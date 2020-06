A diferencia de otros tenistas, el australiano Nick Kyrgios prefiere ir solo por el circuito de la ATP. No quiere que una persona lo guié o le esté dando consejos. Le gusta hacer las cosas a su manera. Lo dejó claro en una reciente entrevista con el medio de su país The West Australian.

“Personalmente, creo que contratar a un entrenador es una pérdida de dinero, creo que se las paga demasiado. Ahora mismo, mi objetivo no es ser campeón de Grand Slam. Todo lo que quiero es recorrer este camino a mi manera, divertirme y jugar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido para mí contratar a un entrenador. No quiero perder el tiempo, ni quiero hacérselo perder a él”, declaró Kyrgios.

Y señaló que si en caso adquiriera los servicios de un entrenador “terminaría siendo una pesadilla”. "Estoy demasiado implicado en crear mi propio camino. Honestamente, no estoy dispuesto a escuchar consejos”, agregó el joven tenista de 25 años.

Kyrgios también reveló la razón de que no pueda conseguir un trofeo Grand Slam. “No creo que mi cuerpo pueda aguantar los siete partidos que se necesitan para ganar un grande, sobre todo teniendo en cuenta las 3 o 4 horas que se gastan en cada ronda. Si pudiera, después de cada partido me iría a tomar unas cervezas, solo quiero relajarme. Creo que nos tomamos demasiado en serio el deporte”.

Por último, dejó unas declaraciones que podrían explicar la razón de su complicada personalidad. “Hubo muchas personas que no daban ni dos centavos por mí. Hacían comentarios que en ocasiones me hicieron daño. Yo solo era un niño, solo quería jugar, competir, pero hay entrenadores capaces de decirle a un niño de 14 años que necesita perder peso urgentemente. Y me decían que si no lo hacía, nunca sería bueno", contó.

"Esas situaciones fueron difíciles de manejar. Mi intención era demostrar que mucha gente estaba equivocada. Quería enseñarles que el niño gordo de Canberra era decente golpeando la pelota, que podía estar entre los mejores del mundo”, finalizó.