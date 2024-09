Ya no falta nada para que Perú vuelta a tener participación en la Copa Davis. Luego de perder una complicada serie en febrero ante Chile en Santiago, y no bajar los brazos pese a la presión local, el equipo nacional -capitaneado por Lucho Horna- regresará a las canchas tras siete meses de ausencia y lo hará esta vez para medirse contra Suiza, por el Grupo Mundial I del certamen. Una serie que se llevará a cabo del 13 al 14 de septiembre en la ciudad de Biel.

Y a poco más de una semana del inicio de la serie, que definirá que nación avanzará a las Qualifiers del próximo año, ya se conoció quiénes integrarán el combinado patrio que nos representará en la cancha rápida del Swiss Tennis Arena. Si bien la propia Federación Peruana de Tenis aún no ha publicado la lista, en la página oficial de la Copa Davis ya está confirmado el equipo, siendo esta la misma nómina que enfrentó a Chile.

Este equipo está integrado por Juan Pablo Varillas, a la cabeza, seguido de Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino. Por su parte, el combinado suizo ya publicó su lista: Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Jerome Kym y Rémy Bertola. La principal baja de los helvéticos es la de Leandro Riedi, su mejor raqueta en la serie anterior.

Equipo peruano Edad Ranking ATP Equipo suizo Edad Ranking ATP Juan Pablo Varillas 28 157° (Singles)

662° (Dobles) Marc-Andrea Huesler 28 168° (Singles)

279° (Dobles) Ignacio Buse 20 270° (Singles)

994° (Dobles) Dominic Stricker 22 169° (Singles)

1152° (Dobles) Gonzalo Bueno 20 288° (Singles)

568° (Dobles) Jerome Kym 21 180° (Singles)

409° (Dobles) Arklon Huertas del Pino 30 771° (Singles)

327° (Dobles) Remy Bertola 26 273° (Singles)

202° (Dobles) Conner Huertas del Pino 29 848° (Singles)

287° (Dobles)

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas naciones, pero el primero en suelo suizo. El único duelo previo se dio en Lima en 2021, en el marco de los playoffs de la primera ronda del Grupo Mundial I. Aquel encuentro, celebrado en el Lawn Tennis, terminó con victoria nacional por 3-1, con una soberbia actuación de Juan Pablo Varillas al darnos dos de los tres puntos en la eliminatoria.

Y aunque Perú tiene la única victoria en el historial, el duelo próximo será complicado al ser visitantes y enfrentar a una renovada Suiza con estrellas en ascenso. “Ellos exhiben un equipo compacto, donde tienen a sus tenistas con un ranking muy similar. Cuentan con jugadores entre el lugar 120 y 200 de la ATP y variantes para armar singles y dobles”, indicó Lucho Horna sobre el rival.

El capitán peruano tambíen habló sobre la superficie de la cancha, la cual favorecerá a Suiza, por estar habitados a ese tipo de suelo. “Pondrán una cancha rápida, aunque hay que ver la velocidad final. Yo creo que será muy rápida. Lógicamente es indoor”, agregó Horna. En los próximos días, el equipo nacional deberá estar llegando a Biel, según sus calendarios individuales respectivos.

Además del duelo entre Perú y Suiza por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, se disputarán 11 llaves más. entre otros cruces resaltan el Noruega vs Portugal, Austria vs Turquía, Japón vs Colombia, Kazajistán vs Dinamarca, Serbia vs Grecia, Croacia vs Lituania. Naciones que cuentan con jugadores dentro del top 50 del ranking ATP.

¿Cuál es el formato de la Copa Davis?

La Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis 2024 también se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre, lo que significa que 64 naciones estarán compitiendo en diferentes niveles de la Copa Davis durante la semana que comienza el 9 de septiembre. La fecha del sorteo de la Fase de Grupos de la final se anunciará próximamente. Las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I avanzarán a los Qualifiers de la Copa Davis 2025, dándoles a esos equipos la oportunidad de luchar por un puesto en las Finales de la Copa Davis 2025.

Las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I y las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II participarán en las eliminatorias del Grupo Mundial I de 2025. Por otro lado, las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II estarán en las eliminatorias del Grupo Mundial II de 2025 junto con los equipos con mejor desempeño en los eventos regionales del Grupo III de 2024.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR