Las condiciones para jugar tenis en Australia, actualmente, no son las mejores. Los múltiples incendios que afectan al país han contaminado el aire, y este ya llegó al Melbourne Park, donde se está disputando la ‘Qualy’ del Australian Open 2020.

Y esta contaminación ya cobró su primera víctima. Se trata de la eslovena Dalila Jakupovic, quien se tuvo que retirar de su primer partido del Cuadro Clasificatorio porque no podía respirar.

Jakupovic se estaba enfrentando a la suiza Stefanie Vögele y ya había ganado el primer set por 6-4. En el segundo, ella iba abajo 5-6, pero tenía el saque y estaba a punto de conseguir su sexto ‘game’. Lamentablemente, le dio un ataque respiratorio, por lo que se vio forzada a abandonar el encuentro.

"Tenía mucho miedo de colapsar, por eso me tiré al suelo. Ya no podía ni caminar. No es justo que nos obliguen a jugar en estas condiciones, no es saludable para nosotros”, declaró Jakupovic a The Age.

No ha sido el único caso. Según informó La Vanguardia de España, otros tenistas como la canadiense Eugenie Bouchard o el australiano Bernard Tomic tuvieron que recibir ayuda médica durante sus respectivos enfrentamientos por problemas respiratorios.

