Hace tres años, Juan Postigos tenía la certeza de que se despediría de la alta competencia en Tokio 2020. Era consciente de su carrera deportiva estaba llegando a su fin y quería hacerlo de la mejor manera: representando al Perú en el máximo evento; sin embargo, luego de la cita nipona, al judoca nacional le costó salirse del tatami y desprenderse del judogi. Con la aproximación del siguiente ciclo olímpico para París 2024, y apoyado por sus amigos y familiares, el ‘Tigre’ decidió intentarlo una última vez, sobre todo porque la sede iba a ser en Francia, país donde radica hace más de 10 años.

Con 35 años, Juan Postigos logró lo que se propuso: clasificar a París 2024 y estará compitiendo en la categoría -66 kilos. La motivación será doble o triple por donde se le mire, en el país donde vive siendo sus últimos y cuartos Juegos Olímpicos, y con el agregado de que será uno de los dos abanderados (junto a María Luisa Doig) que estarán en la inauguración portando la bandera nacional el 26 de julio. Depor conversó con el ‘Tigre’ para conocer sus sensaciones a poco de la máxima cita y cómo se viene preparando para su ‘último gran baile’.

Estamos a casi 20 días de París 2024, ¿cómo te sientes sabiendo que serás uno de los abanderados?

Con ansias para que llegue lo más pronto posible. Es bastante lindo [ser el abanderado], es algo que me llena de orgullo, de emoción. Me honra sabiendo que hay otros deportistas que también se lo merecían. Es un honor que todos los deportistas sueñen de llevar la bandera en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Creo que es un evento bastante importante para el deporte y me siento honrado de poder haber sido elegido.

Vives en Francia, ¿cómo está la expectativa por allá?

Hay mucha emoción porque ya comiencen, hay mucha gente que sigue sus atletas, aquí en Francia. Esperan también que la organización se comporte a la altura de los Juegos, sobre todo en la inauguración que va a ser algo especial en el río Senna y el recorrido por los monumentos históricos. Se espera que cubran la expectativa de lo planificado.

¿Sientes que es un plus el hecho de que los Juegos se realicen en el país donde vives?

Creo que sí, fue un plus y sobre todo una motivación por la cual me animé para poder llegar a París 2024. Sí, hay mucha gente que me sigue, esperemos que estén presente ese día, que puedan conseguir entradas. No me siento local, porque no soy francés, pero sí siento que estoy cerca de las personas que son como mi familia por los años que vengo viviendo aquí en Francia.

Tokio 2020 iban a ser tus últimos Juegos, ¿qué cambió para que decidas estar en París 2024?

Fueron muchas cosas, el primer año no quise retirarme del todo, porque me costó mucho dejar el judo, me mantenía entrenando, activo, y eso llevó a que siguiera compitiendo. En 2022, tuve varías competencias que me fueron bastante bien, se fueron ganando cosas. A finales de ese año, me encontré con una buena cantidad de puntos hacia el camino a París 2024 y también la empresa en la que trabajó, decide contratarme, dándome las facilidades para seguir compitiendo, eso también jugó mucho y me siguió empujando hacia París 2024. A mediados del 2022, yo estaba aún analizando si hacer todo el ciclo olímpico a París, porque si lo hacia tenia que dedicarme 100 % al judo y buscar algún sponsor para facilitarme las cosas, al final, eso no se dio, pero la empresa en la que trabajo sí confió en mí, sí me dio la mano.

¿Sientes una pena que siendo tus últimos Juegos no hayas tenido ningún apoyo de alguna empresa peruana?

Es algo con lo que he tenido estar viviendo casi toda mi vida. A lo mejor considero que no he tenido resultados tan impactantes, pero sí he tenido una carrera sostenida. Me hubiese gustado lograr un poco más [de logros], pero para eso uno necesita un poco más de apoyo, pero las empresas privadas jamás se interesaron en mi perfil de atleta para poder ayudarme. Yo también decidí tomar algunas agencias de representación, pero me dejaron en visto. Lamentablemente, he tenido que convivir con esto toda mi vida, he tenido que buscar la forma de salir adelante. Para este ciclo, me tocó trabajar y entrenar para salir adelante, eso ha sido mi mérito más grande para ir a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo te estás preparando mientras combinas tu trabajo y los entrenamientos?

Todavía no he tenido la oportunidad de hacer una base de entrenamiento, lo solicité al IPD, pero me dijeron que no se podía y que tenía que verlo con la federación, por unos temas administrativos. La federación me va a cubrir para poder hacer la última parte de la preparación en España, voy a salir de Francia para cambiar de aires.

Lograste clasificar por ranking panamericano, ¿fue duro el proceso para estar en París 2024…?

