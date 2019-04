Nicolás Jarry vs. Daniil Medvedev: se enfrentan en los cuartos de final del ATP de Barcelona

Jarry vs. Medvedev EN VIVO y EN DIRECTO | Nicolás Jarry vs. Daniil Medvedev se enfrentan este viernes 26 de abril, por los cuartos de final del torneo ATP de Barcelona , desde las 5:30 a.m. (hora peruana). Este duelo de tenis será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN. En España, lo hará Teledeportes. También lo puedes por streaming a través de Tennis TV.

El chileno Nicolás Jarry, quien proviene de la fase previa, mantuvo su ritmo vencedor en el Trofeo Conde de Godó, como también se le conoce al ATP de Barcelona, y se metió a los cuartos de final del torneo tras vencer al búlgaro Grigor Dimitrov.



El sudamericano, número 81 del ránking ATP, se sacó de encima a Dimitrov, decimotercer cabeza de serie, en tres peleados sets, 2-6, 6-4 y 7-6(2).

Antes, Jarry eliminó al número tres ATP, el alemán Alexander Zverev por 2-1 (3-6, 7-5 y 7-6). El chileno se ha convertido en un 'mata gigantes' del certamen catalán.

En tanto, el ruso Daniil Medvedev, 14 de la clasificación ATP, viene de vencer al estadounidense Mackenzie McDonald en sets corridos por 6-3 y 6-2.

Nicolás Jarry y Daniil Medvedev no registran duelos previos en el circuito profesional ATP.

Nicolás Jarry vs. Daniil Medvedev: horarios en el mundo

05:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

06:30 horas en Venezuela, Bolivia

07:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

12:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

