Juan Pablo Varillas continúa en racha luego de brillar con Perú en la Copa Davis. La primera raqueta nacional y puesto 121 de la ATP continúa avanzando en el Challenger de Ambato en Ecuador y esta vez superó los cuartos de final tras vencer al argentino Genaro Olivieri.

‘Juanpi’ venía de luchar un duro partido a tres sets contra el ecuatoriano Roberto Quiroz en primera ronda y ante Olivieri pudo sacar toda su jerarquía y llevarse el encuentro sin mayor complicaciones. En dos parciales corridos, la primera raqueta nacional venció al argentino por 6-1 y 6-3.

De esta forma, Juan Pablo Varillas avanzó a los cuartos de final del Challenger de Ambato y su próximo

partido será este viernes ante otro argentino: Matías Zukas, puesto 522 de la ATP. Su rival viene de vencer al bosnio Nerman Fatic, que se retiró en el segundo parcial por lesión.

“Muy feliz de estar en los cuartos de final de un Challenger. Me parece que hice las cosas muy bien, sacando bien y no teniendo ninguna opción de quiebre en contra. El partido fue diferente que el de ayer, Genaro es más sólido en el fondo, no saca tan fuerte, pero creo que ahora pude devolver mejor y eso es un punto clave en altura”, dijo Varillas en declaraciones recogidas por KC Tenis.

Por otro lado, Sergio Galdos no pudo seguir en competencia y cayó en su debut en dobles en el mismo Challenger. La raqueta peruana hizo dupla con el argentino Facundo Mena; sin embargo, en octavos de final en tierras ecuatorianos.

El dúo de Galdos y Mena perdió ante el colombiano Alejandro Gómez y el argentino Thiago Tirante en tres sets (2-6, 6-2 y 8-10). La próxima parada del arequipeño será el Challenger de Lima.