El proceso de clasificación siempre es bastante difícil, ya que no es durante los tres o últimos seis meses antes de los Juegos Olímpicos, sino durante dos años, tiempo en el que tienes que hacer muchos torneos. El primer año te cuentan el 50 % del puntaje y el segundo año te cuentan el 100 % del puntaje. Por ejemplo, hay algunos compañeros que hicieron unos últimos buenos torneos como los Open, donde ganaron medallas, eso también cuenta, pero poco en el ranking. Lo que cuenta más son los panamericanos, los Grand Slams, los Grand Prix. Creo que mantener esa regularidad durante dos años hizo que pueda obtener el puntaje para clasificar a los Juegos Olímpicos.

La lucha también era interna, porque solo podía ir por ranking el mejor del país…

Es una lucha contra otros países, otras categorías y peso. La cuota se la daban al que tenga mejor puntaje entre todos los del país, el que tenga mayor puntaje entre los pesos, da igual hombre y mujer, y también tenías que estar en un ranking entre los 10 mejores del continente. No ha sido fácil, hubo torneos muy difíciles. Creo que el Panamericano que fue en Brasil marcó la pauta para llegar a los Juegos, fue el que me empujó a los Juegos.

Serás el primer judoca con cuatro Juegos Olímpicos, ¿qué sensaciones sobre esto?

La verdad creo que es algo importante, quizá me hubiera gustado marcar, lograr muchas cosas más importantes en mi deporte, ser medallista más veces en Juegos Panamericanos, haber ganado una medalla en los Panamericanos ha sido importante para mí. Llegar cuatro veces a los Juegos Olímpicos muestra que he logrado mantener una regularidad en mi carrera deportiva, tratando de mantenerme en ese nivel alto de competencia. Siento que estoy marcando una pauta para los judocas que vienen detrás mío. Para que vean que deben o pueden tratar de ser mejor que yo.

¿Ya sabes cuándo compites y quién sería tu rival en París 2024?

Las competencias en el judo son el 28 de julio, el sorteo se hará dos días antes y ahí conocerá a mi rival. Todavía hay tiempo para seguir preparándose, la competencia va a ser muy difícil, somos 25, 26 en la categoría y todos son muy buenos; hay que salir a fajarse en cada combate.

¿Cuál es tu objetivo en tus últimos Juegos?

Tratar de llegar lo más lejos posible, sobre todo a paso ir paso a paso en ese primer combate, que es muy importante, cada combate es una final. Tratar dejar en alto el nombre del Perú, despedirme con una victoria y avanzar lo más posible y seguir haciendo historia.

Serán tus últimos Juegos Olímpicos, ¿pero tras ello qué se vendrá?

Después de París, a lo que se refiere a torneos de alto nivel hasta ahí llego. A los Juegos de Lima 2027 no creo que llegue, pienso hacer unos cuantos torneos más, pero máximo hasta 2025. Quizá hablar con la federación para poder hacer un torneo de despedida en los Bolivarianos del próximo año que serán en Perú y ahí cerrar toda mi carrera deportiva.

Clasificados del ‘Team Perú’ a París 2024

1.- Gladys Tejeda (Maratón) – Atletismo

2.- Cristhian Pacheco (Maratón) – Atletismo

3.- Thalia Valdivia (Maratón) – Atletismo

4.- Luz Mery Rojas (10 mil metros) – Atletismo

5.- Kimberly García (Marcha atlética) – Atletismo

6.- Mary Luz Andía (Marcha atlética) – Atletismo

7.- Evelyn Inga (Marcha atlética) – Atletismo

8.- César Rodríguez (Marcha atlética) – Atletismo

9.- Stefano Peschiera (Ilca 7) – Vela

10.- Florencia Chiarella (Ilca 6) – Vela

11.- María Belén Bazo (iQFOiL) – Vela

12.- Daniella Borda (Skeet) – Tiro

13.- Nicolás Pacheco (Skeet) – Tiro

14.- Inés Castillo (Individual) – Bádminton

15.- Lucca Mesinas (Shortboard) – Surf

16.- Sol Aguirre (Shortboard) – Surf

17.- Alonso Correa (Shortboard) – Surf

18.- María Bramont-Arias (Aguas abiertas) – Natación

19.- Adriana Sanguineti (W1x) – Remo

20.- Valeria Palacios (LW2x) – Remo

21.- Alessia Palacios (LW2x) – Remo

22.- María Luisa Doig (Espada) – Esgrima

23.- McKenna DeBever (100 metros espalda y 200 metros combinado) – Natación

24- Joaquín Vargas (200 y 400 metros estilo libre) – Natación

25.- Juan Postigos (-66 kg) – Judo

26.- Luis Henry Campos (Marcha Atlética) - Atletismo





