challenger. En el ATP 250 de Umag 2022 se enfrentaron por única vez y el italiano se quedó con el triunfo por 6-7 (5), 6-1 y 6-1.

Alcaraz ganó el único partido que jugaron en el 2024: se impuso por 1-6, 6-3 y 6-2 en la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells. Aquel triunfo le valió para coronarse, posteriormente, como campeón del certamen.

Actualmente, Alcaraz es el número 3 del ránking mundial, llegando a esta instancia tras superar (3-0) al canadiense Félix Auger-Aliassime. Ya en la instancia de semifinales, superó (3-0) al griego Stéfanos Tsitsipás y se perfila hacia una nueva victoria en su carrera.

Por su parte, Sinner fue avanzando con el paso del torneo y, en la cuarta ronda, venció 3-1 al francés Corentin Moutet. En la siguiente etapa, se impuso 3-0 ante el bulgaro Grigor Dimitrov. Actualmente, el joven de 22 está ubicado en el N°2 del ránking ATP.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

El duelo entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se llevará a cabo este viernes 7 de junio con el horario aún por definir.

¿En qué canales ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

La contienda entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner será emitida de manera exclusiva en toda Latinoamérica por ESPN y STAR Plus. En España la transmisión irá por Eurosport, Movistar+, Orange TV y DAZN. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás obtener información del partido mediante la web de Depor.





