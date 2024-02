Ignacio Buse (447° ATP) dejó buenas impresiones en su debut en torneos ATP. Este sábado, enfrentó a Francisco Comesana (119°) en la ronda inicial de la clasificación del Chile Open en Santiago. Era un partido complicado, pero lo afrontó con mucha actitud. Y, pese a no iniciar bien el duelo (cayó 6-1 en el primer parcial), se repuso, ganó el segundo parcial y tuvo contra la lona al deportista argentino; sin embargo, cayó en el tie break. El tenista peruano, de 19 años, quedó eliminado. Eso sí, todavía le queda los dobles junto a Arklon Huertas del Pino.

‘Nacho’, con nervios por su primera aparición en este tipo de campeonatos, no inició bien el partido en el Court Central Jaime Fillol. Además, Comesaña estuvo preciso, por lo que no tardó en ponerse en ventaja y liquidar el parcial. Fue un contundente 6-1, que nos hizo pensar que Buse no estaba listo, pero, al igual que en la Copa Davis, volvió a demostrar valentía y se repuso de gran forma.

En el segundo parcial, Buse salió con otro rostro y peleó cada punto como si fuera el último. Eso sí, el argentino volvió a ponerse en ventaja y llegó a estar 5-2. Parecía que estaba todo perdido; sin embargo, Ignacio se puso en modo aplanadora y logró firmar una impresionante remontada. Ganó por 5-7 y se llevó los aplausos de los asistentes. Había hecho algo que no era nada sencillo.

Como era de esperarse, el tercer set fue bastante luchado. Con la confianza obtenida, ‘Nacho’ salió decidido, pero Comesaña, conocedor de estas instancias, no le dejaría las cosas fáciles. La disputa fue tan reñida que cada uno ganaba un punto y lo celebraba eufóricamente. Llegaron a estar 6-6 y todo era suspenso. En el tie break, el peruano, que minutos antes se había quejado de un dolor, no pudo más y terminó entregando el match por 7-6. Fueron 2 horas y 41 minutos de juego.

A pesar de que el sueño se terminó en la primera ronda, no se ha acabado la participación de Ignacio Buse en el ATP 250 de Santiago, pues aún le queda la modalidad de dobles donde recibió un wild card y hará par con Arklon Huertas del Pino. Los primeros rivales del dúo peruano serán el brasileño Orlando Luz y el local Matías Soto. Toca levantarse de la derrota y buscar avanzar a la siguiente etapa en dobles.

😲🎾🇨🇱 No le alcanzó la remontada



Ignacio Busé, el tenista peruano que puso de cabeza al Team Chile en la #CopaDavis, dijo adiós en la qualy del #ChileOpen2024, tras caer ante el argentino Francisco Comesaña por 6-1, 5-7 y 7-6 (2).



Vive las rondas clasificatorias al torneo más… pic.twitter.com/nN4e6ZkYvY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 24, 2024

Ignacio Buse firmó con Octagon

Luego de su actuación destacada en la Copa Davis, Ignacio Buse ha sellado un vínculo con Octagon, agencia de representación a nivel mundial que cuenta con tenistas de élite como Grigor Dimitrov, Nicolás Jarry y Bianca Andreescu. Asimismo, la agencia maneja a otros deportistas como el legendario Michael Phelps, el basquetbolista Stephen Curry y la gimnasta Simone Biles.

El que adelantó la noticia fue Pablo Arraya, extenista nacional de los años ochenta. “Hubo firma de contrato. Ignacio Buse firma por una de la representaciones más grandes del mundo: Octagon. Todo dice que va a ser una gran estrella del tenis”, comentó al respecto. No hay duda de que la carrera de Buse está creciendo a pasos agigantados.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.