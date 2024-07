Aunque no es tan popular en estos tiempos, la esgrima forma parte crucial en la historia del deporte nacional. Fue la primera disciplina que acompañó a Carlos de Candamo, considerado el primer atleta olímpico en representar a Perú en los Juegos Olímpicos de 1900 (París). 124 años después, María Luisa Doig estará en la misma capital francesa, con su espada para competir -siendo la única representante de este deporte- en París 2024. La esgrimista nacional, de 32 año,s estará por tercera vez en la máxima cita deportiva (tras Beijing 2008 y Tokio 2021) con el agregado que además será abanderada junto a Juan Postigos en la ceremonia de inauguración.

El 26 de julio, día de la inauguración, ‘Malú' llevará la bandera peruana junto a Postigos y ambos representarán a todo el ‘Team Perú' (que hasta la fecha son 26 los clasificados) durante la ceremonia que se realizará en el río Sena. Y a tres semanas de ese momento, la deportista conversó con Depor para dar detalles de su preparación, en qué momento llega a los Juegos y cuál es su objetivo en la capital francesa.

Entramos en julio, a solo semanas del inicio de los Juegos Olímpicos, ¿cómo te sientes?

Entusiasmada, feliz, ahora me encuentro en Brasil haciendo mi base de preparación, mi última base de preparación previo a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. Estoy contenta porque en este último tramo, tengo la posibilidad de estar con mi preparador, con un gran sparring a mi lado y con la calidad de deportistas que hay aquí en Brasil.

La emoción debe ser doble, ya que en la inauguración serás la abanderada junto a Juan Postigos…

Claro, esto lo pensé en los Juegos Bolivarianos cuando fui a abanderada en esos Juegos, dije ‘qué lindo sería abrir y cerrar este ciclo’ y bueno, como brujita se cumplió. La verdad que es algo tan gratificante también que el Comité Olímpico Peruano y el IPD reconozcan la trayectoria deportiva. Son 28 años de trayectoria que tengo, los logros obtenidos y de hecho la representación la llevo con mucho respeto, con mucho orgullo, de poder llevar mi bandera a lo más alto que son en estos Juegos, que para todos los deportistas es el sueño máximo de poder estar en unos Juegos Olímpicos. Esta oportunidad, lo estamos haciendo de la mejor manera.

María Luisa, comentas que son 28 años representándonos. Con cuatro años, ya estabas con la esgrima entonces…

Yo comencé con el florete, hice 20 años de florete, parte de mi desarrollo, parte de mis valores que como persona los he adquirido también gracias al deporte.

Comenzaste con el florete y ahora estás en espada, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿qué diferencias le encuentras?

Sucede que el deporte se va desarrollando de diferente manera, ha cambiado mucho y yo me quedé con la esgrima clásica, el cual se asemeja demasiado a lo que hoy en día practico con la espada, porque en mi deporte hay tres especialidades: florete, espada y sable. La gran diferencia entre florete y espada es que vale todo el cuerpo, de hecho, hay una prioridad hacia el toque que normalmente la tiene quien ataca, hay más acciones para poder realizar un solo toque, eso en florete; en cambio, en espada, ambos pueden tocar a la misma vez y puntuar. De hecho, la toma de decisión para mí fue un año que decidí colgar el florete y solo optar un arma. Esta opción la dio la federación, pues yo practicaba dos especialidades, pero completamente diferentes entre sí. Fue un gran cambio en mí para poder llegar hacia el objetivo. Desde 2015, tomé la decisión de espada y ese ha sido un gran cambio en mi carrera deportiva, me siento muy contenta, lo vivo más plenamente.

María Luisa Doig también fue abanderada de Perú en los Juegos Bolivarianos 2022, que marcaron el inicio de ciclo olímpico. (Renzo Salazar/GEC)

Desde tu clasificación en abril hasta ahora, ¿cómo te has venido preparando?

Tuve competencias, como una Copa del Mundo en Emiratos Árabes, el Panamericano de Mayores, también tuve una primera base antes de los Panamericanos y esta última en Brasil antes de los Juegos.

¿Ya tienes fecha de cuándo competirás en París 2024 y posible rival?

No, todavía no tengo contemplado quién va a ser mi rival en los Juegos. Estamos viendo sacando estadísticas para ver el tema de puntuación por el ranking mundial, pero aún se está trabajando bajo la meas, todavía no se puede hablar del tema. Lo que sí podría decirte es que voy a participar en el Grand Palais, la ubicación será ahí de las competencias de esgrima y competiré el 27 de julio, es decir un día después de la inauguración. Tal vez inauguremos las competencias para la delegación peruana.

Estos serán tus terceros Juegos Olímpicos, tras Beijing 2008 y Tokio 2021. ¿En qué momento te toma París 2024?

