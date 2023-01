No ha sido tan complicado para ‘Nole’ aupar su décimo título en el ‘major’ australiano (es el tenista que más veces lo ha ganado) . Y es que solo perdió un set en los siete partidos que disputó: ante el francés Enzo Couacaud (6-1, 6-7, 6-2 y 6-1). En los demás cotejos, se impuso en tres sets corridos (venció, por ejemplo, a raquetistas importantes como Andrey Rublev y Álex de Miñaur). En la final, el griego Stéfanos Tsitsipás trató de hacerle la pelea, llevándolo al tiebreak en el segundo y tercer set, pero no tuvo éxito.

Está imbatible el serbio en el tenis pese a que no ha podido competir en torneos de Estados Unidos, un territorio importante dentro del tour mundial, debido a no estar inoculado contra el coronavirus. Aun así, su nivel no se ha visto afectado y, desde las Finales ATP, el serbio no ha perdido ningún encuentro que ha jugado. Lleva 17 victorias consecutivas y tres títulos al hilo (las Finales, el ATP 250 de Adelaida y el grande australiano) . En redes sociales, algunos internautas llaman a esta serie de logros la Djokovicneta, la Djokoneta o la Noleneta, en referencia a la Scaloneta de Argentina y su técnico Lionel Scaloni.

Sus probables próximas competiciones

¿Qué sigue ahora para el serbio? No ha confirmado en qué eventos participará. Pero si revisamos sus calendarios de años anteriores, su cita más próxima sería el ATP 500 de Dubái para luego aterrizar en el Masters 1000 de Montecarlo, donde empezaría su gira por la arcilla. Luego, pasaría por su país para jugar el Abierto de Serbia y después el Masters 1000 de España o el de Italia (o ambos). Finalmente, culminará los torneos en tierra batida con el Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, en mayo.

Tras estas competiciones, arranca la corta gira de hierba. Desde el 2019, ‘Nole’ no ha competido en torneos de preparación sobre césped, por lo que se espera que de frente juegue en Wimbledon en el mes de julio. Sus problemas empezarían tras este Grand Slam, pues inicia el tour por Norteamérica en la pista dura. El escollo para el serbio es que Estados Unidos sigue prohibiendo la entrada a personas no inmunizadas contra la Covid-19, de la misma forma Canadá, por lo que Djokovic no podría estar presente en los Masters 1000 de Canadá ni en el de Cincinnati ni en el US Open. Esto podría frustrar su camino para superar a ‘Rafa’ Nadal.

Grand Slam Fecha País Ganador Abierto de Australia 16 - 29 de enero Australia Novak Djokovic Roland Garros 28 de mayo - 11 de junio Francia - Wimbledon 3 - 16 de julio Inglaterra - Abierto de Estados Unidos 28 de agosto - 10 de setiembre Estados Unidos

Su lucha por ser el mejor de la historia

Este año será importante para el tenis, pues quedan tres Grand Slam en juego y al final de la temporada podríamos tener a un nuevo tenista como el máximo ganador de los ‘major’ en la historia. Actualmente, Djokovic y Nadal están igualados con 22 grandes. Sin embargo, ‘Rafa’ no viene bien, las lesiones que lo han afectado a lo largo de su carrera -especialmente en los últimos tiempos- le están pasando factura y no lo dejan mostrar su verdadero juego.

La esperanza del español recae en el Roland Garros, pues Nadal se ha impuesto 14 veces en la tierra batida de París. Y siempre llega a esta competición como favorito, el manacorí se hace grande en la Philippe Chatrier. De ganarlo, sumaría 23 títulos y pasaría momentáneamente a Djokovic.

‘Nole’, sin embargo, es favorito para llevarse Wimbledon, como lo logró el año pasado, con lo que igualaría a ‘Rafa’ en títulos ‘major’ en caso este haya alzado el Roland Garros. Todo se definiría en el Abierto de Estados Unidos. Si el serbio se vacuna podrá disputarlo o en todo caso deberá esperar que el Gobierno de Joe Biden levante las restricciones. De jugarlo, Novak sería uno de los candidatos a campeonar. Nadal, en tanto, no ha tenido mucho protagonismo en Nueva York en los últimos años. De las últimas tres ediciones, solo participó en 2022, llegando hasta la cuarta ronda.

Ahora, si Djokovic quiere ser el mejor de la historia, ¿necesita pasar a Nadal en trofeos Grand Slam? Pues es uno de los requisitos, y su futuro se observa positivo, pues, con 35 años, aún muestra un nivel óptimo, mientras Nadal ya está de retirada y Roger Federar ya colgó las raquetas con 20 Grand Slam en su haber. Requiere seguir sumando títulos el serbio para dejar su marca en los libros de historia del tenis. Al momento registra 93 trofeos, entre ellos, 22 grandes, 6 Finales ATP y 38 Masters 1000.

Algunos seguramente argumentarán que Roger tenía un estilo más elegante, con una técnica que enamoraba a los fanáticos de la raqueta. Lamentablemente, el suizo no pudo seguir en el campo profesional por lesiones y edad. Lo cierto es que hoy ‘Nole’, a pesar de que no es muy querido, sigue vigente y podría superar lo logrado por el suizo y también por el español Nadal. El tiempo dirá si se convierte en el mejor tenista que la historia pudo ver.

Sus trofeos Grand Slam

Torneo Cantidad de títulos Años en que ganó Abierto de Australia 10 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 Roland Garros 2 2016, 2021 Wimbledon 7 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 Abierto de Estados Unidos 3 2011, 2015, 2018

