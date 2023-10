Con 45 semanas en el top 100 del tenis mundial: ¿por qué la carrera de Varillas explotó este 2023?

“Este gran ascenso de Varillas se debe a varias factores. Uno de ellos es que supo definir bien su calendario. A inicios de año, en febrero, decidió no participar de la Copa Davis y metió una gran semana en Buenos Aires. Además abandonó su zona de confort que es el circuito Challenger, donde muchos no se animan a dar ese salto. Juan Pablo decidió apostar y le salió muy bien, no sólo a nivel de ranking, sino también por el roce y experiencia. Competir en torneos ATP significa medirse con los mejores del mundo, ya no sólo en los partidos sino también en los entrenamientos. Luego fue una gran decisión la de permanecer con ‘Chucky’ Junqueira (su coach) en su equipo. Recuerdo que en noviembre del 2022 se le cuestionaba cuando los resultados no aparecían, pero hoy vemos mejoras en su juego. En el servicio, tanto el primero como el segundo, sube mucho mejor a la red, lo hace con mas decisión; su revés, que es el golpe estelar, también lo ha mejorado. Es una serie de factores que han hecho que Juan Pablo ha podido mejorar y nos hace creer que tiene un techo mayor”, nos aseguró Miguel Medina, de la cuenta especializada en tenis Desde La Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe).

Por otro lado, Pablo Arraya, extenista peruano y que llegó a ser 29° del mundo, también conversó con Depor. “Es un año en el que su preparación fue muy buena en Argentina y ha estado casi fuera de lesiones. La confianza ha venido debido a su fortaleza física que se ha combinado con la concentración mental y la experiencia que ha adquirido. Varillas físicamente se ha convertido en un súper humano”, reveló. De aquí en adelante, Juan Pablo Varillas tiene confirmados tres torneos en las próximas semanas: el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París (ambos desde la ‘qualy’) y el Challenger 75 de Lima, que será el segundo torneo en el año (en la primera edición, que fue categoría 50 en agosto, salió campeón el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza).

En el torneo en Lima 2, a partir del 6 de noviembre en el Jockey Club del Perú, Varillas es el preclasificado número 1 y máximo favorito a ganar el trofeo. Del top 100, además, están inscritos el argentino Federico Coria, el colombiano Daniel Galán y los argentinos Facundo Díaz Acosta y Juan Manuel Cerúndolo. Quedan pendientes tres wild cards (invitaciones) y los principales candidatos a obtenerlas son Gonzalo Bueno, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino. Es decir, será un torneo de buen nivel y donde Varillas podría despedir a lo grande la mejor temporada de su carrera.

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.