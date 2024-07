Vamos con la siguiente información. Desde el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul se enfrentan en el Wimbledon 2024. La contienda será este martes 9 de julio del 2024, en un encuentro válido por la ronda de cuartos de final. Ambos tenistas buscan pasar a la etapa de semifinales para tentar con alzar el título el próximo domingo 14 de julio.

Carlos Alcaraz llega a este partido luego de vencer a Ugo Humbert en un partido de emociones cambiantes. El jugador murciano se enfrentó ante el francés, venciéndolo por 4-1 (6-3, 6-4, 1-6 y 7-5). Carlos mostraba un gran nivel de tenis ante Humbert, aunque Ugo le daba complicaciones a partir del tercer parcial.

El tenista francés conseguía hacerse con el tercer set ante una versión muy seria de un Carlitos que ya confirmaba su plaza en los cuartos de final de Wimbledon 2024, superando ese pequeño bajón en el que el galo se venía arriba. De esta manera, superó un nuevo reto en su carrera, pensando en lo que se viene para la siguiente etapa.

Tommy Paul está en racha desde el inicio de la gira de hierba. De hecho, está invicto y con el título de Queen’s bajo el brazo. Lo que le convierte en un posible aspirante al título gracias también a su efectivo saque. De momento ya está en cuartos de final de Wimbledon 2024 después de vencer a Roberto Bautista por 3-0 (6-2, 7-6 y 6-2).

“El saque es siempre el golpe más importante en el tenis masculino. Será algo que querré hacer muy bien en mi próxima ronda. Pero el resto también es muy importante. El saque y el resto son muy importantes para mí. Ambos jugamos un estilo de tenis bastante agresivo. Él ha estado jugando muy bien y ultra agresivo. Es divertido para la gente. Sinceramente, es muy divertido jugar contra Alcaraz. Estoy muy emocionado por el partido”, contó en la previa.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul?

El duelo entre Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul se llevará a cabo este martes 9 de julio desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Además, se jugará en el segundo turno de la pista 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres.

¿En qué canales ver Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul?

La contienda entre Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul será emitida de manera exclusiva en toda Latinoamérica por ESPN y STAR Plus. En España la transmisión irá por Eurosport, Movistar+, Orange TV y DAZN. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás obtener información del partido mediante la web de Depor.

