Desde el All England Lawn Tennis and Croquet Club (Londres) Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 9 de julio de 2024, por los cuartos de final del Wimbledon. Ambos parten con la premisa de avanzar a las semifinales, pero solo uno podrá alcanzar el objetivo. El español llega tras vencer a Ugo Umbert en la etapa anterior, mientras que el estadounidense dejó en el camino a Roberto Bautista. La contienda podrá ser vista por la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Para España, el duelo tendrá transmisión de Movistar Plus y DAZN. Recuerda que en Depor tendrás la información más completa, junto a todos los detalles de cada set y cómo se desarrollan las acciones en Inglaterra.

Carlos Alcaraz venció a Humbert en octavos de final. (Video: ESPN)