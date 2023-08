Ya con el objetivo cumplido y de vuelta en Lima, el peruano de 28 años conversó con Depor sobre lo que fue su presentación en el Contender Series, cuándo le gustaría debutar en la UFC, sus objetivos en la empresa y cómo ve la división de peso pluma (66 kilos). El tingalés ya está de vuelta en los entrenamientos en el FFC Team y espera listo la llamada ganadora para ponerse los guantes y tener su primera pelea dentro del octágono.

Su experiencia en el boxeo fue clave para ir desgatando a su rival y un rodillazo al cuerpo abrió el camino a su victoria por un nocaut técnico.

. Le va a encantar mi estilo de pelea, definitivamente voy a convencerlo de que me contrate.

Hace una semana estabas en Las Vegas ganándote tu contrato con la UFC, ¿aún no te la crees que eso haya pasado o sí?

Sí, ya firmé con la UFC y aunque aún no tengo mi primera pelea, siento que voy a hacer una carrera larga y excelente dentro de la compañía. Voy a buscar mejor siempre en mi desempeño.

La pelea contra Robbie Ring, ¿fue tal cual como la esperabas?

Hasta ese momento, él tenía cinco nocauts y una finalización, entonces yo sabía que su fuerte no era el striking, pero sí el piso. Igual sabía que también tenía sus buenas armas. Era rápido con los puños y preciso, casi todos los golpes que soltó los conectó, pero sin contundencia. Yo en cambio no soy de dar muchas manos, pero sí soy contundente y ahí fue donde se le complicó la pelea.

Le conectaste varios golpes al cuerpo y eso abrió el camino de tu victoria...

Mi esquina me estaba insistiendo que ataque su zona hepatica, que ya había sentido el dolor. Ccomencé a golpearlo más y más en el estómago y cuando nos fuimos al piso sentí que podía conectarle esa rodilla al cuerpo. En realidad, una rodilla a la cabeza puede ser ilegal, pero estaba seguro que esa rodilla iba a entrar al cuerpo.

¿Ese rodillazo ya lo habías practicado antes?

Bueno si, yo hace bastante tiempo vengo practicándolo, no con mis sparrings, sino con el saco y tambíen lo hice en una pelea en Chile. Esa vez, mi rival estaba un poco más macizo, yo había subido de categoría, quizá por eso la pelea de aquella vez no terminó, en esta sí pasó.

Despues de ganar tu pelea en el Contender Series, aún no sabías si te iban a contratar, ¿tú ya lo sentías?

Yo estaba contento con mi victoria y por la manera en que se había desarrollado la pelea, había entrenado para eso, para salir y noquear. No estaba 100% seguro [del contrato], porque no sabes que pasa por la cabeza de Dana White, pero por cómo había sido la pelea y el buen perfomance que había hecho, estaba casi seguro, incluso por la forma en que me miró [Dana White].

Cuando el presidente de la UFC dijo tu nombre, ¿qué pasó por tu mente?

Dije lo logré, ya estoy adentro y ahora comienza lo bueno realmente.

¿Cuando te gustaría debutar en la UFC?

Me gustaría pelear en diciembre Yo creo que voy a estar listo, igualmente estoy esperando que me escriban, que me hablen. Quiero debutar antes de que acabe el año y diciembre es una buena fecha.

¿Algún rival que te gustaría enfrentar?

Ninguno, en realidad, yo estoy listo con ell que me pongan, yo estoy preparado para cualquier lucha.

Ya dentro de la UFC, ¿cómo ves tu categoría de peso pluma?

Siempre he estado viendo la UFC y siempre he estado viendo mi categoría, no me pierdo casi nunca las peleas en 66 kilos. Siento que dentro de tres años podría estar peleando para el título, ese es mi sueño.

¿A qué peleador top te gustaría enfrentar?

A mí me gustaría enfrentarme a Mark Holloway, o a quién esté como campeón en ese momento, pero me gusta el estilo de pelea de Holloway, aguerrido que siempre va al frente, sería una bonita pelea.





