¡Todo listo para definir al finalista! Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se verán las caras este viernes 7 de junio en la semifinal del Roland Garros 2024 . El tenista español chocará ante el italiano en un juego de pronóstico reservado y que promete ser de largo aliento. ¿A qué hora y dónde ver Alcaraz vs. Sinner? Aquí te contamos los canales y horarios para ver esta semifinal. Recordemos que Sinner viene de dejar en el camino al finalista de la edición pasada, Grigor Dimitrov, mientras que Carlos Alcaraz hizo lo propio contra el griego Stéfanos Tsitsipás.

El ganador de este duelo se estará enfrentando al ganador de la llave entre Casper Ruud y Alexander Zverev, que juegan el mismo viernes 7 a partir de las 5:30 p.m. (hora de España) en la otra semifinal del Roland Garros 2024.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

No te pierdas este viernes 7 de junio la semifinal de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner desde las 2:30 p.m. (hora de España), 7:30 a.m. (hora de Perú/Colombia) o 9:30 a.m. (hora de Argentina). Sigue aquí en Depor la transmisión minuto a minuto de este juego, que enfrenta al número 1 del mundo ante la cara española del tenis.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: más horarios en el mundo

Perú: 7:30 a.m.

México: 6:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

Argentina: 9:30 a.m.

Ecuador: 7:30 a.m.

Chile: 8:30 a.m.

Francia: 2:30 p.m.

España: 2:30 p.m.

Centroamérica: 6:30 a.m.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por el Abierto de Francia. (Foto: Composición)

¿Dónde ver semifinal Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner en TV?

La semifinal del Roland Garros 2024 entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se podrá ver en España a través de Eurosport o DMax (TV abierta), mientras que en Latinoamérica va por ESPN. Estos son los canales de TV que van a pasar este partidazo en una de las instancias finales del Abierto de Francia, donde lucharán por llegar al partido decisivo ante Alexander Zverev o Casper Ruud, que chocan en la otra semifinal.

¿Cómo ver online Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

Si quieres seguir la transmisión online en streaming del juego de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner puedes seguirlo a través de MAX en España o Star Plus en Latinoamérica. Cabe destacar que para contar con estas plataformas, debes pagar una suscripción mensual.

¿Quién es el número 1 del ranking ATP?

Actualmente, tras la baja de Novak Djokovic en cuartos de final ante Casper Ruud, Jannik Sinner se ha convertido en el número 1 del mundo y es el primer italiano en alcanzar el máximo puesto en el ranking ATP. El serbio solo necesitaba alcanzar la semifinal del Roland Garros para mantenerse en el primer lugar, pero finalmente se retiró por una lesión y culminó su racha de 39 semanas en la cima del tenis.