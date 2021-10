A pesar de no tener su mejor presentación, Juan Pablo Varillas venció al argentino Santiago Rodríguez este jueves y accedió a cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. El tenista nacional terminó más conforme “por el resultado” que por su rendimiento, declaró una vez culminado el encuentro.

“Creo que la mayor parte del partido no jugué tan bien, me mantuve un poco pasivo y nervioso, pero al final de cada set saqué mejor y pude tomar esa agresividad que me gusta tomar en la cancha, proponer yo. Me voy con buenas sensaciones”, dijo en entrevista para la cuenta oficial del “DOVE MEN+CARE Challenger Buenos Aires”, donde se impuso 6-4 y 6-2 a su rival de turno.

“El comienzo de cada set me costó, pero poco a poco me solté más y me sentí mucho más cómodo”, agregó nuestra primera raqueta.

Entrar al top 100 del mundo no es una prioridad, también señaló el tenista peruano mejor posicionado en la ATP.

“La verdad que no estoy pendiente de eso, sé que este año es más difícil que otros años por el tema de este ránking, pero voy partido a partido, torneo a torneo, con tranquilidad. Sé que no estoy tan lejos, pero tampoco me presiono con eso”, sentenció desde la capital argentina.

Tras vencer a Rodríguez, el actual puesto 129 de la ATP esperar para conocer a su siguiente rival, que saldrá del ganador del duelo de locales entre Sebastián Báez y Juan Ignacio Londero.