Este miércoles 24 de enero, Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev protagonizarán uno de los duelos más esperados por los amantes del tenis. Y es que ambos tenistas se verán las caras por los cuartos de final del Australian Open 2024, instancia a la que buscarán superar para seguir en competencia. Como sabemos de la importancia de este duelo, hemos elaborado esta nota con todos los detalles de este duelo, como los horarios y canales por país.

Ambos tenistas ganaron sus cuatro partidos previos para llegar a la ronda de los ocho mejores del certamen. En el caso del alemán, sexto preclasificado en el cuadro, dejó en el camino a su compatriota Dominik Koepfer, al eslovaco Lukas Klein, al estadounidense Alex Michelsen y al portugués Nuno Borges, quien es considerado como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Carlos Alcaraz, por su lado, se midió ante duros rivales, aunque lo hizo con mucha holgura. En la primera ronda, eliminó al francés Richard Gasquet, luego sacó de la competencia al italiano Lorenzo Sonego e hizo lo mismo con el chino Juncheng Shang. Finalmente, en la instancia previa, derrotó al serbio Miomir Kecmanovic, logrando su pase a los cuartos de final de la competición.

Es necesario mencionar que el historial entre ambos deportistas cuenta con siete enfrentamientos, dejando cuatro triunfos para el alemán y uno para el español. La última vez que se vieron las caras fue a fines del año pasado. En aquella ocasión, por el Round Robin del ATP Finals, Zverev triunfó por 6-7 (3), 6-3 y 6-4.

Ojo, los cuartos de final del Australian Open 2024 iniciaron este martes con triunfos de Novak Djokovic sobre Taylor Fritz. El balcánico, uno de los favoritos a llevarse el título del torneo, llegó a los seis años sin caer en el primer Grand Slam de la temporada. Su próximo rival será Jannik Sinner, quien llega con la moral a tope tras vencer a Andrei Rublev.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev?

El duelo entre Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev se llevará a cabo este miércoles 24 de enero desde las 4:30 de la mañana (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 6:45 a.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 5:30 a.m. En tanto, en España será a las 10:30 a.m.

¿En qué canal ver Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev?

La contienda entre Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev será emitida de manera exclusiva en toda Latinoamérica por ESPN y STAR Plus. En España la transmisión irá por Eurosport, Movistar+, Orange TV y DAZN. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás obtener información del partido mediante la web de Depor.





