¡Con puntos seguidos! Así Rafael Nadal le ganó el primer 'game' a Diego Schwartzman [VIDEO]

El partido entre Diego Schwartzman y Rafael Nadal ya comenzó, y el español ha empezó con todo, agresivo, con ganas de llevarse este set lo más rápido que pueda. La prueba es que se llevó el primer 'game' sin que el argentino pudiera hacer un punto.



Con un 'ace' y tres devoluciones imposibles para el 'Peque', Rafael Nadal se puso adelante en este partido que cierra la jornada del miércoles del Grand Slam neoyorquino, en el Arthur Ashe Stadium.

Así Rafael Nadal ganó el primer punto en el partido de cuartos de final del US Open 2019. (Foto y video: ESPN)

Nadal , número dos del mundo, superó este lunes en octavos del US Open al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, tras un partido en que el balear protagonizó puntos memorables.



No obstante, Rafa es consciente de que contra Schwartzman tendrá un público argentino "muy ruidoso" a favor de su compatriota. Si bien prefiere tener el público a favor, si se le pone en contra tampoco cree que le quite concentración.



Schwartzman, por su parte, se impuso en los octavos del Abierto de Estados Unidos al alemán Alexander Zverev por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3.



Luego de siete enfrentamientos entre ambos tenistas, Nadal siempre ha derrotado a su rival argentino, quien advierte llegar mejor condición que otras veces y con menos desgaste a este nuevo desafío, en el que cree que tendrá posibilidades de ganar.

► [AHORA] Nadal vs. Schwartzman EN VIVO: chocan ONLINE en cuartos de final del US Open 2019 EN DIRECTO



► ¡Duelo inédito! Jon Moxley enfrentará a Kenny Omega en noviembre en el evento Full Gear de AEW



► ¡Gran trabajo! Policía de Tallahassee encontró el título mundial de la AEW que le fue robado a Chris Jericho



► Alistan los golpes: así fueron los entrenamientos al aire libre de Khabib Nurmagomedov y Poirier antes del UFC 242