Definitivamente han pasado muchos años, más de una década. En resumen, te puedo decir que vengo más madura, vengo más experimentada, vengo con mucha más motivación, mucha más focalizada en lo que yo quiero. Hay también mayor apoyo que antes, el tema de los programas [del IPD] han sido un gran apoyo para mí, para poder mantenerme dentro del ranking mundial. El Comité Olímpico Peruano también, toqué sus puertas varias veces y me abrieron con los brazos abiertos ayudándome en diferentes eventos que eran vitales en su momento para poder mantenerme flote dentro del ranking mundial. Todo eso ha hecho que pueda ser la abanderada de los Juegos Olímpicos.

¿Este ciclo olímpico es el mejor que has tenido en cuanto a preparación?

En cuanto a medallas, vamos a hablarlo; en cuanto a preparación, sí, claro he tenido una mayor preparación también, tanto física como mental. La parte mental ha sido vital, he traído muchos más logros dentro del circuito, Juegos Bolivarianos, Juegos ODESUR, Panamericanos, he traído en cada una de ellas medallas. Espero poder culminarlo de la misma manera en París 2024.

¿Cuál es el objetivo en París?

Para todos lo deportistas, la medalla es el sueño; nadie va a ir a pasear, nadie va a ir ‘porque ya se clasificó, ya está’. Todo el mundo va a sacar sus garras para poder llevarse esa medalla a casa. Esa es la proyección. La medalla es posible siempre, no se puede cerrar esa posibilidad jamás.

La esgrima es el primer deporte que representó a Perú en unos Juegos Olímpicos en 1900. 124 años tú vas a ser la única de este deporte en París…

Para mí, es un orgullo, de hecho, siempre ha sido un orgullo el representar a mi país, pero creo que más allá de la representación es lo que puedo dejar, el legado que puedo dejar y ver también cómo las generaciones que se han despertado y están creciendo van a ser ese futuro. Espero que, en los próximos años, ya no sea solo María Luisa, tal vez un equipo y sea cada vez un equipo más grande el que participe en otras ediciones y poder conseguir no solamente la primera, la segunda, la tercera medalla olímpica dentro de mi deporte. Creo que es el sueño que todos tenemos, no solo una participación, sino ya una medalla, de repente más diplomas olímpicos. Mi sueño, que no sé si se cumpla, es realmente tener un equipo y que la espada femenina, en este caso, clasifique a unos Juegos Olímpicos. Es muy difícil, porque debe de haber realmente una gran inversión. Conmigo la hemos padecido, he tocado muchas puertas y gracias a Dios he podido tener apoyo, pero claro dentro de mi equipo, yo soy la más adulta. Espero realmente que mi deporte se descentralice. Creo que este abanderamiento también va a ayudar a despertar mi deporte tal vez en otras regiones de mi país y esto pueda contribuir a que se creen clubes y se pueda masificar. El gran sueño que estoy teniendo hoy por hoy es llevar la bandera en estos Juegos Olímpicos y, a futuro es lo que te había mencionado, seguir viendo mi deporte brillar.





Clasificados del ‘Team Perú' a París 2024

1.- Gladys Tejeda (Maratón) – Atletismo

2.- Cristhian Pacheco (Maratón) – Atletismo

3.- Thalia Valdivia (Maratón) – Atletismo

4.- Luz Mery Rojas (10 mil metros) – Atletismo

5.- Kimberly García (Marcha atlética) – Atletismo

6.- Mary Luz Andía (Marcha atlética) – Atletismo

7.- Evelyn Inga (Marcha atlética) – Atletismo

8.- César Rodríguez (Marcha atlética) – Atletismo

9.- Stefano Peschiera (Ilca 7) – Vela

10.- Florencia Chiarella (Ilca 6) – Vela

11.- María Belén Bazo (iQFOiL) – Vela

12.- Daniella Borda (Skeet) – Tiro

13.- Nicolás Pacheco (Skeet) – Tiro

14.- Inés Castillo (Individual) – Bádminton

15.- Lucca Mesinas (Shortboard) – Surf

16.- Sol Aguirre (Shortboard) – Surf

17.- Alonso Correa (Shortboard) – Surf

18.- María Bramont-Arias (Aguas abiertas) – Natación

19.- Adriana Sanguineti (W1x) – Remo

20.- Valeria Palacios (LW2x) – Remo

21.- Alessia Palacios (LW2x) – Remo

22.- María Luisa Doig (Espada) – Esgrima

23.- McKenna DeBever (100 metros espalda y 200 metros combinado) – Natación

24- Joaquín Vargas (200 y 400 metros estilo libre) – Natación

25.- Juan Postigos (-66 kg) – Judo

26.- Luis Henry Campos (Marcha Atlética) - Atletismo





